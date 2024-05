Influyentes promueven a la juventud a votar.

Karabo Mahapa quiere alentar a su joven audiencia a salir y votar. Los influencers de las redes sociales de Sudáfrica, populares entre la juventud, han estado asumiendo un nuevo papel antes de las elecciones generales de esta semana: movilizadores políticos. Con un 42% de los votantes registrados menores de 40 años, la demografía más joven podría tener un papel importante en las elecciones del miércoles. Anidado entre videos de chistes sobre cortes de energía y relaciones, Karabo “Kay” Mahapa, un creador de TikTok que cuenta con más de 350,000 seguidores, se desvía de su contenido habitual para decirle a la gente que salga y vote. Los mensajes han apuntado al electorado joven, que una encuesta reciente identificó como pesimista sobre el futuro del país. La pregunta recurrente en los videos temáticos de elecciones de Mahapa – “¿A quién estamos votando?” – refleja la incertidumbre de una generación. “Simplemente quiero resaltar la importancia de votar”, dijo a la BBC. Aunque Mahapa nunca ha dicho explícitamente a sus seguidores por qué partido votar, ha dejado claro a cuál no votará. En uno de sus videos, que tiene más de 1.7 millones de vistas, pregunta sinceramente si la gente estará de acuerdo en no respaldar al gobernante Congreso Nacional Africano (ANC). Es imposible saber cuántos estarán de acuerdo con Mahapa, pero si las encuestas de opinión son correctas, entonces el ANC podría perder su mayoría absoluta en el parlamento por primera vez desde 1994, al final del gobierno de la minoría blanca. En los últimos años, el partido ha estado afectado por acusaciones de corrupción y mala gestión económica después de tres décadas en el poder. Bajo el video de Mahapa, una persona comentó: “A pesar de que no sabemos a quién votar, el ANC debe irse. Estamos cansados de esta relación tóxica con ellos.” Por otro lado, tampoco hay un gran entusiasmo por el principal partido de oposición, la Alianza Democrática, en la sección de comentarios. El negocio de influencia en Sudáfrica ha superado el estereotipo de vender perfumes, restaurantes y marcas de ropa. Ahora incluye debatir y promocionar ideas y filosofías políticas. Ronel Gerber, gerente general de FGX Studios, una agencia de marketing con sede en Johannesburgo, dijo a la BBC que el gasto en marketing para contratar influencers ha crecido un 78% en los últimos tres años. “Los influencers son la nueva palabra de boca”, dijo. La influencer de belleza Kay Yarms, que tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, puso esto en acción en febrero, cuando usó su plataforma para alentar a sus seguidores a registrarse para votar. La sensación de las redes sociales publicó un enlace a un nuevo video de YouTube en su historia de Instagram, pero en lugar de nuevo contenido, redirigió a las personas al sitio web de registro de votantes. Un usuario dijo que si no fuera por la gurú de la belleza, no se habría registrado. Asithandile Mayongo, de 22 años, estudiante de la Universidad Rhodes, dijo que el acceso a la información en las redes sociales lo ha llevado a prestar más atención a las elecciones, especialmente como votante por primera vez. “Las redes sociales me han proporcionado suficientes recursos para ayudarme a aprender sobre el voto, el proceso electoral y los problemas políticos”, dijo a la BBC. Otros influencers han utilizado la comedia para estimular el debate y llevar a la gente a las urnas. Un video de Bouwer Bosch, un comediante de 40 años, sobre promesas electorales ha acumulado más de dos millones de vistas. En la publicación bromea sobre el gobierno actual y los problemas que aquejan al país. Es una forma humorística de abordar la situación actual de Sudáfrica y también una manera de llevar a la gente a la acción. “La comedia es como medicina”, dijo a la BBC, y espera que pueda abrir un diálogo y animar a la gente a involucrarse más en la política. “Quiero mostrar a la gente dónde estamos en este momento y dejar que tomen su propia decisión informada”, dijo el comediante. Los partidos políticos también han tomado nota de este nuevo poder de influencia. Mahapa dijo que un partido político se acercó a él para animar a sus seguidores en su dirección, pero él declinó. No reveló cuál era. Dijo a la BBC que muchos influencers, tanto grandes como pequeños, han sido abordados por partidos políticos y pagados para promover su propaganda. La Sra. Gerber confirmó que esta es una práctica común. Mahapa no juzga a los creadores de contenido que aceptan el dinero, ya que cree que la situación económica actual en Sudáfrica – con una tasa de desempleo de casi el 33% – ha dejado a mucha gente desesperada. Aun así, este fenómeno de los partidos comprando influencia a través de creadores de contenido lo asusta. Como consecuencia, Mahapa ha tratado de aprovechar el poder de las redes sociales para hacer que su audiencia participe en las elecciones. “Lo llamo eduentretenimiento, para educar e informar a la gente”, dijo. Este tipo de contenido de eduentretenimiento es el tipo de contenido que Fay Williams, residente de Johannesburgo de 35 años, ve en TikTok. La Sra. Williams dice que sigue a influencers como Samantha Jansen, que tiene alrededor de 265,000 seguidores en TikTok, y a Darren Campher, que tiene 128,000 seguidores en TikTok, quienes hablan sobre la situación política en Sudáfrica. “Presentan los hechos y comparten sus opiniones para ayudar a informar a su audiencia”, dijo. Dijo a la BBC que aunque las redes sociales no influirán en su voto, sí trajeron “conciencia a mi proceso de elegir un partido”. Aunque algunos influencers se han embarcado en la enorme tarea de difundir información sobre los manifiestos individuales de los partidos, la Sra. Williams dijo que la gente debe investigar por sí misma. “Los influencers juegan un papel en esta educación al provocar el pensamiento crítico, por lo que hay un deseo de seguir a aquellos que pueden estimular discusiones reflexivas”, dijo. Mahapa dijo que los influencers deberían usar su poder de manera responsable, pero reconoce que votar solo no resolverá todos los problemas de Sudáfrica. De todos modos, está orgulloso de su papel en llevar a la gente a las urnas.