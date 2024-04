Cómo cargar un iPhone correctamente

Los iPhones son dispositivos notables, pero pierden su brillo una vez que la batería se agota. Por eso es importante cuidar la celda en su interior y asegurarse de cargarla correctamente siempre.

En este artículo explicamos los pasos que debes seguir si deseas que tu iPhone dure hasta altas horas cada día y lo haga durante tantos años como sea posible.

Cómo cargar un iPhone con un cable

La forma más rápida de cargar un iPhone es usando un cable. Hasta el iPhone 15, esto significaba usar un cable USB a Lightning. A partir del iPhone 15, necesitas un cable USB-C a USB-C.

Pero no es tan fácil como parece. Para una carga más rápida, ese cable Lightning necesita conectarse a un cargador USB-C, por lo que necesitas un cable USB-C a Lightning y no un antiguo cable USB-A a Lightning.

Aunque Apple afirma que un cargador de 20W puede cargar rápidamente un iPhone, los modelos de iPhone más nuevos se cargarán más rápido si utilizas un cargador de 30W o más rápido.

Lee sobre los mejores cables Lightning y los mejores cables USB-C a USB-C para iPhone.

Cómo cargar un iPhone de forma inalámbrica

Desde el iPhone 8 en adelante, puedes cargar de forma inalámbrica. Desde el iPhone 8 hasta el iPhone 11, esto se realizaba utilizando el estándar de carga inalámbrica Qi. A partir del iPhone 12, puedes usar cargadores Qi o cargadores MagSafe más rápidos que se sujetan a tu iPhone usando un anillo de imanes oculto para un ajuste más eficiente y, por lo tanto, una carga inalámbrica más rápida.

Los cargadores Qi van desde 5W hasta 15W; los cargadores MagSafe van desde 7.5 hasta 15W. Debido al ajuste magnético, los cargadores MagSafe serán más rápidos aunque tengan el mismo vataje que los Qi, por lo que opta por un cargador MagSafe si puedes (y tu iPhone es versión 12 o posterior). Lee nuestras recomendaciones para los mejores cargadores MagSafe y también las mejores baterías externas MagSafe.

Se espera que los últimos cargadores Qi2 igualen a MagSafe en la velocidad de carga de 15W; consulta ¿Qué es Qi2 para más detalles.

Cómo cargar un iPhone utilizando un power bank

Los power banks portátiles ofrecen la capacidad de cargar un iPhone sobre la marcha cuando no estás cerca de un enchufe o no tienes tiempo para sentarte durante 15 minutos. Van desde unos pocos miles de miliamperios hasta más de 15,000, que es suficiente para cargar un iPhone 15 Pro Max casi tres veces. La mayoría de los power banks necesitan un cable de carga separado que se conecta al iPhone, aunque algunos tienen cables integrados que se guardan en algún lugar dentro del dispositivo. Algunos power banks de gama alta también tienen almohadillas magnéticas para cargar de forma inalámbrica.

Usar un power bank es simple. Asegúrate de cargarlo antes de salir y luego cuando desees cargar tu iPhone, úsalo como lo harías con un cargador normal, ya sea con un cable o de forma inalámbrica. La mayoría de los power banks tienen luces LED para informarte cuánta carga queda.

Puedes obtener más información sobre los power banks MagSafe y leer nuestras mejores selecciones en nuestro resumen.

Cómo usar los ajustes de optimización de carga del iPhone

En la pestaña de Batería en Configuración, Apple tiene una opción de Optimización de Carga que te permite activar funciones para preservar el desgaste de la batería con el tiempo y conservar la energía. Estas son:

Carga de Batería Optimizada: Tu iPhone aprenderá de tus hábitos diarios de carga y uso para limitar la carga al 80 por ciento hasta que necesites usarlo.

Límite del 80%: Tu iPhone dejará de cargar al 80 por ciento la mayoría de los días y solo cargará hasta el 100 por ciento para “mantener las estimaciones del estado de carga de la batería”.

Carga de Energía Limpia: Tu iPhone intentará cargarse cuando haya electricidad de emisión de carbono más baja disponible en tu área según tus hábitos de uso diario.

Puedes activar cualquiera de estas opciones en Configuración u optar por Ninguna, que cargará al 100 por ciento cuando lo enchufes de forma normal.

Cómo elegir los mejores accesorios de carga para iPhone

Hay dos cosas a considerar al comprar nuevos accesorios de carga para iPhone: el cargador y el cable. El iPhone viene con un cable USB-C de Apple que admite una carga de hasta 60 vatios, más que suficiente para cargar rápidamente cualquier iPhone, pero solo velocidades USB 2 (480 Mbps) para transferencias de datos. Si estás comprando un segundo cable o un reemplazo para la carga, te recomendamos conseguir uno que admita al menos 5Gbps para transferencias de datos.

