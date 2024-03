Ucrania, paralizada en el campo de batalla, golpea a la industria petrolera de Rusia.

Con su ejército escaso de municiones y tropas para romper el punto muerto en el campo de batalla, Ucrania ha llevado cada vez más la lucha detrás de las líneas rusas, atacando barcos de guerra, ferrocarriles y aeropuertos en un intento de disminuir las operaciones militares de Moscú.

Recientemente, esa campaña se ha centrado en la infraestructura petrolera, golpeando refinerías en territorio ruso y destacando la vulnerabilidad del país a tales ataques.

El martes y miércoles, drones ucranianos golpearon cuatro refinerías rusas, según funcionarios de ambos lados, sumándose a una serie de ataques recientes que han provocado incendios en depósitos, tanques de combustible y otra infraestructura petrolera en Rusia. Desde principios de año, Ucrania ha reclamado la responsabilidad de casi una docena de tales asaltos, y las autoridades rusas locales han informado de cinco más.

Expertos y funcionarios ucranianos dicen que Ucrania espera perturbar las rutas logísticas y las operaciones de combate del ejército ruso al atacar refinerías, que suministran gasolina, diésel y combustible para tanques, aviones de combate y otros equipos militares críticos.

Además, esperan socavar los beneficios que Moscú obtiene de las exportaciones de productos de petróleo y causar interrupciones en el mercado interno del petróleo en Rusia.

Mikhail Krutikhin, un analista energético ruso independiente que vive en el exilio en Oslo, dijo que los ataques habían llevado a Moscú a introducir una prohibición de seis meses a las exportaciones de gasolina, comenzando el 1 de marzo, para garantizar que la demanda interna sea satisfecha mientras se realizan reparaciones en las refinerías dañadas.

La inteligencia militar británica dijo la semana pasada: “Es probable que la capacidad de refinación de Rusia se haya reducido temporalmente” debido a los múltiples ataques ucranianos contra refinerías.

El presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, dijo el miércoles a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti que el objetivo de los ataques, junto con las incursiones armadas de grupos respaldados por Ucrania en territorio ruso esta semana, era “si no interrumpir las elecciones presidenciales en Rusia, al menos interferir de alguna manera con el proceso normal de expresar la voluntad de los ciudadanos”.

El Sr. Putin, que sin duda ganará un quinto mandato en las elecciones de este fin de semana, añadió que otro objetivo era obtener alguna especie de “carta oculta en un posible proceso de negociación futuro”.

El atractivo de los recientes blancos de los drones de Ucrania es obvio.

Las plantas de petróleo son extensas y difíciles de proteger, y hay tantas de ellas en Rusia que Moscú no puede proporcionarles a todas defensas aéreas realistas, según el Sr. Krutikhin y Damien Ernst, experto en energía y profesor de la Universidad de Lieja en Bélgica. Muchas de las plantas que han sido atacadas se encuentran en el oeste, más cerca de Ucrania.

Las refinerías en particular han sido un enfoque principal, ya que convierten el petróleo crudo en productos valiosos como gasolina, diésel, queroseno y combustible para aviones de combate.

El Sr. Ernst y el Sr. Krutikhin señalaron que, a diferencia de otras infraestructuras petroleras como los oleoductos, en las refinerías se emplea mucha maquinaria compleja e ingeniería sofisticada, y pueden llevar varios meses en repararse. Algunos analistas dicen que las reparaciones podrían llevar más tiempo de lo habitual debido a que las sanciones prohíben las ventas occidentales de ciertos componentes a Rusia.

Tras los ataques de esta semana, las autoridades rusas dijeron que las operaciones se habían detenido temporalmente en dos de las refinerías golpeadas cerca de Nizhny Novgorod, al este de Moscú, y en la región sur de Rostov. También se produjeron incendios en otras dos refinerías rusas que fueron atacadas, según las autoridades locales.

Pero tales interrupciones no significan que Ucrania pueda socavar verdaderamente el gigante energético ruso, que está en el centro de su economía y esfuerzos bélicos.

No está claro qué impacto, si es que acaso, tendrán los ataques en el combate. Rusia todavía tiene la ventaja en el campo de batalla y ha estado presionando a lo largo de la línea del frente en las últimas semanas.

Sergey Vakulenko, experto en energía del Carnegie Endowment for International Peace, un grupo de investigación, dijo que Rusia estaba produciendo mucho más diésel del necesario para suministrar a sus tropas. “Pasará bastante tiempo antes de que Ucrania logre golpear suficientes unidades de refinación para impactar la capacidad diesel de Rusia,” dijo.

El Sr. Vakulenko, ex alto ejecutivo de Gazprom Neft, uno de los mayores productores de petróleo de Rusia, añadió que el impacto de los ataques de este año en las exportaciones rusas de petróleo refinado había sido “bastante mínimo”.

Ya se han hecho intentos previos para socavar la industria petrolera de Rusia.

Después de que Moscú invadiera Ucrania en febrero de 2022, las naciones occidentales impusieron sanciones generalizadas que apuntaban a las ventas rusas de hidrocarburos, incluido petróleo, gas y carbón. Y la mayoría de Europa logró prescindir del gas ruso.

Pero Rusia ha suavizado el golpe expandiendo ventas a países más amigables, principalmente a China e India, e incluso invirtiendo en una flota “sombra” para exportar su petróleo clandestinamente.

Desde que comenzó la guerra, Rusia ha recaudado alrededor de $450 mil millones por las exportaciones de petróleo crudo y productos petrolíferos refinados, según el Center for Research on Energy and Clean Air, una organización independiente de investigación en Finlandia. Los expertos militares dicen que estos ingresos han ayudado a Moscú a expandir su industria de defensa y comprar misiles y drones de Irán y Corea del Norte.

El jueves, Pavel Sorokin, el primer vice ministro de energía de Rusia, sugirió que Rusia estaba pivotando nuevamente para enfrentar un nuevo desafío. Reconoció que esperaba que la producción de las refinerías disminuyera este año, según la agencia estatal rusa Tass. Pero indicó que el país tenía opciones y en su lugar aumentaría las exportaciones de petróleo crudo.

“La situación es estable,” dijo, según Tass. “No hay nada crítico porque eso significa que las exportaciones de petróleo serán mayores.”

Oleksandra Mykolyshyn y Maria Varenikova contribuyeron a este reportaje.