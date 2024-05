¿Qué es el iPad Pro Tandem OLED?¿Qué es el iPad Pro Tandem OLED?

En la línea del iPad Pro ha destacado la tecnología de pantalla insignia de Apple durante los últimos seis años, comenzando con una pantalla LED ProMotion, pasando por una retroiluminación miniLED por un tiempo, y llegando finalmente a un OLED en tándem. Aquí te explicamos cómo se comparan.

Apple presentó los modelos de iPad Pro de 11 y 13 pulgadas durante un breve evento en video el 7 de mayo. Estos son los primeros iPads con pantallas OLED, pero la tecnología va mucho más allá de los paneles utilizados en los iPhones.

Esta comparación se centrará en las tres generaciones anteriores de tecnología de pantalla disponibles para el iPad Pro más grande. El iPad Pro de 12.9 pulgadas en 2018 tenía una pantalla Liquid Retina, el iPad Pro de 12.9 pulgadas en 2021 tenía una pantalla Liquid Retina XDR con retroiluminación miniLED, y el nuevo iPad Pro de 13 pulgadas revelado en 2024 tiene una pantalla Ultra Retina XDR.

A lo largo de los años, las tecnologías base como ProMotion de 120Hz, color P3 amplio y True Tone se mantuvieron, por lo que el cambio más significativo es cómo los píxeles muestran las imágenes en la pantalla.

Así es como se comparan las especificaciones de cada uno de los iPad Pro que estamos analizando.

Característica

iPad Pro de 13 pulgadas (M4)

iPad Pro de 12.9 pulgadas (M2)

iPad Pro de 12.9 pulgadas (A12X)

Año

2024

2021

2018

Nombre de la pantalla

Ultra Retina XDR

Liquid Retina XDR

Liquid Retina

Tecnología

OLED en tándem

Retroiluminación miniLED

LED

Resolución

2752p por 2064p

2732p por 2048p

2732p por 2048p

Densidad de píxeles

264 ppi

264 ppi

264 ppi

Brillo

1,000 nits SDR

1,000 nits HDR

1,600 nits pico HDR

600 nits SDR

1,000 nits HDR

1,600 nits pico HDR

600 nits para todo el contenido

ProMotion (120Hz)

Sí

Sí

Sí

Color P3 amplio

Sí

Sí

Sí

Tono True

Sí

Sí

Sí

Textura Nano

Sí (1TB o 2TB)

No

No

Compatibilidad con Apple Pencil

Apple Pencil Pro

Apple Pencil (USB-C)

Apple Pencil 2

Apple Pencil (USB-C)

Apple Pencil 2

Apple Pencil (USB-C)

Pantalla del iPad Pro Hover

Sí

Sí

No

Apple ha introducido algunas tecnologías de pantalla interesantes para el iPad Pro que están dirigidas directamente a creativos y consumidores de contenido. Existe una gran posibilidad de que el iPad Pro sea la mejor pantalla en tu hogar, tal vez solo superada por el Apple Vision Pro.

“Liquid” en Liquid Retina se refiere a la tecnología IPS. XDR es la abreviatura de “rango dinámico extendido”, que se refiere al alto contraste de la pantalla gracias a la retroiluminación miniLED.

La última designación “Ultra” parece aplicarse al uso de OLED en tándem, que apila dos paneles uno encima del otro para un brillo sostenido de 1,000 nits para contenido SDR y HDR.

Coloca estas tres pantallas una al lado de la otra, y notarás algo al instante al ver cierto contenido: bloom. O la falta del mismo.

El cambio a la retroiluminación miniLED redujo el bloom, pero no lo eliminó, porque secciones de la retroiluminación tenían que encenderse incluso si un solo píxel mostraba blanco sobre un fondo negro.

Eso ya no es un problema, gracias al OLED. Cada píxel proporciona color y luz, por lo que cuando un píxel está apagado, muestra un negro perfecto.

OLED en tándem permite que el iPad Pro de 13 pulgadas tenga un mejor brillo sostenido para SDR.

El cambio a OLED es el cambio más significativo para el iPad Pro de 13 pulgadas, pero hay algunas actualizaciones más en la pantalla. No se ha dicho nada específico, pero las especificaciones muestran que hay más píxeles en cada dirección: 20 verticalmente y 16 horizontalmente. Eso indica que Apple aumentó ligeramente el tamaño de la pantalla para justificar ese nombre más grande de 13 pulgadas.

La actualización final del iPad Pro de 13 pulgadas es opcional. Los clientes que compren un iPad Pro de 1TB o 2TB podrán optar por añadir Nano Texture por $100 adicionales.

Nano Texture es una tecnología especial de grabado que reduce la reflectividad de una pantalla. Agregar Nano Texture hará que el iPad Pro sea mucho más utilizable en entornos brillantes y al aire libre.

Apple también ha presentado el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard para iPad Pro. No están directamente relacionados con la pantalla, pero son exclusivos de la nueva línea de productos.

Los clientes que busquen el iPad Pro de 13 pulgadas necesitarán comprar un nuevo Apple Pencil, incluso si ya tienen el Apple Pencil 2. El Apple Pencil con USB-C también es compatible.

Los pedidos iniciales llegan, y la disponibilidad en tiendas comienza el 15 de mayo. El iPad Pro de 13 pulgadas parte de los $1,299 y puede llegar a costar hasta $2,599 sin accesorios.