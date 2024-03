TikTok se enfrenta a un enfrentamiento en el Senado

Un estado confuso de juego para TikTok

Un proyecto de ley federal para obligar al propietario chino de TikTok a vender la aplicación de video, o de lo contrario prohibirla, está avanzando rápidamente en Washington, después de que la Cámara lo aprobara con una abrumadora mayoría.

Aunque su destino en el Senado es incierto, el sentimiento anti-China y la presión de la Casa Blanca sobre los legisladores podrían forzar el tema. Esto a pesar de los obstáculos técnicos y legales para vender TikTok, así como de las divisiones dentro de la comunidad tecnológica de EE. UU. sobre la legislación propuesta.

El proyecto de ley ha desordenado la política del Senado. Los presidentes del Comité de Inteligencia de la Cámara – Mark Warner, demócrata de Virginia, y Marco Rubio, republicano de Florida – respaldan el proyecto de ley. Así también lo hacen el a veces progresista John Fetterman, demócrata de Pensilvania, y el belicoso Ted Cruz, republicano de Texas.

“China doblega a las empresas estadounidenses a su voluntad todo el tiempo. Ya es hora de contraatacar y este proyecto de ley lo hace exactamente”, dijo Fetterman en las redes sociales.

Los opositores incluyen a libertarios republicanos como Rand Paul de Kentucky y Mike Lee de Utah, así como a demócratas moderados como Richard Blumenthal de Connecticut.

Los ejecutivos de tecnología estadounidenses parecen estar divididos. Un asesor de Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, pidió una campaña contra los legisladores de la Cámara que votaron en contra, uniéndose a figuras como el capitalista de riesgo libertario Keith Rabois.

Otros líderes tecnológicos dicen en privado que, aunque sus empresas podrían beneficiarse al perjudicar a un competidor, el proyecto de ley podría abrir la puerta a una regulación más amplia de las redes sociales en Estados Unidos y en otros lugares. Los ejecutivos también se preocupan por quedar atrapados en un fuego cruzado en escalada entre EE. UU. y China – ¿qué sucedería si China requiere que las empresas estadounidenses desinviertan sus operaciones allí?

(También vale la pena señalar que la aplicación perdió varios miles de millones de dólares el año pasado con $20 mil millones en ingresos, según The Information, lo que presenta un desafío para un universo ya limitado de posibles compradores).

Hay otras consideraciones espinosas. Como escribe David Sanger de The Times, la legislación no aborda un problema fundamental: el destino de los algoritmos de recomendación que han hecho que TikTok sea tan popular y preocupan a los funcionarios de Washington. Cualquier desinversión de la aplicación requeriría reescribir ese código, dado que es poco probable que Beijing permita una venta que lo incluya.

El proyecto de ley enfrenta obstáculos. El Senado tiene previsto tomar un receso de dos semanas a finales de mes. Mientras tanto, líderes demócratas clave, incluidos Chuck Schumer de Nueva York, el líder de la mayoría, y Maria Cantwell, presidenta del Comité de Comercio, no se han comprometido con ningún tipo de calendario.

Incluso si el proyecto de ley se firma, se espera que TikTok lo desafíe en los tribunales, lo que llevaría meses para resolverse.

El ex director ejecutivo de Time Warner, Gerald Levin, fallece a los 84 años. Un líder corporativo bien considerado y un negociador experimentado, Levin orquestó la venta de su empresa a AOL, entonces la mayor fusión de la historia, creando un coloso en tecnología y medios. Pero el acuerdo resultó desastroso, llegando a ser considerado como el peor matrimonio corporativo jamás visto.

El fundador de Under Armour regresa como director ejecutivo. Kevin Plank, quien se apartó en 2019, tomará el relevo de Stephanie Linnartz en un intento por revivir la fortuna de la marca de ropa deportiva en apuros. Plank cederá su cargo como presidente ejecutivo pero permanecerá en el consejo; Mohamed El-Erian, el economista y ex director ejecutivo de Pimco, se convertirá en presidente no ejecutivo.

