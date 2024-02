Presentando Juno para Apple Vision Pro

Spanish Translation

February 1, 2024

YouTube es probablemente una de las partes de Internet que consumo más, así que me entristeció un poco cuando YouTube anunció que no tienen planes de construir una aplicación visionOS, y desactivaron la opción de cargar la aplicación para iPad. Esto te deja con Safari, y el sitio web está bien, pero definitivamente no se siente como una aplicación visionOS. Además, visionOS no tiene la opción de agregar sitios web a tu pantalla de inicio, por lo que YouTube no es tan conveniente en visionOS por defecto.

Luego recordé que durante años, mi antigua aplicación, Apollo, reproducía videos de YouTube enviados a Reddit bastante bien, y desarrollé un buen entendimiento de cómo funcionaba YouTube. Eso me llevó a la idea de reutilizar parte del código de Apollo y construir mi propio cliente de YouTube para visionOS, y después de una semana loca de programación, nació “Juno for YouTube”.

¿Cómo funciona técnicamente?

YouTube tiene varias API.

Tienen una “API de Datos” para obtener información (miniatura, duración, etc.) de un video, que requiere una clave de API, auditoría y solo se puede llamar tantas veces al día. Esta API no te da el video para reproducir o algo así, es puramente para metadatos, y para subir videos.

Tienen API privadas/internas que se molestan si las usas porque puedes evitar los anuncios. El objetivo de esta aplicación era no molestar a Google.

Por último, tienen una API de inserción que es bastante poderosa, y es la que usé en Apollo y ahora en Juno. No requiere claves de API ni límites de llamadas al día, ya que simplemente carga el video en un webview, y proporciona métodos en JavaScript para interactuar con el video, como pausar, reproducir, acelerar, etc. Es muy bueno, puedes reproducir videos de YouTube, y YouTube todavía puede mostrar anuncios (si el usuario no tiene YouTube Premium) y demás, para que nadie se moleste.

Esto significa que puedes construir una interfaz de usuario totalmente nativa para visionOS que luego, usando JavaScript, interactúa con el reproductor de YouTube subyacente, obteniendo lo mejor de ambos mundos. Juno incluso admite detectar las proporciones de aspecto de los videos y redimensionará automáticamente la ventana, de modo que se respeten los avances ultrapanorámicos 21:9, al igual que los nostálgicos videos 4:3.

El único inconveniente es que ocasionalmente encontrarás a un creador que deshabilitó la reproducción para inserciones de YouTube. Esto es raro, especialmente con videos de los últimos años, pero para esos Juno detectará automáticamente eso y simplemente cargará la página web normal del video en lugar del reproductor elegante.

En su núcleo, Juno utiliza el sitio web de YouTube en sí. No, no extraído. Presenta el sitio web como lo cargarías, pero similar a cómo funcionan las extensiones del navegador, ajusta el tema del sitio a través de CSS y JavaScript.

Esto resulta en:

Ajuste de fondos para que se muestre el hermoso aspecto translúcido de visionOS. Como dijo la gran Serenity Caldwell una vez, “Las ventanas opacas pueden sentirse pesadas y restrictivas, especialmente a tamaños grandes. Siempre que sea posible, prefiera el material de vidrio (que atrae la luz del entorno de las personas)”.

Aumento del contraste para que los elementos sean visibles correctamente.

Hacer que los botones, como el botón para ver tus suscripciones, tengan una interfaz de usuario nativa, y luego carguen las partes relevantes del sitio web en consecuencia.

Obtendrás tus recomendaciones completas, suscripciones, y demás, tal como lo harías en el sitio web o la aplicación normal de YouTube.

Fue mucho trabajo ajustar el CSS para lograr que el sitio web de YouTube se sintiera cómodo y familiar en visionOS, pero estoy muy contento con cómo resultó. ¿Se siente como una aplicación visionOS nativa perfecta? Bueno, no, pero es mucho más agradable que el sitio web, y para ser justos, las aplicaciones de Google normalmente hacen lo suyo en lugar de usar la interfaz de usuario del sistema iOS, así que no estoy seguro de que alguna vez veremos eso completamente. 🙂

No, no creo que a Google le gustaría eso, pero si tienes YouTube Premium, no verás anuncios, al igual que en el sitio web. Sinceramente, YouTube Premium es una de las suscripciones más esenciales para mí, es muy útil no tener que preocuparse por los anuncios y es genial porque también apoya mucho más a los creadores que si vieras anuncios. Así que no sé, si puedes permitirte un costoso Apple Vision Pro, consideraría realmente darte el gusto de tener YouTube Premium.

Hermosa interfaz translúcida de visionOS

Detección automática de proporción de aspecto

Acelerar o ralentizar el video

Controles nativos para la reproducción de video

Arrastrar/presionar en cualquier lugar para avanzar o retroceder a través del video (un clásico de Apollo)

Arrastrar/presionar doble en cada lado del video para avanzar o retroceder 10 segundos en el tiempo

Lanzamiento rápido de YouTube desde la pantalla de inicio

Atenúa tu entorno para centrarte en el video

Ver recomendaciones, suscripciones, listas de reproducción, etc.

Redimensionable (manteniendo la proporción de aspecto correcta)

Selección automática de calidad, debería escalar hacia arriba o hacia abajo en función del tamaño de tu ventana, llegando hasta 4K

Esto fue un poco loco para terminar a tiempo para el lanzamiento del Apple Vision Pro, así que espero agregar algunas cosas más con el tiempo.

Capacidad para ver comentarios (quiero decir, a veces son útiles…)

Tal vez seleccionar calidad directamente si hay interés

Controles de subtítulos (no pude hacer que funcionara a tiempo para la versión 1.0)

Más entornos inmersivos

Vista múltiple para varios videos

Si hay algo más que te gustaría ver, ¡avísame!

¡Claro que sí, me encantaría! Solo pude desarrollar esto en el simulador, lo que obviamente tiene sus limitaciones, así que una vez que tenga un dispositivo en mis manos este viernes, probablemente tendré muchos pensamientos sobre cosas que quiero mejorar también. Eso también significa que probablemente habrá algunos errores aquí y allá. Pero me encantaría escuchar tu experiencia y comentarios sobre la aplicación, ¡así que no dudes en contactarme en Mastodon o Twitter!

¡Está disponible en la App Store por $5! Una divertida URL para encontrarlo es juno.vision Sin suscripciones ni compras dentro de la aplicación, solo una aplicación de pago única por adelantado como en 2008. Consideré hacerlo gratis, o como un dólar, pero es una plataforma premium, y creo que deberíamos animar el pagar unos cuantos dólares por una buena aplicación si queremos que más desarrolladores construyan para esta plataforma.

Creo que el resultado es una forma muy cómoda de navegar por YouTube en visionOS, y tener una forma de lanzar rápidamente YouTube desde tu pantalla de inicio es súper conveniente.

Estoy deseando hacer más con esto, ¡y brindo por Matthew Skiles por diseñar el ícono! En realidad, también hizo algunos hermosos íconos alternativos, pero al parecer, esos no son compatibles con visionOS 1.0.

¡Descárgalo hoy!