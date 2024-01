La última ley de reclutamiento de Ucrania no incluye disposiciones para el reclutamiento de mujeres.

El reciente proyecto de ley de movilización militar en Ucrania no implicará el reclutamiento de mujeres ni implementará un sistema de lotería, dijo Yehor Cherniev, vicepresidente del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia, en el aire. Este anuncio llega un día antes de la votación programada del comité de seguridad sobre el proyecto de ley.

“Puedo decir con seguridad que no habrá lotería (para el reclutamiento), no habrá movilización de mujeres, no habrá censo de propiedades. De hecho, es inconstitucional, no debería haber tal cosa”, dijo Cherniev. “No habrá posiciones inconstitucionales”.

Tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, decenas de miles de hombres se ofrecieron como voluntarios para unirse a la lucha por Ucrania en los primeros meses. Sin embargo, el entusiasmo ha disminuido en los 22 meses desde entonces, lo que ha llevado al presidente Volodymyr Zelenskiy a contemplar la introducción de una nueva ley de reclutamiento.

Los cambios propuestos para endurecer las restricciones a los evasores del reclutamiento y los planes para una mayor conscripción han enfrentado críticas públicas. El Comité de Política Anticorrupción del parlamento ucraniano también señaló el 8 de enero posibles riesgos de corrupción en el proyecto de ley de movilización del gobierno.

Los funcionarios no especificaron cuáles eran las fallas exactas del proyecto de ley, pero prometieron proporcionar la información en una fecha posterior.

El Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia ha estado examinando las modificaciones sugeridas al proyecto de ley desde la semana pasada. El 9 de enero, aprobará las alteraciones propuestas o devolverá el proyecto de ley al gobierno para más revisiones.

