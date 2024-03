Manzana vs. el Departamento de Justicia de los Estados Unidos: Lo Que Necesitas Saber

El 21 de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Apple por violaciones antimonopolio, concluyendo una investigación de varios años sobre las prácticas comerciales de Apple. El gobierno de EE. UU. también está persiguiendo casos antimonopolio contra Google, Amazon y Meta, como parte de una amplia investigación sobre las prácticas de las principales empresas tecnológicas.

Apple planea “defender vigorosamente” contra la demanda del DoJ, que busca cambiar fundamentalmente la forma en que Apple opera. Esta será una batalla legal que abarcará varios años, y mantendremos esta guía actualizada con las últimas noticias a medida que avance el caso.

Reclamaciones del DoJ

La demanda que el DoJ presentó contra Apple es amplia, y en lugar de centrarse en uno o dos problemas, tiene como objetivo establecer una historia de larga data de comportamiento anticompetitivo. El DoJ intenta establecer un patrón de decisiones comerciales que han suprimido la competencia, argumentando que Apple ha optado una y otra vez por “empeorar sus productos para los consumidores para evitar que surja la competencia.”

Es la opinión del DoJ que Apple ha “enganchado” a los consumidores en su plataforma a través de estas elecciones, haciendo que sea irrazonablemente difícil que los clientes cambien a otra marca de teléfono inteligente. No se hace ninguna concesión a las preferencias de los clientes y a la idea de que simplemente les gustan sus iPhones: el DoJ posiciona a Apple como un monopolista que ha manipulado a las personas para que se mantengan en su ecosistema bloqueando aplicaciones, servicios y productos competidores.

Supresión de tecnologías

Si bien la demanda detalla una larga lista de formas en que Apple supuestamente ha perjudicado a los consumidores, el DoJ cita cinco ejemplos específicos de Apple bloqueando tecnologías que afirma disminuirían las barreras para cambiar y dar a los consumidores una “experiencia de usuario de mayor calidad en cualquier teléfono inteligente.”

El DoJ cree que si Apple no hubiera limitado históricamente los juegos en la nube, las carteras digitales y los smartwatches que no son de Apple, las personas elegirían libremente comprar teléfonos inteligentes alternativos menos costosos en lugar del iPhone. El DoJ cree que Apple no enfrenta presión de “tecnologías innovadoras y multiplataforma” porque Apple “empeora otros productos” en lugar de mejorar sus propios productos.

Aplicaciones súper: El DoJ define las aplicaciones súper como aquellas que proporcionan a los usuarios una “funcionalidad amplia” en una sola aplicación y tienen el beneficio de brindar una experiencia de usuario consistente en todos los dispositivos. Un ejemplo de una aplicación súper es WeChat, que se utiliza ampliamente en China para comunicarse, realizar pagos y más. El DoJ dice que Apple ha “negado a los usuarios acceso a aplicaciones súper” en los EE. UU., pero vale la pena señalar que hay un aspecto cultural en estas aplicaciones, y simplemente no han tenido el mismo impacto en los EE. UU. que en China. También se hacen referencia con frecuencia a las mini aplicaciones, ya que Apple tenía restricciones en las aplicaciones que ofrecían mini juegos y otras funciones de varias aplicaciones (estas restricciones fueron eliminadas en iOS 17.4).

Transmisión en la nube: El DoJ sugiere que Apple suprime los juegos de transmisión en la nube al evitar que estén disponibles en la App Store. Las aplicaciones de transmisión en la nube han sido utilizables en Safari, y a partir de iOS 17.4, Apple cambió sus reglas para permitir que las aplicaciones de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming ofrezcan juegos de transmisión a través de una sola aplicación de ‌App Store‌. Este argumento ya no es del todo relevante, pero el DoJ cree que al no permitir aplicaciones de juegos en la nube, Apple impidió que los consumidores compraran teléfonos más baratos. La idea aquí es que los clientes tenían que optar por iPhones costosos para jugar juegos “de alta computación” porque no estaban disponibles para jugar usando servicios de nube.

Aplicaciones de mensajería: El DoJ piensa que las aplicaciones de terceros deberían poder enviar y recibir mensajes SMS, en lugar de que estos mensajes se envíen a la aplicación Mensajes. Esto permitiría a los usuarios cambiar de teléfonos sin cambiar su forma de comunicarse. El documento cuestiona la falta de una aplicación iMessage para Android, los esfuerzos de Apple para bloquear la aplicación Beeper Mini, los globos verdes y la adopción de RCS.

Smartwatches: Apple suprime funciones clave de los smartwatches de terceros, evitando que los usuarios de ‌iPhone reciban funcionalidades similares al Apple Watch de smartwatches con “interfaces de usuario y servicios mejores.” El DoJ dice que Apple retiene a los clientes en el ‌iPhone‌ con el Apple Watch, porque el Apple Watch no se puede utilizar en otros teléfonos inteligentes. Un usuario que quiera cambiar del ‌iPhone‌ también debe comprar un smartwatch compatible con Android.

Carteras digitales: Apple no permite que las aplicaciones bancarias accedan al NFC y brinden servicios de pagos digitales, y los clientes no pueden elegir sus “aplicaciones bancarias de confianza” como su cartera digital. Apple también impide que los desarrolladores creen carteras multiplataforma que facilitarían el cambio del ‌iPhone‌ a Android, y las carteras alternativas también podrían utilizarse para compras dentro de aplicaciones. El DoJ afirma que los pagos que hacen los bancos a Apple por usar Apple Pay de otro modo se usarían para funciones y beneficios para los usuarios de teléfonos inteligentes.

Privacidad y Seguridad

El DoJ sugiere que Apple justifica su comportamiento anticompetitivo con preocupaciones de privacidad y seguridad.

Apple gasta miles de millones en marketing para promover “la premisa egoísta de que solo Apple puede proteger los intereses de privacidad y seguridad de los consumidores.”

Apple compromete selectivamente intereses de privacidad y seguridad cuando es de interés financiero de Apple. Los ejemplos utilizados aquí incluyen la falta de cifrado de extremo a extremo entre mensajes de Android y ‌iPhone‌ y el hacer de Google el motor de búsqueda predeterminado cuando hay opciones “más privadas” disponibles.

La experiencia segura en Mac es evidencia de que el control de Apple sobre la distribución y creación de aplicaciones es “sustancialmente más restrictivo de lo necesario para proteger la privacidad y seguridad del usuario”.

Apple hace que el ‌iPhone‌ sea menos seguro si eso le ayuda a mantener el poder de monopolio. El DoJ menciona mensajes de texto no cifrados enviados desde iPhones a teléfonos Android como ejemplo. “Si Apple quisiera,” podría permitir que los usuarios de ‌iPhone‌ enviaran mensajes cifrados a usuarios de Android.

La App Store

El DoJ menciona las políticas y tarifas de la ‌App Store‌ de Apple, pero no es el foco principal de la demanda. Mientras el DoJ preparaba su caso, tuvo lugar el caso Apple vs. Epic Games, y se determinó que Apple no tiene un monopolio en juegos móviles. Eso sin duda influyó en la presentación del DoJ, pero aquí hay un lenguaje diferente

Apple usa las reglas de la ‌App Store‌ para “extraer alquileres monopolísticos” de los desarrolladores de terceros.

Apple prohíbe la creación y el uso de tiendas de aplicaciones alternativas, y tiene una aplicación arbitraria de sus propias reglas de la ‌App Store‌.

Los desarrolladores no pueden ofrecer aplicaciones web como alternativa a las aplicaciones de la ‌App Store‌ porque los usuarios de ‌iPhone‌ “no buscan ni saben cómo encontrar aplicaciones web.”

Apple utiliza las reglas y restricciones de la ‌App Store‌ para penalizar y restringir a los desarrolladores que amenazan su monopolio. Sí permite que las aplicaciones utilicen API privadas y exige que los navegadores web utilicen WebKit.

Los esfuerzos de Apple para restringir aplicaciones súper y aplicaciones de transmisión en la nube pueden haber frenado el desarrollo de aplicaciones innovadoras relacionadas con educación, inteligencia artificial y productividad. También ha evitado que los desarrolladores de aplicaciones creen funciones prohibidas por Apple en otras plataformas.

Costo y Desarrollo del iPhone

Apple infla el precio para comprar y usar iPhones.

Apple gastó más del doble en recompras de acciones y dividendos de lo que hizo en investigación y desarrollo ($30B vs. $77B en el año fiscal 2023).

Apple frenó la innovación en el ‌iPhone‌ para extraer ingresos de los clientes mediante suscripciones y servicios en la nube.

Un hardware potente y costoso es innecesario si los consumidores pueden jugar a través de aplicaciones de transmisión en la nube.

Servicios

Los servicios de suscripción de Apple aumentan el costo de cambiar del ‌iPhone‌ a otro teléfono inteligente. El DoJ hace referencia a Apple Arcade, el almacenamiento en la nube de Apple y Apple News+ porque estos son exclusivos del ‌iPhone‌. Esto resulta en “fricciones significativas” para los usuarios del ‌iPhone‌ que desean cambiar.

Apple utiliza su papel “expansión rápida” como productor de televisión y películas para controlar el contenido y afectar el “flujo de discurso.”

“Burbujas verdes” y iMessage

Al usar burbujas verdes, Apple “indica a los usuarios” que los teléfonos inteligentes rivales son de menor calidad porque la experiencia de mensajería con usuarios no iPhone es peor. El DoJ dice que esto se debe a que las conversaciones no están cifradas, los videos son borrosos y los usuarios no pueden editar mensajes o ver los indicadores de escritura.

Los usuarios no iPhone experimentan “estigmatización social, exclusión y culpa” por “interrumpir” chats con otros participantes que tienen iPhones. Esto es “particularmente poderoso” para los adolescentes, y la “presión social” hace que los adolescentes cambien al ‌iPhone‌.

Si bien los comentarios del DoJ sobre la mensajería ignoran en gran medida que Apple planea igualar las funciones con ‌RCS‌, dice que eso no es suficiente porque las aplicaciones de terceros aún no podrán configurarse como la aplicación predeterminada para mensajes SMS/‌RCS‌.

El DoJ especula que dado que ‌RCS‌ mejora con el tiempo, Apple podría no admitir versiones posteriores de ‌RCS‌, por lo que los mensajes multiplataforma “pronto podrían fallar en iPhones” después de que Apple añada soporte de ‌RCS‌ más adelante en 2024.

El DoJ hace referencia a Beeper Mini, una aplicación que obtuvo acceso a los servidores de iMessage de Apple explotando credenciales falsas. El DoJ afirma que era una solución que “arreglaba” la experiencia de mensajería multiplataforma. Apple hizo menos seguro a los usuarios de ‌iPhone‌ porque también admitió el cifrado de extremo a extremo.

CarPlay

CarPlay de próxima generación de Apple obliga a una experiencia centrada en el ‌iPhone‌ al tomar “todas las pantallas, sensores y medidores” en un automóvil para usar las funciones de ‌CarPlay‌. El DoJ sugiere que Apple está aprovechando la base de usuarios del ‌iPhone‌ para ejercer poder sobre los fabricantes de automóviles estadounidenses y restringir la innovación, pero hasta ahora Apple no ha tenido mucho éxito con ‌CarPlay‌ 2 y muchos fabricantes de automóviles, como Tesla y GM, optan por no usar ‌CarPlay‌.

Competidores

El DoJ afirma que Apple es la razón por la que solo Google y Samsung siguen siendo competidores significativos en el mercado de teléfonos inteligentes premium.

El DoJ culpa a la dominancia del mercado de Apple por fracasos en teléfonos inteligentes que incluyen el Amazon Fire Phone y el Microsoft Windows Phone.

Otras Afirmaciones del DoJ

El iPod tuvo éxito debido al caso antimonopolio del DoJ contra Microsoft porque permitió a Apple lanzar iTunes en PC con Windows. “Microsoft no cobró a Apple una tarifa del 30 por ciento por cada canción descargada desde la tienda de iTunes.”

