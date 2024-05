El orgullo en Trafford regresa al municipio esta semana

El lanzamiento oficial del festival tendrá lugar en Waterside Plaza el miércoles 15 de mayo marcará el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que es el viernes (17 de mayo).

El Director Ejecutivo del Consejo de Trafford declarará oficialmente la apertura de Pride in Trafford 2024, alzarndo la bandera del orgullo, junto a niños de escuelas locales que interpretarán canciones para unificar y celebrar la diversidad.

Con un enfoque particular en la participación comunitaria y el desarrollo de nuevos talentos queer en 2024, la Asamblea de Creativos Queer del miércoles por la noche es un evento gratuito abierto a todos con pasiones y talentos artísticos que deseen conectarse, colaborar y celebrar con otros creativos LGBTQ+ de Greater Manchester.

Junto a esto hay una oportunidad de ver cuatro trabajos completamente nuevos de artistas LGBTQ+ en Greater Manchester en colaboración con la Red de Artes y Cultura LGBTQ+ de Greater Manchester, realizada por la Fundación LGBT.

La obra de Susan Kerr “Nos vemos mejor con los ojos cerrados” explora la vida de una lesbiana negra mayor en la comunidad queer y el amor en toda su complejidad desordenada.

El artista trans y Drag King, Hunter Millington, explora temas de disforia, alegría y descubrimiento de su yo auténtico en su nuevo musical country camp y trans para la igualdad trans.

Se unirán Laurie Williams y Reece Bennett, los comisionados más recientes en recibir la beca Pride Stages.

Pride in Trafford también ofrecerá una salida para los miembros más jóvenes de la comunidad LGBTQ+ y una vez más se unirá con los grupos locales Gorse Hill Studios y Rainbow Reflections para presentar una tarde creativa y especial de orgullo para jóvenes en Trafford el miércoles 15 de mayo.

El jueves, la muy popular Noche de Comedia Laugh Riot para Pride in Trafford regresará, con el comediante multi-nominado a premios, presentador, actor y escritor Stephen Bailey, la cómica e improvisadora Kate McCabe y el escritor galardonado Jonathan Mayor listos para actuar.

El Pride in Trafford de este año presenta Block Party Weekender, un evento de dos días que celebra la inclusión y la unidad con actuaciones en vivo, actividades familiares, comedia y más, que se desarrollará durante la noche del viernes y el día del sábado cuando el vibrante espacio teatral de Waterside se transformará en un salón de baile.

La Fiesta Block para Familias el sábado presenta una serie de eventos al aire libre gratuitos y divertidos para todas las edades en Waterside Plaza.

El productor de Pride in Trafford y gerente de Waterside, Darren Adams, comenta: “Estoy realmente emocionado por el Pride in Trafford de este año; el festival defiende las artes LGBTQ+ como un poderoso vehículo para la expresión, la representación y el cambio social. A través de nuestra celebración, no solo mostramos el talento increíble dentro de nuestra comunidad, sino que también creamos una plataforma donde las voces LGBTQ+ pueden ser escuchadas, celebradas y las historias de nuestras comunidades pueden ser compartidas.”