El atribulado fabricante de automóviles eléctricos Fisker está considerando la bancarrota. La compañía ha contratado asesores, incluida la firma de consultoría FTI y el bufete de abogados Davis Polk, para trabajar en una posible presentación de la bancarrota del Capítulo 11, según The Wall Street Journal. Fisker, que salió a bolsa a través de una estructura de cheque en blanco, ha sufrido complicaciones en la fabricación y una demanda en desaceleración de vehículos eléctricos.

Las negociaciones se estrellan contra un muro de seguridad nacional

Publicaciones conservadoras británicas e un icono industrial americano se enfrentan a un enemigo común: la creciente resistencia en los pasillos del poder a los compradores extranjeros debido a preocupaciones de seguridad nacional, una tendencia que preocupa cada vez más a los negociadores.

Los ejemplos más recientes involucran una adquisición respaldada por Abu Dabi para el periódico Telegraph y la revista Spectator en Gran Bretaña y la adquisición de Nippon Steel por parte de U.S. Steel.

Gran Bretaña está cambiando la ley para detener el trato con los medios. Rishi Sunak, primer ministro conservador británico, dijo el miércoles que su gobierno se moverá para bloquear las ofertas financiadas mayoritariamente por el estado para publicaciones de noticias británicas.

La decisión podría acabar con una oferta de $600 millones de Jeff Zucker’s RedBird IMI, una empresa conjunta entre la firma de capital privado estadounidense RedBird Capital y International Media Investments, un fondo controlado por los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi proporciona aproximadamente tres cuartos de la financiación de RedBird IMI.

Se espera que el presidente Biden plantee preguntas sobre el trato de acero. No se espera que lo bloquee, aunque la administración tiene el poder de detener las adquisiciones extranjeras por motivos de seguridad nacional.

En cambio, dirá que necesita “un escrutinio serio” antes de una visita de estado el próximo mes por el primer ministro japonés, Fumio Kishida. Esa es una forma educada de decir que se opone al trato, aunque es difícil ver cómo Japón representa una amenaza.

La política electoral cuelga sobre ambas decisiones. Sunak debe convocar una votación antes de enero. La élite conservadora y los dos medios de comunicación lo presionaron para actuar en un momento en que está rezagado en las encuestas.

El sindicato United Steelworkers se opone a la adquisición de Nippon. Biden y Donald Trump están cortejando a los votantes de clase trabajadora en Pensilvania, el estado clave de oscilación donde se encuentra U.S. Steel.

A diferencia del caso de TikTok, EE. UU. y Gran Bretaña están contraatacando a aliados. Japón es un socio cercano de EE. UU., especialmente a medida que la disputa de Washington con Pekín se intensifica. Abu Dabi es un estrecho aliado del Oriente Medio de Gran Bretaña y una creciente fuente de inversión extranjera en otras áreas, incluida la infraestructura nacional.

Los negociadores están en alerta. Las implicaciones de seguridad nacional para las fusiones y adquisiciones transfronterizas fueron un tema importante de discusión en el Tulane Corporate Law Institute, una de las principales conferencias de fusiones y adquisiciones, la semana pasada. Con los Emiratos Árabes Unidos y otros países de Medio Oriente abriendo los grifos para invertir en EE. UU., se espera una mayor escrutinio.

Elon Musk cancela a Don Lemon

La misión de Elon Musk de transformar X en un espacio de visita obligada para líderes de opinión, influyentes y provocadores ya ha sufrido una costosa salida de anunciantes. Ahora, Musk ha cortado lazos con Don Lemon, un ex estrella de CNN a quien había cortejado para unirse a X, después de una entrevista tensa.

Musk rechazó el programa de Lemon el miércoles antes de su primer episodio. Musk y Lemon discrepan sobre por qué la asociación fracasó, un movimiento que tomó por sorpresa a los vendedores de X, informa The Times. Pero siguió a una larga y ocasionalmente tensa entrevista que tocó temas como el uso de drogas de Musk, sus opiniones políticas y cómo administra múltiples empresas.