El DoJ se atribuye a sí mismo el éxito de Apple. U.S. vs. Microsoft “creó nuevas oportunidades para la innovación” y sin este caso, Apple habría tenido más dificultades para lograr éxito con el iPod y el subsiguiente ‌iPhone‌.

Apple hizo que los teléfonos inteligentes que no fueran el ‌iPhone‌ fueran peores al sofocar el crecimiento de las aplicaciones de juegos en la nube y servicios de IA interactivos.

El DoJ dice que Apple copió la idea de un smartwatch de desarrolladores de terceros.

El DoJ advierte que Apple puede “usar su poder para forzar a sus propios usuarios (y sus datos) a convertirse en su próximo producto rentable.”

Definición de Mercado del DoJ

El DoJ sugiere que Apple violó la Sección 2 de la Ley Sherman, que dice que es ilegal adquirir o mantener el poder de monopolio “a través de medios impropios”. Para hacer este argumento, el DoJ necesita demostrar que Apple es un poder de monopolio en un mercado relevante, y que Apple utilizó conductas anticompetitivas para lograr y mantener ese monopolio.

Las reclamaciones de la Ley Sherman fallaron en Epic vs. Apple porque ‌Epic Games‌ no logró reducir el mercado definido en el que se suponía que Apple tenía un monopolio. ‌Epic Games‌ argumentó que el mercado relevante eran las aplicaciones en dispositivos Apple, pero el tribunal determinó que eran todas las transacciones de juegos móviles digitales. No se encontró que Apple tuviera un monopolio.

El DoJ también está utilizando una definición de mercado más estrecha que puede no ser sólida. Ha creado un “mercado de smartphones de rendimiento” definido como un “segmento más caro del mercado de smartphones más amplio”. En este “mercado de rendimiento”, la participación de mercado de Apple en EE. UU. por ingresos es superior al 70 por ciento. En el “mercado de smartphones más amplio” en EE. UU., Apple tiene una participación del 65 por ciento.

Podría ser difícil para el DoJ demostrar que Apple tiene un monopolio con solo un 65 por ciento de participación en el mercado. Una participación de mercado del 70 por ciento es un argumento más sólido para un monopolio, pero el caso contra Apple no será tan fuerte como el caso contra Google. Google, por ejemplo, tiene una participación del 90 por ciento en el mercado de motores de búsqueda.

Apple afirma que opera en un mercado global y que la participación de mercado que se debe considerar es la participación de mercado global. Apple solo tiene alrededor del 20 por ciento del mercado global.

El DoJ también argumenta que Apple tiene una participación más grande “entre los grupos demográficos clave” como los hogares de ingresos más altos y entre los jóvenes.

Lo que el DoJ Quiere

El DoJ quiere que el tribunal encuentre que Apple ha actuado ilegalmente para monopolizar o intentar monopolizar el mercado de teléfonos inteligentes de EE. UU. Ha pedido “alivio según sea necesario” para abordar el daño anticompetitivo y restaurar condiciones competitivas, y un fallo que impida a Apple seguir participando en prácticas anticompetitivas.

Según el DoJ, Apple debería ser impedido de usar su control de la distribución de aplicaciones para socavar las tecnologías multiplataforma, que no debería poder usar API privadas para socavar tecnologías multiplataforma como mensajería y smartwatches, y que Apple debería ser impedido de usar los términos y condiciones de sus contratos con desarrolladores, consumidores y fabricantes de accesorios para mantener un monopolio.

Respuesta de Apple

Apple tiene una declaración oficial sobre la demanda del DoJ:

En Apple, innovamos todos los días para hacer la tecnología que la gente ama: diseñar productos que funcionen perfectamente juntos, proteger la privacidad y seguridad de las personas y crear una experiencia mágica para nuestros usuarios. Esta demanda pone en riesgo quiénes somos y los principios que distinguen los productos de Apple en mercados extremadamente competitivos. Si tiene éxito, obstaculizaría nuestra capacidad para crear el tipo de tecnología que las personas esperan de Apple, donde se interseccionan hardware, software y servicios. También sentaría un precedente peligroso, empoderando al gobierno para intervenir en el diseño de la tecnología de las personas. Creemos que esta demanda está equivocada en los hechos y en la