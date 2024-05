Elon Musk propuso lanzar robotaxis en China durante su visita en abril, informa medios estatales.Elon Musk propuso lanzar robotaxis en China durante la visita de abril, informan los medios estatales.

Pekín (Reuters) – Elon Musk propuesto probar el paquete de asistencia al conductor avanzada de Tesla en China desplegándolo en robotaxis, durante su reciente visita al país, informó el diario estatal China Daily el miércoles, citando fuentes. Funcionarios chinos le dijeron al CEO de Tesla que China “da la bienvenida a Tesla para hacer algunas pruebas de robotaxis en el país” y espera que pueda “sentar un buen ejemplo”, citó el diario a las fuentes. Sin embargo, las autoridades chinas no aprobaron de inmediato su uso generalizado de las funciones de conducción totalmente autónoma (FSD), agregó el diario. Antes del lanzamiento completo de sus funciones FSD, Tesla aún debe obtener la aprobación para recopilar y transferir datos que los autos de Tesla necesitan para entrenar sus características de asistencia al conductor. El diario agregó que este tema no se discutió en detalle durante la visita de Musk. Una persona informada sobre el asunto le dijo a Reuters que Tesla busca solicitar lanzar las pruebas de robotaxis en Shanghai, donde se encuentra la fábrica más grande de la empresa a nivel mundial. Tesla y el gobierno de la ciudad de Shanghai no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El informe del China Daily llega poco después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, realizara un viaje de fin de semana relámpago a Pekín a fines del mes pasado, donde se reunió con el primer ministro chino Li Qiang. Musk en el viaje pretendía discutir el lanzamiento de FSD y si Tesla podría obtener la aprobación gubernamental para transferir datos al extranjero que podrían ser fundamentales en su desarrollo de vehículos autónomos, informó anteriormente Reuters. FSD es la versión más autónoma del software Autopilot y se lanzó en 2020. Sus características incluyen estacionamiento automático, cambios de carril automáticos y navegación de tráfico. Entre los logros durante el viaje de Musk, que fue informado por primera vez por Reuters, hubo un respaldo clave de una importante asociación automovilística china que dijo que los coches Model 3 y Y de Tesla cumplieron con las regulaciones de seguridad de datos. Eso permitiría a los gobiernos locales permitir que los autos de Tesla ingresen a partes de China de las que previamente estaban prohibidos, informaron los medios chinos, citando un comunicado de Tesla. Tesla también ha llegado a un acuerdo con Baidu para utilizar la licencia de mapas de la gigante tecnológica china para la recopilación de datos en las carreteras públicas de China. Según dos personas que en ese momento describieron eso como un paso hacia el lanzamiento de FSD en China. El diario China Daily, sin embargo, citando una fuente cercana a Baidu, dijo que el acuerdo solo significaba que la precisión de los mapas de Baidu proporcionados a Tesla se mejoraría y que no tenía una relación directa con FSD. Baidu no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La historia continúa. Musk ha abandonado el objetivo de mucho tiempo de Tesla de fabricar autos eléctricos asequibles para las masas y está buscando centrarse en el software de conducción autónoma, robotaxis y su robot humanoide Optimus. El mes pasado, la empresa mencionó un “producto robotaxi diseñado específicamente” que planeaba construir con un proceso de fabricación “revolucionario”, sin ofrecer una fecha para su lanzamiento. China ha estado a la vanguardia en el desarrollo de autos autónomos, y empresas como Baidu y Pony.ai respaldadas por Toyota han lanzado servicios de robotaxis en zonas de prueba limitadas en varias ciudades. (Reporte de Zhang Yan, Brenda Goh; Información adicional de la redacción de Beijing; Edición de Sonali Paul)