El despido podría obstaculizar los esfuerzos de Musk por entrar en la transmisión en vivo y desafiar a YouTube. El multimillonario también enfrenta enormes desafíos con sus otras empresas, incluida Tesla. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han caído más del 30 por ciento este año. Un analista de Wells Fargo de autos rebajó a Tesla el miércoles, advirtiendo que la compañía puede que no crezca este año.

Musk se describe a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión” y había prometido a Lemon su “pleno apoyo” para hacer un programa exitoso. La empresa dijo que el movimiento abrupto fue una decisión comercial. Musk desmintió esa posición horas después, diciendo que no le gustó el enfoque de entrevista de Lemon. Otro inconveniente: Lemon nunca firmó un contrato, según Semafor, lo que podría significar una disputa legal sobre si X tiene que pagarle.

“Zucker escribió las preguntas”, Musk publicó en X, haciendo referencia a Jeff Zucker, ex jefe de CNN de Lemon. (Vale la pena señalar que CNN a menudo se utiliza como sinónimo de un medio de comunicación de izquierda, algo que el multimillonario ha denigrado.)

Lemon cuestionó las credenciales de libertad de expresión de Musk. “Su compromiso con una plaza global donde se pueden hacer todas las preguntas y compartir todas las ideas parece no incluir preguntas sobre él de personas como yo”, escribió en una carta abierta.

La entrevista completa se transmitirá la próxima semana en YouTube, dijo Lemon, y en X.

Inversión activista en el pasillo de cereales

Desde que dejó las finanzas hace seis años, Jason Karp se ha convertido en un emprendedor de marcas de salud, fundando empresas como la marca de chocolate Hu que promocionan sus credenciales naturales.

Ahora se está convirtiendo en inversor activista al atacar a Kellogg (en la que dice ser accionista) por usar aditivos artificiales a pesar de haberse comprometido a detener su uso, informa primero DealBook. Está trabajando con Alex Spiro, el abogado de Quinn Emanuel mejor conocido por representar a Elon Musk.

“Kellogg ha puesto de manera poco ética e imprudente las ganancias a corto plazo sobre el bienestar del cliente”, escribió Spiro en una carta al consejo de Kellogg anoche. La movida llega en un momento en que gigantes de la alimentación como Nestlé enfrentan presiones de inversores y defensores de la nutrición para hacer que sus productos sean más saludables.

La carta señala que aunque Kellogg ha eliminado los aditivos artificiales en sus productos en el extranjero, estos siguen presentes en las versiones norteamericanas de Froot Loops, Baby Shark cereal y otros. La carta califica los productos químicos de “dañinos” para los niños, y que su “inclusión deliberada” plantea un riesgo para los accionistas y la reputación de la marca, abriendo a la compañía a una “responsabilidad legal significativa”.

Un representante de Kellogg no respondió a una solicitud de comentario.

La carta llega después de otra controversia reciente de Kellogg, en la que el director ejecutivo de la compañía, Gary Pilnick, animó a los consumidores a cenar cereales para hacer frente al aumento de los costos de los alimentos. Los comentarios generaron indignación en línea; Spiro los llamó un “fiasco”.

La carta coincide con la ética del negocio de Karp. HumanCo, su firma de inversión (asesorada por ex directivos como la ex directora ejecutiva de PepsiCo Indra Nooyi y la estrella del tenis Venus Williams), respalda empresas como Against the Grain, una marca de pizza sin gluten, y Cosmic Bliss, que fabrica helado a base de plantas.

Un chequeo de hechos: Mientras que la carta describe los colorantes artificiales como el Rojo 40, el Amarillo 6 y el Azul 1 como “dañinos”, otras jurisdicciones, incluida la UE y Japón, también los permiten, aunque con requisitos de etiquetado. Y los estudios no han encontrado definitivamente que dañen a los niños.

Spiro y Karp pidieron una “reunión urgente” con el consejo de Kellogg para discutir un cronograma para poner fin al uso de aditivos artificiales. De lo contrario, agregaron, “no dudaremos en responsabilizar a la dirección de Kellogg”.