También necesitarás un adaptador de corriente, y te recomendamos conseguir uno que tenga al menos 30W para una carga más rápida. Si no quieres llevar múltiples adaptadores, compra uno que tenga dos o más puertos y pueda cargar dos dispositivos a la vez (60W o más será lo mejor). Consulta nuestro resumen de los mejores adaptadores de corriente USB-C para iPhone y MacBook para una buena selección para cualquier presupuesto.

Preguntas frecuentes

1.¿Puedo dejar cargando mi teléfono durante la noche

Desde que llegaron los smartphones, la forma más común de recargarlos ha sido enchufarlos cuando te vas a dormir, y luego desconectarlos por la mañana con una carga completa para todo el día.

Esto tenía mucho sentido cuando las baterías tardaban mucho en cargarse por completo, ya que las ocho horas en cama daban tanto al usuario como al dispositivo tiempo para recuperarse de las jornadas anteriores.

Pero ahora, dado que el tiempo que tarda en cargar una batería se ha reducido drásticamente, es hora de reconsiderar cómo llenas el tanque.

Los iPhones utilizan baterías de iones de litio porque, según Apple, “se cargan más rápido, duran más y tienen una mayor densidad de potencia para más vida útil de la batería en un paquete más ligero”. Estas son todas características excelentes, pero una cosa que a las baterías de Li-On no les gusta mucho es descargarse al 0 por ciento y luego volver al 100 por ciento cada día.

Apple recomienda, al igual que muchos otros, que trates de mantener la batería de un iPhone entre el 30 y el 80 por ciento de carga. Llegar al 100 por ciento no es óptimo, aunque no necesariamente dañará tu batería, pero permitir que se descargue regularmente hasta el 0 por ciento puede llevar a un desgaste prematuro de la batería. Hay una excepción, ya que se considera buena práctica hacer una carga completa de 0 a 100 por ciento aproximadamente una vez al mes, solo para mantener en buen estado la batería.

Sin embargo, para todas las demás instancias, la mejor práctica es cargar la batería periódicamente durante el día para que se mantenga en ese punto óptimo. Con suerte, esto debería mantener la celda saludable durante el mayor tiempo posible. Para facilitar esto, recomendamos tener un cargador adicional en el trabajo o en tu coche para poder conectar el iPhone cuando veas que la batería comienza a agotarse.

Puedes obtener más información sobre por qué no debes cargar un teléfono durante la noche aquí.

2.

¿Puedo usar cualquier cargador para cargar mi iPhone?

El consejo general es que debes usar el cargador que vino con tu dispositivo. Si tienes un iPad, entonces el cargador que vino con él también es compatible y puede cargar tu iPhone más rápido que su propio cargador.

Pero hay cargadores más rápidos, más pequeños y más baratos que superan al propio de Apple. Hay varias opciones de cargadores de terceros en la tienda de Apple, pero, solo para ti, hemos probado los mejores cargadores de iPhone para hacer tus elecciones mucho más fáciles.

Cargar un iPhone a través de un cable es la forma más rápida de volver a tener la batería al máximo, pero la carga inalámbrica suele ser más conveniente. A partir del iPhone 12, Apple ha añadido una tecnología magnética llamada MagSafe que hace que la carga inalámbrica sea más eficiente y, por lo tanto, más rápida.

Avoid cheap knock-off products, as in some cases these have been known to damage devices. See our Are cheap iPhone chargers safe? feature for more details.

3.

¿La carga rápida daña un iPhone?

No. Si tu iPhone tiene capacidades de Carga Rápida (desde el iPhone 8 en adelante), la batería y el iOS trabajan juntos para garantizar que no se sobrecaliente ni cause ningún daño.

Si tienes una funda protectora gruesa en tu iPhone, puede ser una buena idea quitarla mientras usas un cargador rápido, solo para que el calor se disipe fácilmente y no active las advertencias de software para reducir el flujo de energía.

Learn the fastest ways to charge an iPhone.

4.

¿Es seguro almacenar un iPhone cargado?

Si descubres que viajas sin tu dispositivo o necesitas dejarlo sin usar durante varias semanas o meses, querrás asegurarte de que esté cargado hasta aproximadamente el 50 por ciento antes de apagarlo.

Esto protegerá la celda de la batería para que no se agote mientras está inactiva. La batería seguirá perdiendo carga a un ritmo lento pero constante, por lo que después de seis meses necesitará volver a cargarla hasta el 50 por ciento una vez más.

Para obtener más formas de obtener el mejor rendimiento energético de tu iPhone, consulta nuestra guía sobre cómo mejorar la vida de la batería del iPhone, o si te preocupa que la celda pueda estar experimentando problemas, lee Cómo verificar la salud de la batería del iPhone.