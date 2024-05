Fireball Audaz: Los M4 iPad Pros

El consenso de los revisores de productos –incluyéndome a mí mismo– ha sido notablemente consistente durante la segunda mitad de la existencia del iPad, especialmente cuando se trata de los iPad Pro: hardware increíblemente potente y hermoso limitado por un software irritantemente limitado. Ese ha sido el consenso en torno a los nuevos iPad Pros en 2022, 2021, 2020 y 2018. De hecho, el consenso es posiblemente una palabra demasiado débil. No estoy seguro de que exista algún producto en toda la tecnología que haya sido tan consistentemente valorado por los revisores de productos durante tantos años.

Pero, ¿y si estamos pensando en esto de manera equivocada? Esta conclusión –que los iPad Pros son un gran hardware decepcionado por un software subpotenciado– parte de una perspectiva centrada en el hardware. En abstracto, dado este increíble hardware, ¿qué tipo de software debería potenciarlo? ¿Qué tipo de SO? ¿Qué metáforas para la interfaz de usuario? Los iPad Pros han sido, desde el debut del bifurcamiento Pro en la alineación de iPads, hardware de computadora de clase estación de trabajo portátil. iPadOS nunca ha sido un SO de estilo estación de trabajo. La verdad evidente, reiterada en semanas recientes por la UE llamando a la tontería (o tal vez, conneries) la afirmación de Apple de que iPad y iPhone son plataformas separadas, es que iPadOS es una variante tablet orientada mejorada de iOS.

Esto nunca ha sido más cierto que ahora –los M4 iPad Pros son, por ciertas medidas prácticas, las computadoras más rápidas que hace Apple. Pero iPadOS no es el tipo de sistema que el usuario avanzado típico consideraría ejecutar en hardware súper potente.

Pero cambiemos nuestro enfoque en esto. En lugar de empezar con el hardware y contemplar cómo debería ser el software ideal para aprovechar su potencia, comencemos con el software. Un concepto centrado en la simplicidad estilo consola para computación táctil en tablet. Una metáfora para la computación con restricciones estilo smartphone, con características específicas de tablet como soporte para lápiz y acoplamiento de laptop. Un SO de tablet que sea sin complejos una versión mejorada de iOS, no una versión reducida de MacOS. ¿Qué tipo de hardware debería construir Apple para dar vida a esa plataforma?

Obviamente Apple debería construir iPads asequibles para el mercado masivo: iPads bastante delgados, bastante ligeros, con pantallas muy bonitas, buen rendimiento y gran duración de batería. El iPad original de 2010 –ofrecido en un solo tamaño, 9,7 pulgadas– tenía un precio inicial de $500. Ajustado por inflación, eso equivale a un poco más de $700 hoy. El nuevo iPad Air M2 de 11 pulgadas comienza en solo $600; el iPad Air de 13 pulgadas en $800. El muy bueno sin adjetivos iPad de 11 pulgadas (oficialmente comercializado como de 10,9 pulgadas) cuesta solo $350 –efectivamente la mitad del precio del iPad original en dólares ajustados por la inflación.

Esos son dispositivos excelentes a precios atractivos para encajar en las categorías buena (iPad) y mejor (iPad Air) en una alineación buena/mejor/mejor. Pero ¿qué pasa con el mejor? ¿Qué debería ofrecer Apple para los usuarios de iPadOS que están dispuestos a gastar más?

Por el bien de este argumento, supongamos que existen decenas de millones –tal vez 100 millones– de usuarios que aman el iPad por lo que es. Personas que se sienten empoderadas, no limitadas, por cómo funciona, y que no tienen o tienen muy poca necesidad de una computadora que exponga la complejidad de un sistema operativo de escritorio como MacOS o Windows. Y que existen decenas de millones más de personas que disfrutan tener un iPad para complementar, no reemplazar, su computadora de escritorio. En líneas generales, existen dos tipos de usuarios de iPad: (a) aquellos para quienes iPadOS, tal como es, les conviene como su computadora personal “de pantalla grande” principal; (b) aquellos para quienes un iPad, debido a sus restricciones deliberadas de estilo de computación como dispositivo, solo puede ser un complemento a una Mac, Windows o Linux “computadora real”. Ninguno de los grupos necesita un iPad más potente, y es por eso que todos –nerds avanzados y usuarios típicos por igual– tienden a usar iPads hasta que se rompen, se desgastan o quedan obsoletos en términos de soporte de software.

