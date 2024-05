Investigación policial sobre el tiroteo del guardia de seguridad fuera de la casa de Drake en Toronto.

Un guardia de seguridad que trabaja en la casa de Drake en Toronto, Canadá, ha sido disparado, dijeron las autoridades el martes. La policía fue llamada a la casa alrededor de las 2 a.m. hora local del martes, donde encontraron a un hombre herido que fue llevado al hospital en condición grave, dijo el Inspector Paul Krawczyk de la Policía de Toronto durante una conferencia de prensa. El guardia de seguridad estaba trabajando afuera de la puerta de la casa cuando fue disparado, según las autoridades. Permanece hospitalizado en condición grave. Krawczyk se negó a responder si Drake estaba en la residencia en el momento del tiroteo, pero dijo que las autoridades están en contacto con el equipo del artista y están cooperando con la investigación. Cuando los periodistas le preguntaron si el tiroteo tenía algo que ver con la reciente disputa en la que Drake se ha visto envuelto con el rapero Kendrick Lamar, Krawczyk dijo que aún no se ha determinado ningún motivo. Agregó que había múltiples sospechosos involucrados, que abandonaron el área en un vehículo, y los investigadores están revisando el video del incidente. Los representantes de Drake declinaron hacer comentarios cuando fueron contactados por CNN. Es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Un ganador de cinco premios Grammy conocido por éxitos como “Nice For What”, Drake fue reconocido por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos el año pasado por convertirse en el primer artista en vender más de 200 millones de unidades. La batalla lírica entre Drake y Lamar se intensificó recientemente a medida que cada uno lanzaba canciones sobre el otro, con golpes personales y profesionales que han alimentado el debate en línea entre sus fanáticos. Los representantes de Lamar no estaban disponibles de inmediato. Para obtener más noticias y boletines de CNN, cree una cuenta en CNN.com.