Todos los datos indican que la inflación no desaparecerá, dificultando las cosas para la Fed.

Un cliente compra alimentos en una tienda de comestibles el 12 de marzo de 2024 en San Rafael, California.

Justin Sullivan | Getty Images News | Getty Images

La última tanda de noticias de inflación que verán los funcionarios de la Reserva Federal antes de su reunión de política de la próxima semana ha llegado, y ninguna es muy buena.

En general, los índices del Departamento de Comercio en los que la Fed se basa para las señales de inflación mostraron precios que continúan aumentando a una tasa aún considerablemente más alta que el objetivo anual del 2% del banco central, según informes separados esta semana.

Dentro de ese panorama, surgieron varios puntos relevantes: una abundancia de dinero que sigue fluyendo a través del sistema financiero está dando a los consumidores un poder adquisitivo duradero. De hecho, los compradores están gastando más de lo que están ingresando, una situación que no es sostenible ni desinflacionaria. Finalmente, los consumidores están recurriendo a los ahorros para financiar esas compras, creando un escenario precario, si no ahora, más adelante.

Sumémoslo todo y resulta en una Fed probablemente cautelosa y sin ganas, en el corto plazo, de comenzar a reducir las tasas de interés.

“Simplemente gastar mucho dinero está creando demanda, está creando estímulo. Con un desempleo por debajo del 4%, no debería ser sorprendente que los precios no estén” disminuyendo, dijo Joseph LaVorgna, economista jefe de SMBC Nikko Securities. “Los números de gasto no disminuirán en el corto plazo. Por lo tanto, podrías tener un escenario de inflación pegajosa.”

De hecho, los datos que el Buró de Análisis Económico publicó el viernes indicaron que el gasto superó los ingresos en marzo, como lo ha hecho en tres de los últimos cuatro meses, mientras que la tasa de ahorro personal cayó al 3.2%, su nivel más bajo desde octubre de 2022.

Al mismo tiempo, el índice de precios del gasto en consumo personal, la medida clave de la Fed para determinar las presiones inflacionarias, subió al 2.7% en marzo cuando se incluyen todos los elementos, y se mantuvo en 2.8% para la medida principal que excluye los precios más volátiles de alimentos y energía.

Un día antes, el departamento informó que la inflación anualizada en el primer trimestre se situó en un ritmo del 3.7% para la tasa principal en el primer trimestre en total, y del 3.4% en la base del titular. Esto ocurrió mientras el crecimiento real del producto interno bruto se desaceleraba a un ritmo del 1.6%, muy por debajo de la estimación del consenso.

Escenarios de peligro

Los datos obstinados de inflación plantean varios espectros ominosos, en particular que la Fed pueda tener que mantener las tasas elevadas durante más tiempo del que a ella o a los mercados financieros les gustaría, amenazando la tan ansiada suavidad en el aterrizaje económico.

Existe una amenaza aún más inquietante: si la inflación persiste, los banqueros centrales no solo deberán considerar mantener las tasas donde están, sino también contemplar futuras subidas.

“Por ahora, eso significa que la Fed no va a recortar las tasas, y si [la inflación] no baja, la Fed tendrá que subir en algún momento o mantener las tasas altas por más tiempo”, dijo LaVorgna, quien fue economista jefe del Consejo Económico Nacional durante el mandato del expresidente Donald Trump. “¿Eso nos lleva en última instancia a un aterrizaje duro?”

El problema de inflación en Estados Unidos hoy surgió por primera vez en 2022 y tuvo múltiples fuentes.

Al principio del brote, los problemas surgieron en gran medida de las interrupciones en las cadenas de suministro que los funcionarios de la Fed pensaron que desaparecerían una vez que los transportistas y fabricantes tuvieran la oportunidad de ponerse al día a medida que se aliviaban las restricciones pandémicas.

Pero incluso con la crisis económica de Covid bien en el espejo retrovisor, el Congreso y la administración de Biden continúan gastando generosamente, con un déficit presupuestario del 6.2% del producto interno bruto a finales de 2023. Eso es el más alto fuera de los años de Covid desde 2012 y un nivel generalmente asociado con recesiones, no con expansiones.

Además, un mercado laboral aún bullicioso, en el que las ofertas de trabajo superaban al número de trabajadores disponibles en un momento en una proporción de 2 a 1 y todavía están alrededor de 1.4 a 1, también ayudó a mantener las presiones salariales elevadas.

Ahora, incluso con la demanda que vuelve de bienes a servicios, la inflación sigue siendo elevada y está desconcertando los esfuerzos de la Fed para frenar la demanda.

Los funcionarios de la Fed pensaron que la inflación se suavizaría este año a medida que los costos de vivienda disminuyeran. Aunque la mayoría de los economistas aún esperan que una avalancha de suministros haga bajar los precios relacionados con la vivienda, han surgido otras áreas.

Por ejemplo, la inflación de servicios PCE básicos excluyendo la vivienda, un aspecto relativamente nuevo de la ecuación de la inflación apodado “supercore”, se mantiene a un ritmo anualizado del 5.6% en los últimos tres meses, según Mike Sanders, jefe de renta fija de Madison Investments.

La demanda, que se suponía que las subidas de tasas de la Fed calmarían, sigue siendo robusta, lo que ayuda a impulsar la inflación y señala que el banco central puede no tener tanto poder como piensa para reducir el ritmo de aumento de precios.

“Si la inflación sigue siendo más alta, la Fed se enfrentará a la difícil elección de empujar la economía hacia una recesión, abandonar su escenario de aterrizaje suave o tolerar una inflación superior al 2%”, dijo Sanders. “Para nosotros, aceptar una inflación más alta es la opción más prudente.”

Preocupación por un aterrizaje duro

Hasta el momento, la economía ha logrado evitar un daño más amplio debido al problema de inflación, aunque hay grietas significativas.

Los retrasos en los pagos de créditos han alcanzado su nivel más alto en una década, y hay una creciente inquietud en Wall Street de que haya más volatilidad por venir.

Las expectativas de inflación también están al alza, con la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, ampliamente observada, que muestra expectativas de inflación a uno y cinco años respectivamente a tasas anuales del 3.2% y del 3%, sus niveles más altos desde noviembre de 2023.

Nada menos que el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, esta semana osciló entre calificar el auge económico de EE. UU. de “increíble” el miércoles y al día siguiente decirle a The Wall Street Journal que está preocupado porque todo el gasto gubernamental está creando una inflación más intratable de lo que se aprecia actualmente.

“Eso impulsa gran parte de este crecimiento, y eso tendrá otras consecuencias posiblemente en el futuro llamadas inflación, que puede que no desaparezca como la gente espera”, dijo Dimon. “Entonces, observo el abanico de posibles resultados. Puede haber ese aterrizaje suave. Estoy un poco más preocupado de que no sea tan suave y la inflación no vaya exactamente como la gente espera.”

Dimon estimó que los mercados están valorando las probabilidades de un aterrizaje suave en un 70%.

“Creo que es la mitad de eso”, dijo.