Personalmente, me ubico claramente en el grupo (b). Me siento severamente limitado al intentar usar cualquier iPad para mi trabajo diario. Mi iPad personal es un iPad Pro de 11 pulgadas de 2018, y sigue siendo totalmente adecuado para mis necesidades, incluso después de pasar la última semana probando este nuevo iPad Pro M4 de 13 pulgadas. Y por lo tanto, el pensamiento de usuario avanzado es que si estoy bien con un hardware de hace 6 años que es totalmente superado, en términos de especificaciones, por esta nueva generación de iPad Pros M4, entonces, ipso facto, algo está profundamente y fundamentalmente mal con la plataforma del software. Que si la plataforma de software iPadOS fuera lo que debería ser, incitaría a los usuarios –como yo, quizás como tú– a actualizar a este último y mejor hardware para “aprovechar” las capacidades extraordinarias del hardware.

Pero ¿y si eso es un error? ¿Qué pasa si la plataforma de iPadOS es genial? O al menos, el software está muy cerca de lo que debería ser y cómo debería funcionar. ¿Hacia qué debería entonces aplicar Apple sus recursos de ingeniería de hardware para crear un mejor nivel en la alineación de iPad?

En ese caso, Apple priorizaría cosas como optimizar el hardware para delgadez y ligereza, manteniendo una larga duración de la batería. Con ese fin, aplicarían el extraordinario rendimiento por vatio de silicio de Apple no tanto para hacer cosas lentas más rápidas, sino para hacer todo lo que hace el iPad más eficiente energéticamente. El doble de rápido por el mismo consumo de energía es la forma de pensar de Mac. El mismo rendimiento con la mitad del consumo de energía es la forma de pensar de iOS. Pero esas son dos caras de la misma moneda de rendimiento por vatio.

Desde este punto de vista, pasar de mejor (iPad Air) a mejor (iPad Pro) no debería tratarse de potencia y rendimiento y la capacidad de usar el dispositivo para cualquier tarea de computación compleja, sino más bien sobre ser simplemente más agradable. Como pasar de un Toyota a un Lexus.

Pantalla

Para un dispositivo que es fundamentalmente todo pantalla, eso significa hacer las mejores pantallas posibles. Cada iPad que Apple ha hecho tenía una pantalla agradable (para su tiempo). Cada iPad Pro ha tenido una gran pantalla. Pero aún queda mucho espacio para la mejora.

Considere las impresoras. En mi vida, he pasado de impresoras de matriz de puntos rudimentarias, lentas y ruidosas, a inyección de tinta, a impresoras láser en blanco y negro de 300 DPI, a impresoras láser a color de 600 DPI, a impresoras láser a color de 1200 DPI. Durante la era de varias décadas en la que la impresión era una parte importante de la vida informática de la mayoría de las personas, la calidad de la salida mejoró constantemente. Nadie necesitaba una calidad de salida más alta, pero mejor es mejor.

Es posible que haya un punto final en la tecnología de pantallas, donde las pantallas del tamaño de una tablet sean tan buenas que no haya sentido mejorarlas. Las impresoras, en mi opinión, alcanzaron ese punto hace una década o dos. Pero aún no hemos llegado allí, y el pie de Apple aparentemente está en el acelerador empujando hacia adelante la calidad de la pantalla de los iPad Pro.

Todo acerca de esta nueva pantalla OLED en tándem “Ultra Retina XDR” del iPad Pro es excelente. Los negros son negros, los blancos son blancos, y todo es mucho más nítido de lo que mis ojos de mediana edad pueden percibir. Ah, y es brillante. Es tan brillante que al leer en la cama por la noche, al lado de un cónyuge que está tratando de quedarse dormido, tuve que bajar mucho el brillo en el Centro de Control. Es tan brillante que parece perfectamente utilizable al aire libre bajo la luz solar directa.

