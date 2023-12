Tres niños ucranianos más secuestrados por Rusia se reúnen con sus familias.Note: The original title provided has been rewritten and translated to Spanish.

Tres niños ucranianos más han sido devueltos de las partes de Ucrania ocupadas por Rusia y de Rusia con la mediación de Qatar, informó el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andrii Yermak, en Telegram el 16 de diciembre.

Dos de los niños, nacidos en 2008 y 2012, fueron evacuados de los territorios ocupados y reunidos con su madre. El tercer niño, que estaba en Rusia, se reencontró con su madre en Georgia.

Hasta ahora, Ucrania ha logrado devolver a 387 niños de los casi 20.000 secuestrados por Rusia durante la ocupación, dijo la primera dama Olena Zelenska el 9 de diciembre.

Muchos de los niños secuestrados eran huérfanos o carecían de la debida tutela, tras perder el cuidado parental. Orfanatos completos y centros que albergaban a estos niños vulnerables fueron trasladados a la fuerza en masa a Rusia, como ocurrió con uno de los niños, Bohdan Yermokhin, quien eventualmente salió de Rusia.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa informó el 27 de noviembre que había establecido un comité especial sobre la violación de los derechos de los niños ucranianos por parte de los rusos.

La primera reunión del comité se celebró en París el 15 de diciembre, centrándose en las violaciones de los derechos de los niños por parte de Rusia, así como en el secuestro y deportación de niños ucranianos.

La Corte Penal Internacional de La Haya emitió el 17 de marzo una orden de arresto para el presidente ruso, Vladimir Putin, por cargos de cometer crímenes de guerra en relación con el secuestro de niños ucranianos a Rusia.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 27 de abril una resolución reconociendo la transferencia forzada de niños ucranianos a Rusia como genocidio.

Según la plataforma estatal ucraniana Children of War, hasta el 27 de septiembre, al menos 19,546 niños han sido deportados o transferidos por la fuerza por Rusia.

En total, según el Parlamento Europeo, el número de niños ucranianos ilegalmente secuestrados a Rusia podría ser de hasta 300.000. Los eurodiputados creen que los rusos comenzaron a llevarse niños ucranianos en 2014, después de la ocupación de Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Luhansk.

La Comisionada Presidencial Rusa para los Derechos de los Niños, María Lvova-Belova, admitió el 9 de noviembre que 380 niños ucranianos están “bajo custodia y tutela” en 15 regiones de Rusia.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine