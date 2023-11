Opinión | Las suscripciones crean un impacto sorpresa con costos ocultos.

En los últimos años, gran parte de mi vida como consumidor se ha desplazado a lo que me gusta llamar gasto en segundo plano. A medida que me suscribo a más aplicaciones y plataformas de transmisión, sumas significativas de mi dinero tienden a desaparecer cada mes sin que jamás lo piense. Es como si fuera un impuesto que se me descuenta de mi sueldo, gastado en algo tonto o indulgente como una suscripción a una caja de bocadillos internacionales en lugar de — no sé — infraestructura pública básica.

Piénselo como capitalismo automatizado Gastos sin la molestia de gastar. Adquisición sin acción. O pensamiento.

Pero si bien esta oleada de suscripciones me vendió la premisa de que haría que mi vida fuera más libre de problemas, sentí un cierto choque al descubrir cuánto estaba gastando sin darme cuenta cada mes ($179.45) — después de que ya lo había gastado, por supuesto.

No puedo evitar sentir que me están estafando un poquito. Admito que había olvidado que pagaba mensualmente por el privilegio de Apple TV+ después de haberme enganchado con la primera temporada de “Ted Lasso”, para luego caer rápidamente en el abandono del carrito. Cuando abrí la aplicación por primera vez en eones, me encontré cara a cara con docenas de programas que nunca había oído hablar, pero a cuyo presupuesto de producción había estado contribuyendo generosamente.

Ves, lo que pasa con el gasto en segundo plano es que tiende a suceder, bueno, en segundo plano sin toda tu atención. Y ahí radica el punto.

“Entregue los detalles de su tarjeta de crédito y deje que nosotros nos encarguemos del resto”, nos aseguran estas empresas. Pero al aceptar este trato, nos hemos convertido en consumidores pasivos que están permitiendo que el equilibrio del capitalismo se aleje de nosotros. Hemos cedido uno de nuestros poderes clave como individuos: nuestra agencia.

Y esta pereza engendra más pereza porque la mayoría de nosotros no podemos molestarnos en realizar revisiones regulares de nuestros gastos por suscripción. De hecho, los economistas estiman que el olvido de los compradores para cancelar las suscripciones puede aumentar los ingresos de una empresa hasta en un 200 por ciento. No es de extrañar que estas empresas sientan que pueden subir los precios. ¡Somos demasiado perezosos o ocupados para ni siquiera notarlo o cancelarlo!

Sé que no soy el único que de repente vive la vida como un suscriptor de cerebro liso. El consumidor promedio gasta $273 al mes en suscripciones, según una encuesta de 2021 de 2.500 personas realizada por la firma de servicios digitales West Monroe, que encontró que este gasto había aumentado un 15 por ciento desde 2018. Ni una sola persona encuestada sabía cuál era su gasto mensual real.

Se entiende por qué este modelo es tan atractivo para las empresas. A medida que las empresas cuestionaban los modelos de publicidad tradicionales (especialmente en plataformas de redes sociales y editores digitales), las suscripciones ofrecían la promesa de “vender una vez y ganar para siempre”. (Como prueba de los tiempos, incluso empresas de redes sociales como Meta y X, anteriormente Twitter, ahora ofrecen suscripciones.) Y si bien los servicios de suscripción han existido durante décadas (piense en el Club de Cata de Vinos), más clientes han estado dispuestos a suscribirse gracias a la prevalencia de los teléfonos inteligentes y la creciente facilidad de la entrega a domicilio.

La demanda es tan alta que el banco de inversiones UBS ha estimado que toda la economía de las suscripción alcanzará los $1.5 billones para 2025, más que duplicando los $650 mil millones en 2020.

Pero si bien estas suscripciones prometen facilidad y felicidad, no todos estamos satisfechos. El año pasado, el Kearney Consumer Institute encontró que el 40 por ciento de los consumidores cree que tienen demasiadas suscripciones. Casi la mitad de nosotros también creemos que pagamos demasiado por las suscripciones de video a pedido, en particular, mientras que aproximadamente un tercio tiene la intención de reducir la cantidad de estas suscripciones, según un informe de abril de Deloitte Insights.

También hay evidencia de que estamos gastando mucho más en suscripciones de lo que imaginamos. El año pasado, C+R Research preguntó a 1.000 personas que estimaran por cuánto gastaban en costos de suscripción antes de que detallaran estos gastos. Encontraron que el gasto mensual promedio era de $219 — más de 2.5 veces los $86 que las personas habían imaginado.

No es de extrañar que hayamos perdido la noción de este gasto, dados los costos de las suscripciones que han invadido casi todos los aspectos de nuestras vidas. Piense en esto: en un día típico, tal vez se despierte y medite, tal vez use la aplicación Calm (suscripción anual: $69.99), antes de prepararse usando maquillaje de Birchbox ($20 al mes). Luego, mientras desayuna, no olvide registrar sus comidas en su aplicación de pérdida de peso Noom ($209 al año). Después de eso, es solo un rápido paseo en bicicleta Citi al trabajo (membresía anual de $205) hacia su gimnasio local de Equinox (a partir de alrededor de $200 al mes) donde, en lugar de pagar por un entrenador personal, decidió que podría ahorrar dinero optando por usar una aplicación como Fitbod ($12.99 al mes).

Durante el día laboral, es posible que compre una ensalada de Sweetgreen para el almuerzo (cuyo programa de lealtad de primera calidad cuesta $10 al mes) o tal vez solo un café de Pret ($40 al mes por el programa de lealtad). Cuando llegue a casa después de un viaje escuchando música en Spotify ($10.99 al mes), asegúrese de revisar su vestíbulo para ver si se han entregado paquetes de Amazon ($14.99 al mes por la membresía Prime). Y no olvide recoger sus compras de Hello Fresh (aproximadamente $70 por tres comidas para dos personas) o sus vinos de SommSelect ($99 al mes por cuatro botellas) o sus juguetes para mascotas de Barkbox ($20 al mes por una suscripción de un año).

Después de cenar, es hora de relajarse viendo sitios de transmisión sin anuncios como Netflix ($15.49 al mes por un plan estándar) o Hulu ($17.99 al mes) o Disney+ ($13.99 al mes) o Paramount+ con Showtime ($11.99 al mes) o Peacock ($11.99 al mes) o Apple TV+ ($9.99 al mes). Y si de alguna manera no puede elegir qué ver en alguno de esos, tal vez mire lo que está transmitiendo en vivo en YouTube TV, que es similar a TiVo y cable pero cuesta $72.99 cada mes.

Finalmente, mientras se prepara para dormir usando su rastreador de salud y sueño Whoop ($239 al año), puede estar seguro de que cualquier foto que tomó en su teléfono se actualizará silenciosamente al almacenamiento adicional que paga en la nube digital ($2.99 al mes por una cuenta estándar de Google One).

¡Ves, hemos automatizado casi todos los elementos del gasto en nuestras vidas! Estoy casi convencido de que en algún lugar del Valle del Silicio, un tecnócrata financiado por capitalistas de riesgo está sentado en una habitación tratando de imaginar un servicio de suscripción para funerales que podría superar el problema central de que tendemos a morir solo una vez.

Y si bien no se supone que se sienta agotador o abrumador, hay una parte en mi cerebro donde casi se siente así. Estoy plagado por una ansiedad persistente de que podría estar ahorrando dinero consolidando o cancelando algunas de estas suscripciones, si no fuera por la culpa molesta de que, sinceramente, he perdido la noción de lo que estoy pagando.

Si vamos a equilibrar un poco las ruedas del capitalismo, podríamos hacer algo peor que apoyar una regla proposición recientemente de la Comisión Federal de Comercio. En marzo, la agencia sugirió una disposición de “clic para cancelar” que requeriría que las empresas lo facilitaran tanto para terminar una suscripción como para inscribirse en una. ¡No más verse obligado a ir al gimnasio para terminar su membresía si pudo unirse en línea! (Para las aplicaciones, Apple ya tiene una versión de este botón de cancelación oculto dentro de su App Store).

Además, bajo esta capa adicional de protección al consumidor, las empresas tendrían que recordar a los suscriptores anualmente sobre su membresía antes de que estas se renovaran automáticamente. Esta regla significaría que cualquier gasto en segundo plano estaría, si solo es por un momento al año, en primer plano en su mente.

Si todo eso no funciona, tengo otra idea: una aplicación diseñada para realizar un seguimiento de sus diversas suscripciones y gastos en segundo plano para que pueda controlar mejor sus finanzas. Oh espera, esos ya existen — por una tarifa recurrente, por supuesto.