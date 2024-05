Lo que este ejecutivo de tecnología quiere que sepas sobre infertilidad y trabajo.

“

Becca Chambers desearía tener a alguien con quien hablar en el trabajo mientras navegaba por tratamientos de infertilidad.

En cambio, se lo guardó para sí misma.

Chambers, directora de comunicaciones de la empresa de software de monitoreo ControlUp, detalló sus luchas en silencio en una publicación de LinkedIn que ha recibido más de 3,000 reacciones y comentarios de personas que le agradecen por compartir su historia.

“Iba al trabajo todos los días y hacía mi trabajo—sonreía, mantenía una actitud positiva, viajaba donde se me necesitaba, me esforzaba al máximo—y mis compañeros no tenían ni idea de lo que estaba pasando,” escribió.

Chambers dice que haber tenido a alguien en el trabajo con quien hablar sobre sus luchas mentales, cada obstáculo y decepción a lo largo del proceso de fertilización in vitro (FIV), y sus sentimientos y temores generales habría marcado la diferencia cuando estaba intentando concebir.

Enfrentando la infertilidad mientras se trabaja

Un ciclo de FIV puede requerir citas casi diarias con el doctor, inyecciones diarias de hormonas, procedimientos invasivos y efectos secundarios como sensibilidad en los sitios de inyección, hinchazón, dolores de cabeza y fatiga.

Chambers pasó tres años intentando concebir a través de muchos ciclos fallidos de inseminación intrauterina (IUI)—donde el esperma se coloca directamente en el útero mediante un catéter—y cuatro ciclos de FIV.

Trabajar alrededor de los tratamientos de fertilidad significaba que Chambers atendía llamadas de trabajo en el camino a las citas médicas y esperaba que el doctor la llamara al trabajo cada día después de una extracción de óvulos con actualizaciones sobre simetría y calificaciones. Significaba programar las inyecciones diarias alrededor de las expectativas laborales, y estar en dolor por las constantes inyecciones, pinchazos, exámenes y pruebas.

Becca Chambers sostiene una foto de un embrión que resultó de un exitoso ciclo de FIV.

Becca Chambers

“Es tan agotador y dramático, y lo atravesamos,” dice. “No podemos tomarnos un mes libre del trabajo para hacer esto varias veces, simplemente lo atravesamos y lo manejamos.”

Chambers dice que pensó muchas veces que habría sido útil si su equipo en el trabajo supiera lo que estaba pasando.

“Se ve al lugar de trabajo como no el lugar correcto para hablar de problemas de fertilidad,” Chambers le dice a Fortune. “Es uno de esos temas similares a la muerte que hace que la gente se sienta incómoda.”

Ella atribuye parte de su reticencia a hablar sobre su viaje de fertilidad a su menor estatus en su empresa en ese momento. No estaba segura de cómo sus colegas, en su mayoría hombres de nivel superior, la habrían tratado, resaltando cómo hablar sobre el embarazo y la planificación familiar de alguna manera en el lugar de trabajo es a menudo tabú y muchos creen que hablar de ello impactará negativamente en sus carreras.

En una encuesta de 2021 realizada por Carrot Fertility y Resolve: The National Infertility Association, el 56% de los encuestados dijo que se sentiría incómodo diciéndole a su jefe que necesitan tiempo libre para tratamientos de fertilidad porque la gente no habla abiertamente sobre la fertilidad en el trabajo. El 76% de los encuestados dijeron que nunca escucharon a líderes de la empresa usar términos como “infertilidad”, “FIV” o “aborto espontáneo”. Otro 34% estaba preocupado de que tomarse tiempo libre para tratamientos de fertilidad no se perciba como profesional, y el 30% temía que pusiera en riesgo su trabajo.

Según una encuesta de 2016 de Fertility Network UK, el 50% de las mujeres no revelaron su tratamiento a su empleador por temor a que el empleador no las tomara en serio y más del 40% por preocupaciones sobre sus efectos negativos en sus perspectivas de carrera.

