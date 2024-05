TDAH en adultos: lo que necesitas saber

“

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos neurodevelopmentales más comunes en la infancia, y generalmente se diagnostica en niños. Pero el TDAH tiende a ser subdiagnosticado en mujeres y personas de color, lo que puede llevar a que algunas personas lleguen a la edad adulta antes de darse cuenta de que pueden tener la condición.

Busy Philipps es una de ellas. La actriz recientemente reveló que fue diagnosticada con TDAH después de acudir a una cita médica para su hija. “Mi hija mayor estaba teniendo algunos problemas en la escuela y la llevamos a hacer una evaluación. Y literalmente, en la evaluación, mi ex esposo, Marc, nos miramos el uno al otro porque todo lo que el médico le estaba preguntando a Birdie y hablando, yo estaba pensando, ‘Pero eso soy yo. Eso es lo que tengo'”, contó la actriz de 44 años a Us Weekly.

Philipps dijo que sintió que “había algo mal” en ella antes de su diagnóstico, solo para descubrir que sus desafíos para completar tareas y programar probablemente se debían al TDAH. “Hay formas de lidiar con ello, hay medicamentos. Ha cambiado mi vida”, dijo.

Philipps no es la única persona que ha pasado por esto. En los últimos años, “ha habido un aumento significativo en personas que buscan un diagnóstico de TDAH”, dice Justin A. Barterian, PhD, psicólogo y profesor asistente en el Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio – Wexner. “Actualmente parece haber menos estigma en torno al TDAH y otros trastornos de salud mental en nuestra cultura hoy en día, lo que lleva a algunas personas que cumplen los criterios del TDAH a buscar un diagnóstico por primera vez”, agrega.

Pero Barterian dice que también existen cuentas de redes sociales e influencers “engañosas” que “tergiversan” los síntomas de la condición, “llevando a muchos a creer que tienen el trastorno sin cumplir con los criterios completos”.

Todo esto ha planteado muchas preguntas sobre el TDAH en adultos, junto con cómo se diagnostica. Los especialistas que tratan a estos pacientes lo explican.

¿Cómo es diferente el TDAH en adultos en comparación con los niños?

El TDAH es la misma condición en niños y adultos, pero puede presentarse de manera diferente en adultos, dice Joshua M. Langberg, PhD, psicólogo clínico con licencia en la Escuela de Posgrado en Psicología Aplicada y Profesional de Rutgers y director del Centro para el Bienestar Emocional Social Juvenil.

“El TDAH en la infancia suele caracterizarse por altos niveles de inatención, hiperactividad e impulsividad”, dice. “En contraste, el TDAH en la edad adulta se define principalmente por dificultades con la inatención, la concentración, la organización y la gestión del tiempo”.

Mientras que la hiperactividad es más evidente en los niños, tiende a crear sentimientos internos de inquietud en los adultos, dice Langberg. “Aunque los síntomas del TDAH pueden no ser tan visibles para otros en la edad adulta, son igual de importantes e incapacitantes”, dice. “Las dificultades con la atención sostenida, la atención a los detalles y con la organización y planificación pueden llevar a problemas significativos con los logros educativos posteriores, el funcionamiento laboral y las relaciones”.

Síntomas del TDAH en adultos

Las personas con TDAH tienen un patrón de lucha con ciertos síntomas. Estos incluyen inatención, que es tener problemas para prestar atención; hiperactividad, o tener demasiada energía; e impulsividad, que es actuar sin pensar o tener problemas con el autocontrol, dice el Dr. James McGough, profesor de psiquiatría clínica y co-director de la Clínica de TDAH en UCLA.

Las personas con TDAH pueden tener principalmente síntomas de inatención o principalmente síntomas de hiperactividad e impulsividad, mientras que algunos tendrán ambos tipos de síntomas, dice el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH).

Las personas con TDAH predominantemente inatentas pueden tener problemas con estas tareas, según el NIMH:

Prestar atención a los detalles

Prestar atención a tareas largas, como preparar informes, completar formularios o revisar documentos largos

Escuchar atentamente cuando se les habla directamente

Seguir instrucciones y terminar tareas en el trabajo

Organizar tareas y actividades

Gestionar el tiempo

Hacer tareas que requieren atención sostenida

También pueden perder cosas como llaves, carteras y teléfonos, distraerse fácilmente y olvidarse de cosas como pagar facturas, mantener citas o devolver llamadas.

Las personas con hiperactividad e inatención pueden tener estos síntomas, según el NIMH:

Inquietud extrema y dificultad para permanecer sentado durante períodos largos de tiempo

Inquietud con las manos o los pies o moverse en el asiento

Dificultad para realizar actividades de ocio tranquilas

Hablar en exceso

Responder a preguntas antes de que estén completamente formuladas

Tener problemas para esperar en fila

Interrumpir a otros

Pero Hillary Ammon, PsyD, psicóloga clínica en el Centro de Ansiedad y Bienestar Emocional de la Mujer, destaca que todos los adultos experimentan algunos de estos síntomas de vez en cuando. “De vez en cuando, puede ser difícil lograr todo lo que desearías lograr, o encontrarte olvidadizo”, dice. “Puede que no sea TDAH, sino que tal vez tengas demasiadas cosas en tu plato al mismo tiempo y eso esté causando olvidos o errores”.

Las personas con TDAH a menudo tendrán una historia crónica de tener listas de tareas pendientes, con poco éxito en completar la lista, eligiendo consistentemente la diversión sobre las tareas aburridas, enfrentando consecuencias reales por errores o no completar tareas, o procrastinando tareas que parecen “demasiado grandes” o “abrumadoras”, dice Ammon.

Pero si de repente comienzas a tener síntomas de TDAH, es poco probable que se deba a la enfermedad, dice McGough. “No llegas a los 50 años como socio de un bufete de abogados y de repente tienes TDAH”, dice. “Sería difícil de creer”.

¿Cómo se diagnostica el TDAH en adultos?

Un diagnóstico de TDAH en adultos generalmente comienza cuando alguien se da cuenta de que está luchando, dice McGough. “Algunas personas que son más inteligentes o que tienen una familia con más recursos pueden llegar a la universidad o más allá sin darse cuenta de que hay algo sucediendo”, dice. Pero enfrentarse repentinamente a situaciones de vida más desafiantes puede sacar a la luz esos problemas.

“He tenido personas que vienen a empezar la escuela de medicina o la escuela de leyes que eran lo suficientemente inteligentes o apoyadas en el pasado que esto nunca fue un problema antes”, dice McGough.

Los médicos generalmente harán muchas preguntas durante una reunión inicial, dice la Dra. Shazia Savul, psiquiatra en Penn Medicine. “Les preguntamos qué está pasando actualmente y la dificultad que están experimentando”, dice. Las personas con TDAH tienden a tener problemas en varias áreas de la vida: trabajo, académicos y relaciones, y escuchar cómo van las cosas en esas áreas puede ser esclarecedor para los médicos, dice.

Pero los médicos también querrán saber sobre tu pasado. “También preguntaremos si estaban teniendo estos problemas cuando eran más jóvenes, si tenían síntomas similares en la escuela primaria o secundaria”, dice Savul.

Savul señala que factores como una depresión significativa o ansiedad severa también pueden imitar los síntomas del TDAH, por lo que es importante descartarlos también. “Las personas que fuman marihuana con frecuencia comenzarán a tener síntomas muy similares al TDAH”, dice Savul. “Tenemos que tener en cuenta estas cosas”.

Aunque tu médico puede pedirte que completes cuestionarios, también debes esperar una reunión en persona o virtual que durará algunas horas, dice Langberg. “El trabajo principal del clínico es determinar por qué los síntomas de inatención son preocupantes y si se pueden atribuir mejor al TDAH, la ansiedad, la depresión, el sueño, el estrés, los cambios en el contexto, etc.”, dice. “Hay un manual de diagnóstico que los clínicos usan, y para cumplir con los criterios de TDAH, se deben cumplir umbrales de síntomas específicos y bien definidos actualmente y en la infancia”.

Langberg enfatiza que no hay una sola prueba para el TDAH. “Si alguien te dice que puede mirar tu tipo de sangre o tus ondas cerebrales o tu rendimiento en una tarea informática y usar esa información sola para diagnosticar el TDAH, no están siguiendo procedimientos recomendados o de mejor práctica y no están actuando de manera ética”, dice.

¿Cómo es el tratamiento para el TDAH en adultos?

El tratamiento para el TDAH en adultos es similar al de los niños y adolescentes, dice Barterian. Eso incluye el uso de medicamentos estimulantes como sales de anfetaminadextroanfetamina (Adderall) o lisdexamfetamina (Vyvanse, Elvanse), que pueden tener efectos secundarios como dolores de cabeza, ansiedad y dificultades para dormir, según la Clínica Mayo.

Otras opciones incluyen medicamentos no estimulantes, dice Savul, y tratamientos sin medicamentos.

“Los adultos también pueden beneficiarse de la terapia cognitivo-conductual dirigida a abordar los déficits de habilidades relacionados con el funcionamiento ejecutivo”, dice Barterian. “Las habilidades aprendidas a través de la terapia pueden ayudar a una persona con TDAH a aprender a modificar su entorno para reducir el deterioro asociado con los síntomas de TDAH”.

Si sospechas que tienes TDAH, los médicos enfatizan la importancia de ser evaluado por un proveedor de atención médica mental con licencia. “A veces veo ansiedad diagnosticada incorrectamente como TDAH”, dice Ammon. “Para aclarar, las personas pueden tener tanto ansiedad como TDAH. Sin embargo, he evaluado a clientes que sospechaban que tenían TDAH cuando en realidad la raíz de sus hábitos de procrastinación era impulsada por la ansiedad. Por eso es tan importante una evaluación adecuada”.

Si te dan un diagnóstico de TDAH, McGough dice que el tratamiento adecuado puede cambiar tu vida. “Tengo un amigo que comenzó con el medicamento adecuado para el TDAH y le dieron una crítica brillante en el trabajo. Los abogados dirán: ‘ahora tengo triple de facturación'”, dice. “Estos son resultados muy observables”.

Savul está de acuerdo en que el tratamiento adecuado puede tener un gran impacto. “La mayoría de los pacientes responden”, dice. “Se sienten mejor consigo mismos, comienzan a funcionar mejor en la vida profesional y académica. Tenemos muchas historias de personas que lo hacen bien después de comenzar el tratamiento”.

“