Google afirma que solo Epic se beneficia de los cambios propuestos en la Play Store.

Google ha publicado una respuesta oficial al cambio propuesto en la Play Store que Epic solicitó en la corte, afirmando que estas medidas son “perjudiciales para todos menos para Epic”, sugiriendo que solo Epic se beneficiará. Si no estás seguro de a qué se refiere Google, está haciendo referencia a las medidas propuestas por Epic ante el Juez y la corte en su caso contra Google por considerar que la Play Store es un monopolio. La corte falló a favor de Epic en diciembre de 2023. Como parte de esta decisión, la Play Store fue considerada un monopolio ilegal y Google debería hacer algunos cambios.

Estos cambios, según Epic, deberían incluir permitir a los usuarios descargar aplicaciones fuera de la Play Store “sin pantallas de advertencia” que intenten disuadir a los usuarios de hacerlo. Epic también quiere que se revisen las tarifas de la Play Store. “Google debe permitir a los desarrolladores ofrecer la opción de pago que elijan sin imponer tarifas anticompetitivas”, dijo Epic. A primera vista, esto beneficiaría a los usuarios ya que tendrían más opciones. Más opciones en cómo descargan sus aplicaciones y dónde realizan compras dentro de la aplicación.

Google no cree que esto sea justo. Alegando que solo Epic gana en este escenario. Ciertamente Epic gana hasta cierto punto. Obtiene acceso a la Play Store para su propia aplicación Epic Games Store, además evita las tarifas retaliatorias. Eso realmente no suena mal para los usuarios de Android. De hecho, probablemente no afecte mucho al usuario más allá de la capacidad de elegir de dónde obtienen las aplicaciones y cómo pagan por las microtransacciones. Pero eso no es lo que piensa Google.

En su respuesta, Google dice que los cambios propuestos por Epic a la Play Store socavan la privacidad

Google se mantiene firme en la misma historia que había cuando respondió a las medidas propuestas por Epic en el documento judicial. Señalando que estas medidas dañarían la seguridad y privacidad que protegen los datos personales de los usuarios. Google dice que los cambios propuestos por Epic socavarán estos factores. Google también los llama “problemáticos e innecesarios”. Por parte de Google, su argumento para oponerse a estos cambios tiene sentido. Afirma que los cambios propuestos por Epic eliminan la capacidad de Google de implementar medidas de seguridad para los usuarios.

Básicamente, Google está diciendo que las medidas propuestas por Epic quitarán las salvaguardas que ha puesto en marcha. Además de perjudicar a los desarrolladores al eliminar oportunidades comerciales clave y “perjudicar a los fabricantes de dispositivos”. En cuanto al factor de riesgo, eso es algo a tener en cuenta. La descarga de aplicaciones desde fuera de Google Play conlleva el riesgo de exponerte a malware. Algo a lo que las descargas de la Play Store son menos propensas, aunque no inmunes.

Sin embargo, el hecho sigue siendo que se dictaminó que la Play Store era un monopolio. Y los cambios propuestos por Epic son un resultado directo de esa decisión.

Google continuará luchando contra estos cambios

No está claro si los cambios propuestos por Epic terminarán siendo obligatorios. Lo que está claro es que Google no se quedará de brazos cruzados. La empresa dice que “defenderemos vigorosamente nuestro derecho a un modelo de negocio sostenible que nos permita mantener a las personas seguras”. La respuesta oficial de Google se publicó el 22 de mayo, y la compañía dice que una audiencia más adelante esta semana contará con expertos económicos que refuercen las razones por las que los cambios propuestos por Epic son “problemáticos e innecesarios”.