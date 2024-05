Sir Jim Ratcliffe critica a los Tories por su manejo de la economía y la inmigración tras el Brexit | Noticias de Política

El multimillonario Sir Jim Ratcliffe le dijo a Sky News que Gran Bretaña está lista para un cambio de gobierno después de regañar a los Conservadores por su manejo de la economía y la inmigración después del Brexit.

A pesar de insistir en que su conglomerado petroquímico INEOS es apolítico, Sir Jim respaldó el Brexit y pasó el fin de semana pasado con el líder laborista Sir Keir Starmer en el Manchester United – el club de fútbol que ahora dirige como propietario minoritario.

“Estoy seguro de que Keir hará un buen trabajo dirigiendo el país – no tengo dudas al respecto”, dijo Sir Jim en una entrevista exclusiva.

“No hay duda de que los Conservadores han tenido un buen período”, agregó. “Creo que la mayoría del país probablemente siente que es hora de un cambio. Y lo entiendo, realmente.”

Sir Jim fue un prominente partidario de salir de la Unión Europea en el referéndum de 2016, pero ahora tiene problemas con la forma en que el Brexit fue entregado por los primeros ministros conservadores.

“El Brexit desafortunadamente no resultó como la gente anticipaba porque… el Brexit fue en gran medida sobre inmigración”, dijo Sir Jim.

“Ese fue el componente más grande de esa votación. La gente estaba cansada de la llegada de la ciudad de Southampton cada año. Creo que el año pasado fue dos veces Southampton.

“Es decir, ninguna isla pequeña como el Reino Unido podría soportar vastas cantidades de personas llegando al país.

“Es decir, simplemente sobrecarga el Servicio Nacional de Salud, el servicio de tráfico, la policía, todo el mundo.

“El país fue diseñado para 55 o 60 millones de personas y ahora tenemos 70 millones de personas y todos los servicios colapsan como consecuencia.

“De eso se trataba el Brexit y nadie lo ha implementado. Solo siguen hablando al respecto. Pero nada se ha hecho, por eso creo que terminaremos con un cambio de gobierno.”

El primer ministro Rishi Sunak ha indicado que habrá elecciones este año, pero a Sir Jim, con sede en Mónaco, no le impresiona el manejo de la economía por parte de los Conservadores.

“El Reino Unido necesita volverse un poco más fuerte en el frente empresarial”, dijo. “Creo que el mayor objetivo del gobierno es crear crecimiento en la economía.

“Hay dos partes de la economía, está el lado de los servicios y está el lado de la manufactura. Y la manufactura, desafortunadamente, ha estado disminuyendo en los últimos 25 años.

“Éramos muy similares en escala a Alemania hace probablemente 25 años.

“Pero hoy en día estamos solo a una fracción de donde está Alemania y creo que eso no es saludable para la economía británica… especialmente cuando piensas que el norte de Inglaterra se basa mucho en la manufactura, y eso habla de cosas como la competitividad energética, habla de cosas como, ¿por qué pones un impuesto inmensamente alto en el Mar del Norte?

Rob Powell

Corresponsal político

Los comentarios de Sir Jim Ratcliffe tienen peso por quién es.

Un magnate de negocios multimillonario y partidario del Brexit que emplea a miles de personas debería estar naturalmente aliado a los Conservadores.

En cambio, parece estar dando por terminada esa alianza. Simbólicamente, eso importa.

Pero lo que es más importante es que esto refleja lo que parece estar sucediendo en los negocios de manera más amplia.

Labour ha hecho un esfuerzo concertado para atraer al sector privado, con figuras importantes participando en una “ofensiva de salmón ahumado” de desayunos con altos ejecutivos. Y está funcionando.

Los eventos comerciales organizados por Labour ahora están llenos a medida que las empresas captan la dirección electoral. Sin embargo, todavía existen tensiones.

Los planes de Labour para fortalecer los derechos de los trabajadores y el poder sindical preocupan a algunos.

Luego está la preocupación persistente sobre los instintos más amplios del partido hacia el sector comercial.

O dicho de otra manera, hay mucha gente en Labour que piensa que alguien como Sir Jim – un magnate petroquímico multimillonario con sede en el paraíso fiscal de Mónaco – no es parte de la solución, sino parte del problema.

“Eso desincentiva a las personas a encontrar hidrocarburos en el Mar del Norte, en energía.

“Y lo que necesitamos es energía competitiva. Así que quiero decir, en América, en el mundo de la energía, en el mundo del petróleo y el gas, simplemente aplican un impuesto corporativo a las compañías de petróleo y gas, que es alrededor del 30%. Y en el Reino Unido tenemos este impuesto del 75% porque queremos acabar con las compañías de petróleo y gas.

“Pero si no tenemos energía competitiva, no tendremos una industria manufacturera saludable. Y eso simplemente no tiene sentido para mí en absoluto. No”.

‘Somos apolíticos’

Al preguntarle sobre la donación de INEOS a Labour, Sir Jim respondió: “Somos apolíticos, INEOS.

“Solo queremos un sector manufacturero exitoso en el Reino Unido y hemos hablado con el gobierno al respecto. Nuestras opiniones están bastante claras”.

Sir Jim estaba más interesado en hablar sobre la economía y la política que en su papel en el problemático Manchester United, del que compró una participación del 27.7% a la familia estadounidense Glazer en febrero, lo que le dio un perfil empresarial aún más alto.

Imagen:

Estadio de Old Trafford en Manchester. Foto: AP

Impulso para un estadio del Norte

Sigue presionando para fondos públicos para regenerar Old Trafford y las áreas circundantes a pesar de que no parece haber apoyo político. Sir Keir fue hospedado en el estadio para un partido de la Premier League el fin de semana pasado justo cuando la fuerte lluvia expuso la fragilidad del antiguo recinto.

“Hay un buen caso, en mi opinión, para tener un estadio del Norte, que serviría a la parte norte del país en ese ámbito del fútbol”, dijo Sir Jim. “Si miras el número de Ligas de Campeones que ha ganado el Noroeste, son 10. Londres ha ganado dos.

“Y sin embargo, todos del Norte tienen que bajar a Londres para ver un gran partido de fútbol. Y debería haber uno [un gran estadio] en el Norte, en mi opinión.

“Pero también es importante para el lado sur de Manchester, ya sabes, regenerarse.

“Es prácticamente la segunda capital del país donde comenzó la Revolución Industrial.

“Pero si tienes un proyecto de regeneración, necesitas un núcleo o un proyecto de regeneración y tener ese estadio de clase mundial allí, creo que proporcionaría el impulso para regenerar esa región.”.