Realmente nadie necesita una pantalla tan buena en un iPad. Pero la mayoría de las personas seguramente disfrutarían teniendo una pantalla tan buena en su iPad. Y algunos de esos estarían dispuestos a pagar un precio premium por ella.

Rendimiento

Mi unidad de revisión es un modelo de 1 TB, con 10 núcleos de CPU y 16 GB de RAM. Aquí están las pruebas de referencia de Geekbench 6 (mayores puntajes son mejores):

SimpleMultiGPU

iPad Pro M4 (2024)3,78014,61653,555

iPad Pro M2 (2022)2,6279,98746,643

MacBook Air M2 (2022)2,6319,99746,486

MacBook Air M3 (2024)3,09212,03647,785

Todas las dispositivos tienen pantallas de 13 pulgadas. iPads ejecutando iPadOS 17.5. Macs ejecutando MacOS 14.5. Todos los puntajes promediados en 3 ejecuciones.

No existe un modelo de iPad con un chip M3, y sospecho que nunca existirá uno. Así que elegí los cuatro dispositivos en la tabla anterior para especular sobre cómo podría desempeñarse un iPad M3 hipotético. iPadOS y MacOS son SOs muy diferentes, pero los resultados de Geekbench 6 para un iPad Pro M2 y un MacBook Air M2 no solo son cercanos, son efectivamente idénticos. Presumiblemente, si existiera un iPad Pro M3, sus puntajes de Geekbench serían casi idénticos a los del MacBook Air M3.

No sé si Geekbench es una buena prueba para hacer tales evaluaciones, pero si lo es, parece que, ya sea en un iPad o en un MacBook, el M3 es aproximadamente 1,2 veces más rápido que el M2, tanto en rendimiento de un solo núcleo como en múltiples núcleos, y el M4 es aproximadamente 1,2 veces más rápido que el M3, tanto en rendimiento de un solo núcleo como en múltiples núcleos. Los puntajes de Geekbench solo mejoraron aproximadamente 1,1 veces al pasar del M1 al M2. Pero si podemos esperar mejoras de ~1,2 veces con cada generación sucesiva de la serie M, el M6 ofrecerá el doble del rendimiento de la CPU del M2, y el M8 el triple del rendimiento del M2. (Como Intel ha aprendido de la manera difícil, es una gran “si” asumir que esta mejora de 1,2 veces por generación se puede mantener.)

También incluiré los resultados de Speedometer 3.0, una prueba de referencia para motores de renderizado web (mayores puntajes son mejores):

Speedometer 3.0

iPad Pro M4 (2024)33

iPad Pro M2 (2022)26

MacBook Air M2 (2022)27

MacBook Air M3 (2024)38

Todos los resultados usando Safari en iPadOS 17.5 o MacOS 14.5.

Estos resultados no tienen mucho sentido para mí. El iPad Pro M2 y el MacBook Air M2 tienen un rendimiento casi idéntico, pero el MacBook Air M3 es bastante más rápido que el iPad Pro M4, a pesar de que los resultados de Geekbench mencionados anteriormente sugieren que el M4 debería ser 1,2 veces más rápido que el M3. No creo que esta discrepancia valga la pena reflexionar demasiado; sospecho que esto tiene más que ver con las diferencias entre las versiones de Safari/WebKit de iPadOS y MacOS.

En resumen, el M4 es muy rápido, y según las especificaciones declaradas por Apple y mis propias observaciones después de una semana de uso, también muy eficiente en energía. Parece que Apple no está jugando trucos de marketing, y a pesar de su aparición apenas seis meses después del M3, el M4 es digno de su nombre de próxima generación.

