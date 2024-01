Tres mitos sobre el plan de Ruanda del Reino Unido para solicitantes de asilo.

El debate sobre el sistema de asilo de Gran Bretaña ha estado envuelto en capas de malentendidos, desinformación e incluso propaganda a medida que el tema se ha politizado cada vez más.

En ocasiones, la confusión sobre el sistema ha sido amplificada por los legisladores del gobierno conservador, ya que intentan impulsar un plan controvertido para deportar solicitantes de asilo a Ruanda para su procesamiento y reasentamiento.

Hasta ahora, Gran Bretaña ha enviado 140 millones de libras, aproximadamente $175.8 millones, al gobierno ruandés, pero no ha mandado a una sola persona a Ruanda debido a una serie de desafíos legales. La legislación diseñada para cambiar eso se está debatiendo en el Parlamento nuevamente esta semana.

A medida que la legislación, la Ley de Seguridad de Ruanda, regresa al Parlamento esta semana, y mientras los políticos discuten sobre la forma que tomará, aquí analizamos tres afirmaciones comunes sobre la política y cómo podría afectar al asilo en Gran Bretaña.

Afirmación: Si te preocupa el alto nivel de inmigración a Gran Bretaña, la política de Ruanda abordará tus preocupaciones.

Realidad: Los solicitantes de asilo a los que apunta este plan son una pequeña fracción de las llegadas.

Los conservadores de derecha que apoyaron la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea ven el plan de Ruanda como parte del cumplimiento de la promesa del Brexit de recuperar el control de las fronteras británicas.

Y sin embargo, los solicitantes de asilo representan alrededor del 6 por ciento de la migración total a Gran Bretaña. En 2022, la inmigración total aumentó a niveles récord, con más de un millón de personas llegando a Gran Bretaña para trabajar y estudiar. La mayoría son de fuera de Europa, con India, Nigeria y China como las tres principales fuentes de migrantes legales ese año. Las cifras provisionales muestran que esos números se mantuvieron altos en 2023.

El gobierno no tiende a centrarse en el aumento de la migración en general, lo que no encaja del todo con su retórica de reducir las llegadas. Y la incómoda verdad es que Gran Bretaña cada vez más depende de los inmigrantes para mantener su economía y sus servicios públicos.

En el año que terminó en septiembre de 2023, hubo 75,340 solicitudes de asilo en el Reino Unido, según las cifras más recientes disponibles del gobierno. Si bien el número de solicitudes de asilo ha aumentado en los últimos años, todavía está por debajo de su pico en 2002, cuando el conflicto en Afganistán, Irak y Somalia ayudó a elevar el número a 84,132. Los expertos en migración señalan que los agudos aumentos en las solicitudes de asilo tienden a reflejar guerras o desastres naturales, con descensos cuando esos problemas se resuelven.

Afirmación: El plan “detendrá los botes” al disuadir a los solicitantes de asilo de dirigirse a Gran Bretaña.

Realidad: Muchos expertos dicen que hay poca evidencia de un efecto disuasorio.

El plan de Ruanda fue presentado por primera vez por el entonces primer ministro Boris Johnson en abril de 2022, como respuesta a los migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha a Gran Bretaña en pequeños botes.

Desde entonces, una sucesión de líderes conservadores han seguido la política y “detener los botes” se ha convertido en un grito de guerra. Pero el concepto ha sido desafiado desde el principio, tanto en principio como en si funcionaría.

El plan del gobierno significaría que cualquiera que llegue en bote pequeño o de cualquier otra “forma irregular” no sería admitido para recibir asilo en Gran Bretaña. En cambio, serían detenidos y luego enviados a Ruanda. Sus casos de asilo serían escuchados allí y, si tienen éxito, serían reasentados allí.

El gobierno argumenta que esto “disuadirá los viajes peligrosos e ilegales” y “desbaratará el modelo de negocio de los traficantes de personas”.

La política se basa en la idea de que las personas que consideren solicitar asilo en Gran Bretaña decidirán no intentar el viaje si creen que terminará con un vuelo de ida a Ruanda.

Pero hay poca evidencia, por ahora, de que esto sea así. Los expertos señalan que las personas desesperadas que huyen de la guerra o la persecución ya corren enormes riesgos con la esperanza de encontrar seguridad. Hace apenas unos días, cinco personas murieron en aguas heladas frente a la costa francesa mientras intentaban abordar un barco con destino a las costas inglesas.

El primer ministro Rishi Sunak supervisó una reducción en el número de llegadas de botes a Gran Bretaña en el año que lleva a 2023, con un 16 por ciento menos de personas llegando que en los 12 meses anteriores. Los datos del gobierno indicaron que la disminución se debió en gran medida a una reducción en la llegada de albaneses en ese período, después de que Sunak llegara a un acuerdo con el gobierno albanés.

Afirmación: La nueva ley hará que desaparezcan los desafíos legales al plan.

Realidad: Muchos no están de acuerdo, incluidos la ONU y expertos legales internacionales.

La legislación actual del gobierno, la Ley de Seguridad de Ruanda, consagraría en la ley la afirmación del gobierno de que la nación africana es un lugar seguro para enviar a los solicitantes de asilo. La ley fue elaborada como respuesta directa a un fallo de noviembre de la Corte Suprema de Gran Bretaña que falló que la política de deportar solicitantes de asilo a Ruanda era ilegal.

En ese caso, los jueces dijeron que había preocupaciones reales de que los solicitantes de asilo cuyas solicitudes se escucharan en Ruanda podrían enfrentar el regreso a sus países de origen, lo que podría dejar a los refugiados en riesgo de violencia o malos tratos. Implementar la política, dijo el tribunal, violaría la ley británica e internacional.

James Cleverly, secretario de Interior de Gran Bretaña, dijo al Parlamento a finales de diciembre que la nueva legislación “elimina toda duda legal sobre la seguridad de Ruanda” y “proporciona la base para poner fin al carrusel de desafíos legales”.

Pero esto no está en absoluto zanjado. Sarah Gogan, abogada de inmigración y socia de Harbottle and Lewis, un bufete de abogados británico, dijo que simplemente aprobar la ley no haría automáticamente legal deportar solicitantes de asilo a Ruanda.

“Si bien el gobierno está impidiendo que las personas traten de emprender desafíos bajo la ley interna, el Parlamento no puede legislar las obligaciones del Reino Unido bajo la ley internacional”, dijo, como la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de Refugiados de la ONU de 1951, a las que Gran Bretaña fue signataria clave después de la Segunda Guerra Mundial.

Una decisión provisional de último minuto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo un vuelo programado para llevar a solicitantes de asilo de Gran Bretaña a Ruanda en junio de 2022.

La agencia de refugiados de las Naciones Unidas se opuso al plan desde el principio y esta semana emitió un nuevo análisis argumentando que, a pesar de la última legislación, seguía siendo “incompatible” con las protecciones internacionales para los refugiados.

Todavía hay obstáculos para la nueva legislación dentro del Parlamento también: si pasa la Cámara de los Comunes, podría enfrentar desafíos en la Cámara de los Lores, la cámara superior no electa de Gran Bretaña.