Lecciones de Democracia de F.C. Porto

Empezó todo con una pelea y apenas ha mejorado desde entonces. En los últimos cinco meses, ha habido una serie de arrestos; acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero; susurros oscuros de incumplimientos de datos ilegales; acusaciones vagas de intimidación; y varias invectivas cargadas sobre las irregularidades financieras, la deshonestidad y la traición.

Este año, al menos 64 países tendrán elecciones en todo el mundo. También lo hará la Unión Europea. Las campañas serán feroces. Frecuentemente, pueden ser tóxicas. Sin embargo, pocas ofrecerán un caso tan virulento – o tan instructivo sobre el estado de la democracia en 2024 – como el que decidirá quién será presidente del F.C. Porto.

Al igual que docenas de clubes en Europa, Porto, una de las tres grandes casas del fútbol portugués, pertenece a sus miembros. Su número actual es de alrededor de 140,000. Cada pocos años, el club celebra elecciones, tanto para presidente como para la junta ejecutiva, para determinar quién debe dirigir el club en su nombre.

Normalmente, estas elecciones son poco más que papeleo. Solo un pequeño porcentaje de miembros vota. La elección suele ser entre dos hombres mayores prácticamente indistinguibles, cuando hay elección. Hasta las últimas elecciones, en 2020, Porto había sido una democracia solo en el sentido nominal.

Desde 1982, Jorge Nuno Pinto da Costa ha sido presidente de Porto. Durante ese tiempo, el equipo se coronó campeón de Europa dos veces: en 1987 y 2004, para los fanáticos de la trivia; y se convirtió en la fuerza dominante de Portugal. Porto ha ganado 23 títulos portugueses bajo el mandato de Da Costa, nueve más que Benfica, su rival más cercano en ese tiempo.

Por lo tanto, generalmente había poco apetito por el cambio. Frecuentemente, las elecciones del club eran del tipo que podría atraer a un fuerte hombre en algún lugar del bloque soviético. Da Costa fue reelegido en gran parte sin oposición, los votos eran poco más que un ejercicio de llenado de casillas, un desfile de burocracia, con toda la emoción que eso implica.

Este año ha sido bastante diferente. Se espera que unos 35,000 miembros voten el sábado, una participación mucho más alta de lo normal. Se les pedirá elegir uno de los tres candidatos presidenciales en la papeleta.

Están Da Costa, ahora de 82 años, y Nuno Lobo, un empresario de 54 años y el candidato derrotado en 2020. Más llamativo, sin embargo, es André Villas-Boas, aún juvenil a sus 46 años, reverenciado no solo como un advenedizo que entrenó a Chelsea y Tottenham, sino también como el manager que llevó a Porto mismo a un triplete en 2011. Había sido nombrado, a la edad de solo 31 años, bajo los auspicios de Da Costa.

Villas-Boas anunció su candidatura – como miembro de toda la vida, dijo, siempre había sido su sueño ser presidente del club – en una presentación lujosa en noviembre que contó con la asistencia de una falange de ex jugadores de Porto.

Luego intentó tomar un enfoque diplomático con el hombre que le había dado su oportunidad. El mensaje fue – admitámoslo, en parte por conveniencia política – que, a pesar de toda la gratitud debida a Da Costa, era hora de un cambio. (Villas-Boas no fue tan cortés con el gerente bajo el cual hizo su nombre: en un emocionante montaje de los mayores triunfos de Porto, José Mourinho brillaba por su ausencia.)

Al desafiar a un poderoso titular, Villas-Boas rápidamente encontró cada vez más difícil mantener esa línea en particular. En la asamblea general del club en noviembre, se informó que miembros de los Super Dragões, la facción ultra más grande de Porto, atacaron a quienes hablaron en contra del liderazgo del club. Posteriormente, una docena de personas fueron arrestadas, incluido el líder del grupo, Fernando Madureira. Una redada policial en su casa encontró drogas, armas y varios miles de euros en efectivo. (Madureira permanece en prisión a la espera de juicio.)

Eso marcó el tono. Los tres candidatos han pasado los últimos meses recorriendo varios lugares de la ciudad, visitando grupos de aficionados y haciendo campaña por votos, como lo haría cualquier candidato presidencial respetable. La retórica se ha vuelto cada vez más acrimoniosa. “Casi todos los días, parece una lavandería, lavando ropa sucia”, ha dicho Lobo.

Da Costa, claramente herido por lo que percibe como traición de un antiguo pupilo, en un momento comparó a Villas-Boas con su perro. Ha acusado a Villas-Boas de rodearse de “enemigos de F.C. Porto”, insinuando que es simplemente un títere para otros. Ha destacado el linaje de clase alta de Villas-Boas, retratándolo como un snob elitista, y sugirió que su campaña obtuvo ilegalmente los números de teléfono de los miembros votantes.

