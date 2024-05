Próximo Modelo Insignia es GPT-4OrEl Próximo Modelo Insignia es GPT-4

La Actualización de Primavera de OpenAI el 13 de mayo trajo tres importantes anuncios de la compañía de IA:

Un nuevo modelo de IA insignia llamado GPT-4o.

Una aplicación de ChatGPT de escritorio para macOS.

Los usuarios de ChatGPT que no pagan una suscripción ahora pueden acceder a más funciones de forma gratuita.

Los cambios próximos en ChatGPT “traen inteligencia de nivel GPT-4 a todos, incluidos nuestros usuarios gratuitos”, dijo Mira Murati, Directora de Tecnología de OpenAI, durante la transmisión en vivo.

El CTO de OpenAI, Mira Murati, habla en una transmisión en vivo el 13 de mayo. Imagen: Captura de pantalla de TechRepublic

GPT-4o mejora las capacidades de voz y video de GPT-4 Turbo

Murati dijo que el próximo modelo insignia de OpenAI, GPT-4o, es “más rápido” y “mejora sus capacidades en texto, visión y audio” en comparación con GPT-4. La “o” significa “omni”.

En cambio, GPT-4o responde más rápido que su predecesor GPT-4 Turbo y tiene una mayor eficiencia en idiomas no ingleses, video y audio. GPT-4o será 2 veces más rápido, 50% más barato y tendrá límites de velocidad 5 veces más altos que GPT-4 Turbo, dijo Murati. El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo hoy en X que GPT-4o es “nativamente multimodal”, lo que significa que puede cambiar rápidamente entre análisis de voz, texto y video.

GPT-4o será accesible de forma gratuita dentro de ChatGPT, y se implementará en las próximas semanas para los usuarios a nivel global. Los usuarios de ChatGPT Plus y Team podrán utilizar GPT-4o primero, mientras que la disponibilidad para los usuarios empresariales está “próximamente”, dijo Open AI. Los usuarios de ChatGPT pagados tendrán límites de capacidad de hasta cinco veces. GPT-4o también estará disponible en la API de ChatGPT.

La demostración de las capacidades de voz de GPT-4o en la aplicación de ChatGPT en la transmisión en vivo sonaba bastante natural, incluyendo varios ejemplos de cómo el modelo responderá de forma fluida cuando sea interrumpido. A veces, ChatGPT luchaba para distinguir las imágenes que se suponía que debía estar viendo, pero su capacidad de respuesta era notable.

La compañía señaló que no estaba lanzando GPT-5, el modelo de próxima generación rumoreado, durante la Actualización de Primavera. Murati dijo que podría haber más noticias sobre próximos lanzamientos “pronto”.

Consideraciones de seguridad en torno a GPT-4o

OpenAI tranquilizó a las personas diciendo que GPT-4o tiene “nuevos sistemas de seguridad para proporcionar protección en las salidas de voz”, además de una extensa filtración y post-entrenamiento de los datos de entrenamiento para evitar que ChatGPT diga algo inapropiado o inseguro. GPT-4o se construyó de acuerdo con el Marco de Preparación interna de OpenAI y compromisos voluntarios. Más de 70 investigadores de seguridad externos hicieron una evaluación de GPT-4o antes de su lanzamiento.

Nueva aplicación de ChatGPT de escritorio llega a macOS

Los usuarios de MacOS pronto podrán descargar una aplicación de escritorio de ChatGPT. Los usuarios de ChatGPT Plus pueden acceder a la aplicación de escritorio hoy, mientras que otros usuarios gratuitos y de pago pueden esperar tener acceso “en las próximas semanas”, dijo OpenAI.

Esta interfaz de usuario para la aplicación de ChatGPT de escritorio para macOS muestra a ChatGPT escuchando mientras un usuario trabaja en código. Imagen: OpenAI

Interfaz de usuario actualizada

Concurrentemente con la nueva aplicación de escritorio de ChatGPT, las aplicaciones de ChatGPT y la versión de escritorio recibirán una nueva interfaz de usuario más limpia destinada a mejorar la facilidad de uso.

La interfaz de usuario actualizada para ChatGPT en un navegador cambia la posición del menú de configuración del usuario y limpia la iconografía. Observe la adición de un lugar para adjuntar archivos dentro de la barra de comandos. Imagen: OpenAI

Tienda GPT y otras capacidades ahora abiertas a los usuarios de ChatGPT de forma gratuita

A partir del 13 de mayo, los usuarios de ChatGPT verán lo siguiente implementarse para las personas que no se suscriben a planes pagados:

Usar GPT-4 en lugar de GPT-3.5.

GPT-4o puede extraer de tanto el modelo ChatGPT como la web.

ChatGPT puede analizar datos en gráficos y crear nuevos gráficos.

ChatGPT puede conversar sobre fotos subidas por el usuario.

Los usuarios de la capa gratuita pueden subir archivos de texto que ChatGPT puede resumir, analizar o crear nuevo contenido.

Los usuarios de la capa gratuita pueden explorar y usar GPTs en la Tienda GPT.

Los usuarios de la capa gratuita pueden aprovechar la función de Memoria de ChatGPT, que permite que el modelo recuerde conversaciones anteriores con el mismo usuario.

TechRepublic cubrió la Actualización de Primavera de OpenAI de forma remota.