Soportar el tratamiento de infertilidad puede ser estresante y agotador mentalmente. Chambers dice que nunca ha sentido tal “tortura” en su vida—entonces agregar el estrés laboral a la ecuación parece improductivo y irrelevante en comparación con el estrés que el cuerpo está experimentando, dice ella. Bajo la supervisión de una terapeuta, Chambers dice que se tomó aproximadamente un mes de licencia del trabajo para centrarse en su salud mental antes de comenzar los tratamientos de FIV.

Chambers cree que los empleadores deberían incluir tiempo libre para las mujeres que intentan concebir, tal como hacen—y deberían hacerlo—para la baja por maternidad. Y no está sola. El informe Fertility at Work de Carrot de 2023 muestra que el 65% de los encuestados dijo que consideraría cambiar de trabajo por acceso a beneficios de fertilidad, que pueden incluir apoyo financiero para el tratamiento, procedimientos de preservación de la fertilidad, asesoramiento, gastos de adopción y más. Sin embargo, en su informe de 2021, el 31% de los encuestados dijo que no se sentía cómodo pidiéndolos en su trabajo actual (esta información no estaba clara en el informe más reciente).

Tener que administrarse inyecciones diarias desde el trabajo también pone a las madres esperanzadas en una situación incómoda: Solo el 2% de las empresas tienen un espacio designado para que los empleados se administren inyecciones. En cambio, el 38% de las personas se inyectan en el baño del trabajo, mientras que otros lo hacen alrededor de su horario laboral.

“Me aventuraría a decir que intentar concebir para mí fue mil veces peor que estar embarazada, y mucho más emocional y mentalmente desafiante que tener un recién nacido,” dice Chambers.

Por eso ella enfatiza en su publicación que nunca sabes por lo que alguien está pasando, por lo que tomarse el tiempo para cerciorarse de tus colegas o dar gracia cuando alguien pide adaptaciones puede ser de gran ayuda.

Acabar con el estigma en torno a las discusiones sobre fertilidad

Becca Chambers y sus dos hijos.

Becca Chambers

Los tratamientos de infertilidad de Chambers resultaron en última instancia en dos embarazos viables y dio a luz a un hijo, de 9 años, y una hija, de 7 años. Aunque el proceso de FIV parece haber sucedido en otra vida, dice que también siente que es un trauma del que nunca se recuperará.

“Fue una pesadilla. Valió la pena, pero fue una pesadilla,” dice.

Chambers dice que se inspiró para compartir su historia después de leer una publicación de otra mujer, Alicia Beaubien, sobre su propia experiencia con aborto espontáneo e infertilidad. Ella dice que borrar el estigma proviene de conversaciones abiertas, lo que también la llevó a hablar sobre su viaje.

“Estoy feliz de compartir mi historia si ayuda a normalizar esta experiencia para otros,” dice.

Desde que habló, Chambers dice que ha recibido muchos mensajes de personas que querían comentar en su publicación, pero no lo hicieron por temor a que un colega de trabajo pudiera verlo.

Está claro “cuánta necesidad hay de que esto sea una conversación,” dice ella.

“Es tan interesante ver que todos tenemos exactamente los mismos sentimientos. El hilo común entre todas estas mujeres con experiencias similares y sentimientos de aislamiento, vergüenza y culpa, es increíble.”

Chambers especula que si tuviera que someterse a tratamientos de fertilidad ahora en el lugar donde está en su carrera, sería “ruidosa” sobre su experiencia, y probablemente compartiría más de su viaje con sus colegas, esperando desmitificar la idea de que es un tema tabú en el trabajo. Pero espera que al hablar ahora ayude a borrar parte del estigma sobre la infertilidad en el trabajo.

“Si has pasado por ello y estás en condiciones de hablar al respecto, háblalo, si pueden ser un ejemplo para alguien más y decir, ‘Bueno, ella lo hizo y sigue en pie y tiene su trabajo,’ eso lo significa todo,” dice ella.

“