Tres acciones de IA con dividendos para explotar en 2024

La inteligencia artificial, o IA, ha sido el tema más importante en el último año y espero que la tendencia continúe en 2024. Cada empresa busca estar conectada a la IA. En el video de hoy, estamos analizando 3 acciones de dividendos conectadas a la IA, siendo una de ellas Nvidia (NASDAQ: NVDA), el líder en IA.

Échale un vistazo a este breve video para obtener más información, considera suscribirte al canal y revisa la oferta especial en el enlace a continuación.

*Los precios de las acciones utilizadas son los precios de fin de día del 8 de febrero de 2024. El video se publicó el 9 de febrero de 2024.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que pasaron la selección podrían producir enormes rendimientos en los próximos años.

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan detallado para el éxito, incluida la orientación para construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha triplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 5 de febrero de 2024

Mark Roussin, CPA no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Equinix y Nvidia. The Motley Fool recomienda International Business Machines. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Mark Roussin es afiliado de The Motley Fool y puede recibir compensación por promocionar sus servicios. Si decides suscribirte a través de su enlace, ganarán algo de dinero extra que apoya su canal. Sus opiniones siguen siendo propias y no se ven afectadas por The Motley Fool.

The Motley Fool publicó originalmente “3 AI Dividend Stocks to Explode in 2024”