Por otro lado, Villas-Boas ha sido implacable sobre lo que considera la mala gestión de Da Costa en el club. Las últimas cifras financieras de Porto mostraron deudas y pasivos de más de $700 millones, prueba de lo que él ha llamado su “estructura disfuncional”. El club, ha dicho, está básicamente en “bancarrota operativa”.

Villas-Boas sostiene que Da Costa ha permitido que Porto, una vez un modelo de cómo los clubes podían navegar por el mercado de transferencias, se convierta en un “almacén de negociación”, con el control de su estrategia de transferencias cedido básicamente a un puñado de agentes favorecidos. “La autoridad del club se ha disipado a favor de los intereses de ciertos intermediarios”, dijo Villas-Boas.

Ha buscado garantías sobre la transparencia de las elecciones, y ha descrito la violencia de noviembre – que llevó a acusaciones de que los ultras estaban protegiendo lo que ven como una relación beneficiosa con los líderes actuales del club – como uno de los “días más oscuros en la historia de Porto”. Todo eso, sostiene Villas-Boas, demuestra la necesidad urgente de reforma.

Cómo se desarrollará la elección el sábado es incierto: la participación récord anticipada es prometedora para Villas-Boas, pero los equipos de fútbol son lugares inherentemente conservadores, cautelosos de cambio drástico y rápidos para aferrarse al consuelo de lo familiar. Porto ha sido el feudo de Da Costa durante cuatro décadas; los aficionados, los miembros, pueden encontrar difícil imaginar un mundo en el que eso no sea así.

Lo que es más evidente, y más desalentador, es que no es especialmente difícil trazar una línea entre todo esto: las acusaciones y alegaciones, las conspiraciones al alcance de la mano, la amenaza acre de violencia real, y lo que puede jugar en escenarios electorales más grandes en los próximos meses. Esto, parece ser, es simplemente cómo funciona la democracia en 2024, ya sea el futuro de un club o un país en juego.

Gran Salto, Zapatos Más Grandes

Es difícil argumentar que Arne Slot no se merece su oportunidad. En sus tres temporadas en Feyenoord, ha entregado solo el segundo campeonato del siglo del club, ganó una copa neerlandesa, y guió al equipo a su primera final europea desde 2002. Y ha logrado todo esto con un equipo armado con un presupuesto mucho más ajustado que el de sus rivales domésticos.

Por lo tanto, no es sorprendente que haya surgido como el favorito para reemplazar a Jürgen Klopp en el Liverpool. (Al momento de la redacción de este artículo, el entrenador y el club estaban discutiendo la compensación; el impulso parece probable que termine en un nombramiento.)

Liverpool había prometido un enfoque forense basado en datos en su búsqueda del reemplazo de Klopp. Slot marca la mayoría de las casillas. Liverpool puede estar apostando a que el mayor vacío en su currículum – la experiencia en el manejo del calibre de jugadores que encontraría en Anfield – se debe a una falta de oportunidad más que a habilidad.

Sin embargo, el mayor desafío de Slot no será el equipo. Serán los aficionados. Que Slot pareciera, para muchos, ser una elección poco entusiasta no se debe a él, sino más bien al hombre a quien se le encargaría reemplazar: Klopp, que no solo ha ganado casi todos los trofeos disponibles en sus nueve años en Liverpool, sino que también estableció un vínculo indestructible con la hinchada y gran parte de la ciudad también.

Si es contratado y tiene tiempo, Slot podría replicar eso, e incluso superarlo. Pero el tiempo es poco probable que sea generoso. El gran desafío para Slot – como lo habría sido para quienquiera que reemplazara a Klopp – será qué sucede si Liverpool, un par de meses en la próxima temporada, se encuentra en el octavo lugar en la Premier League, luchando por mantener el ritmo. Slot es una elección racional y lógica. La prueba, después de Klopp, es emocional.

David contra Goliat. Pero También Goliat contra David.

No hay duda de que la victoria del Chelsea en el primer partido de su semifinal de la Liga de Campeones Femenina ante el Barcelona la semana pasada fue algo sorprendente: Barcelona Femení, después de todo, no había perdido en un año, no había perdido en casa desde antes de la pandemia y era el favorito abrumador para coronarse campeón europeo una vez más.

Sin embargo, la idea del equipo de Emma Hayes del Chelsea como un underdog al estilo Mighty Ducks realmente no coincide con la realidad. Chelsea, después de todo, ha roto el récord mundial de transferencias al menos dos veces, emplea a varias de las jugadoras mejor pagadas del mundo y ha ganado las últimas cuatro ediciones de la Superliga Femenina, el torneo femenino más rico de Europa.

Por supuesto, Barcelona está bajo presión para revertir el déficit de un gol y llegar a su quinta final de la Champions League en seis años cuando los equipos se enfrenten el sábado en el partido de vuelta en Londres. Pero Chelsea también tiene ciertas expectativas. El hecho de que aún no haya ganado un título europeo es una omisión en el currículum por lo demás intachable de Hayes. Seguramente no querrá abandonar Inglaterra sin rectificar esa situación.