Eso nos deja reflexionando sobre el hecho de que el M4 es un chip mejor que el M3 que llegó a la alineación del MacBook Air hace solo dos meses. No es lo ideal, pero es lo que es. Idealmente, los nuevos MacBook Airs tendrían el M4 también. Apple no ha y casi seguro no va a explicar completamente la razón detrás de esto, pero no hace falta ser Morris Chang para deducir que esto tiene que ver con las capacidades de producción de TSMC. Los MacBook Air son las laptops más vendidas de Apple; los iPad Pro son los iPads menos vendidos de Apple. Creo que es tan simple como esto: los MacBook Air actuales tienen el M3, no el M4, porque aún no existe suficiente suministro de chips M4 para satisfacer la demanda de MacBook Air. El suministro de M4 evidentemente es suficiente para satisfacer la demanda de iPad Pro, y, además, según Apple, solo el M4 es capaz de impulsar las pantallas Ultra Retina XDR en tándem OLED, que son efectivamente dos pantallas OLED apiladas una sobre otra.

Así que creo que no hay forma de que los MacBook Air actuales tengan el M4, porque TSMC aún no puede producir suficientes chips M4 en su proceso de 3 nm de segunda generación. Y a la inversa, no hay forma de que los nuevos iPad Pros puedan tener el M3 porque el M3 carece de un controlador de pantalla que pueda impulsar las pantallas en tándem OLED Ultra Retina XDR –además, sospecho, que la extraordinaria delgadez y bajos pesos de estos nuevos iPad Pros no serían completamente posibles sin las ventajas térmicas del M4 sobre el M3. Apple podría hacer iPad Pros delgados y ligeros con el M3, pero no iPad Pros tan delgados y ligeros como estos.

El Significado de ‘Pro’

Lo que nos lleva de vuelta a toda la pregunta sobre qué se supone que debe ser el iPad Pro. Es lo suficientemente fácil decir que todos son solo computadoras. Un MacBook podría teóricamente ejecutar iPadOS. Un iPad podría teóricamente ejecutar MacOS. (Los kits de desarrolladores que Apple proporcionó después de anunciar la transición de Apple a silicio en 2020 eran, efectivamente, iPad Pros en chasis de Mac Mini.)

Apple claramente ve estas dos plataformas desde una perspectiva completamente diferente. Claro, no hay forma de negar que Apple se dedica a vender dispositivos. Pero la idea de que Apple limita deliberadamente al iPad para vender más MacBooks no tiene sentido a largo plazo. Apple prospera y realmente solo tiene éxito cuando hace los mejores dispositivos posibles. Si iPadOS es fundamentalmente deficiente, ¿por qué Apple vende tantos iPads? ¿Por qué tantos usuarios de iPad están tan contentos con su iPad como su única computadora además de su teléfono? “Quiero trabajar de maneras que iPadOS no admite” no significa “Todos quieren trabajar de maneras que iPadOS no admite”.

He observado en numerosas ocasiones que Apple usa el adjetivo pro de múltiples maneras. A veces significa profesional, pero a veces simplemente significa deluxe. Esta diferencia se ejemplifica en las alineaciones de iPad y MacBook. Con los MacBooks, los modelos Pro son más profesionales. Tienen pantallas y altavoces más agradables, sí, pero principalmente se trata de hacer las cosas más rápido. Son más gruesos y pesados que los MacBook Air. Los iPad Pro van en la dirección opuesta: son más delgados y ligeros que los iPad Air. Sí, es irónico que con los iPad, los modelos “Air” no sean ni los más delgados ni los más ligeros. Pero esto realmente explica las diferencias filosóficas que Apple ve entre las plataformas iPad y Mac. Un Mac mejor es más rápido. También más agradable, pero principalmente más rápido. Un iPad mejor es más agradable. Más rápido también, pero principalmente más agradable. Estos nuevos iPad Pro son simplemente increíblemente agradables. Y optimizar para agradabilidad está subestimado.

He visto sugerido por la multitud de “increíble hardware limitado por las limitaciones de iPadOS” que todos los que les gusta o incluso aman usar un iPad deberían conformarse con el Air o