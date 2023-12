Acuerdos en la era de la IA: Apple busca acuerdos con editoriales de noticias para entrenar modelos de IA.

Apple ha pasado mucho tiempo en las últimas semanas intentando establecer varios acuerdos con una serie de editoriales de alto perfil para acceder a su material. Pero las asociaciones no se tratarían de licenciar y republicar el contenido de los socios en sí. En lugar de eso, Apple busca utilizar el contenido de los socios para modelar y entrenar sistemas de inteligencia artificial generativa, que luego podrían crear contenido original, en cierto sentido.

Pero Apple no solo ha estado dedicando tiempo al desarrollo de los acuerdos. Aparentemente, el gigante tecnológico de Cupertino, California, podría gastar hasta 50 millones de dólares en licenciar esos artículos de diversas organizaciones de noticias, según un artículo reciente de The New York Times. Los medios de comunicación con los que Apple ha estado en conversaciones incluyen Condé Nast, NBC News y IAC.

Parece ser una de las formas en que Apple espera ponerse al día con lo que algunos de sus competidores han estado haciendo con la inteligencia artificial generativa, lo que según muchos expertos requerirá mucho esfuerzo por parte de Apple. Sin embargo, el artículo del New York Times señaló que “Apple ha sido reacia a tomar información de internet, en parte debido a su compromiso con la privacidad”. Es posible que los competidores de Apple no hayan sido tan cuidadosos con tales preocupaciones.

Pero la creación de aplicaciones de inteligencia artificial generativa no es la única forma en que Apple parece haber quedado rezagada en la carrera de la inteligencia artificial.

Tomemos a Siri: Cuando Siri se lanzó por primera vez en el iPhone 4s en 2011, fue el primer asistente virtual a gran escala, alimentado por voz y disponible comercialmente que utilizaba algunos elementos similares a la inteligencia artificial. Sin embargo, nunca se consideró un sistema de inteligencia artificial completo. Avancemos rápidamente hasta hoy, y parece que Apple necesita darle a Siri una mejora drástica.

Algunos editores de noticias parecen dudar en asociarse con Apple para entrenar la inteligencia artificial

Mientras tanto, otras compañías están potenciando sus dispositivos con potentes funciones mejoradas con inteligencia artificial. Por ejemplo, el pasado septiembre, Qualcomm lanzó una nueva línea de chips Snapdragon que hacen una serie de afirmaciones, que incluyen la capacidad de ejecutar modelos de inteligencia artificial generativa con más de 13 mil millones de parámetros en el dispositivo. Además, los chips “expanden el liderazgo de inteligencia artificial de Qualcomm con una potencia de procesamiento de inteligencia artificial 4.5 veces más rápida que la de sus competidores”.

Qualcomm y otros no solo han estado avanzando en la publicación de contenido basado en texto utilizando inteligencia artificial generativa, sino también en contenido que produce imágenes. Por ejemplo, este pasado primavera, Qualcomm dio una poderosa demostración de una de sus aplicaciones potenciadas por inteligencia artificial, Diffusion Estable, que “es un modelo de inteligencia artificial generativa de texto a imagen capaz de crear imágenes fotorrealistas a partir de cualquier entrada de texto en cuestión de segundos”.

El modelo cuenta con más de 1 mil millones de parámetros. Lo sorprendente es que Qualcomm pudo hacer que esto se ejecutara en un teléfono inteligente Android este año pasado. Además, no estaba conectado de forma inalámbrica, por lo que no utilizó almacenamiento en la nube para ejecutar el modelo de inteligencia artificial. En su lugar, se ejecutó completamente en el dispositivo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la inteligencia artificial generativa aún requiere una cantidad tremenda de hardware para funcionar. Por lo tanto, el próximo año, Apple gastará bastante en hardware para la inteligencia artificial: el próximo año, según un informe reciente, Apple gastará “casi 5 mil millones de dólares en servidores de inteligencia artificial”. Eso es aproximadamente alrededor de 20,000 servidores.

Sin embargo, ese mismo informe revela que Meta (propietaria de Facebook) planea comprar 40,000 servidores y Microsoft comprará entre 80,000 y 100,000 servidores para usar en la inteligencia artificial.

Pero aún puede haber formas en que Apple pueda avanzar en Microsoft, Google, Qualcomm y otros. Por ejemplo, un artículo publicado recientemente, “LLM en un instante,” muestra que una nueva investigación revela cómo modelos de lenguaje grande similares a ChatGPT podrían ejecutarse en iPhones. Tal modelo podría usarse “en dispositivos con RAM (o DRAM) limitada, como iPhones.” Eso podría permitir que Apple sea un jugador más poderoso en el nuevo mundo valiente de las aplicaciones de inteligencia artificial y generativa.