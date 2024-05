NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR INDEPENDIENTE NO EJECUTIVO Por Investing.com

“

JOHANNESBURG, 13 de mayo de 2024 /PRNewswire/ — En cumplimiento con el párrafo 3.59 de los Requisitos de Listado de la JSE y el párrafo 6.39 de los Requisitos de Listado de Deudas de la JSE, se informa a los accionistas que la junta directiva de la Compañía (la Junta) ha nombrado al Sr. Timothy (Tim) John Cumming como director no ejecutivo de Sasol (NYSE:) con efecto a partir del 1 de junio de 2024, de acuerdo con la política de la Compañía para la nominación de directores. El Sr. Cumming cumple con los requisitos de independencia para directores según los requisitos aplicables en Sudáfrica y Estados Unidos.

Tim es presidente de DRDGOLD Limited, director no ejecutivo de Sibanye-Stillwater Limited y presidente de su Comité de Remuneraciones. También es director no ejecutivo de Nedgroup Investments Limited y se desempeña como presidente de Riscura Holdings Limited.

Tiene una amplia experiencia en servicios financieros, incluidos periodos como ejecutivo en Old Mutual Limited, HSBC Bank plc y Allan Gray Limited. Tim comenzó su carrera como ingeniero en Anglo American (JO:) Corporation of South Africa Limited. Trabajó en varias minas de oro y diamantes en el sur de África. Es fundador y director ejecutivo de Scatterlinks Proprietary Limited, una empresa sudafricana que ofrece servicios de desarrollo de liderazgo y asesoramiento estratégico.

Posee una licenciatura en Ingeniería (con honores) de la Universidad de Ciudad del Cabo y una maestría en Política, Filosofía y Economía de la Universidad de Oxford.

El presidente de la Junta de Sasol, el Sr. Steve Westwell, declaró: “Nos complace dar la bienvenida a Tim a la Junta de Sasol. Su trayectoria y experiencia en los sectores de minería y servicios financieros serán de gran ayuda para Sasol mientras navegamos por un momento desafiante en nuestra historia.”

