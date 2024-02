NVIDIA GeForce NOW: Todo lo que necesitas saber

¿Qué es GeForce NOW? Para expresarlo de manera sencilla, es la plataforma de juego en la nube de NVIDIA. Lo usas para transmitir juegos a otros dispositivos utilizando el hardware de NVIDIA. Permitiéndote jugar juegos con ajustes gráficos de alta calidad sin necesidad de una PC de gama alta. Si estás buscando aprender más sobre NVIDIA GeForce NOW, esta guía desglosa todo y trata de responder cualquier pregunta que puedas tener. Esta es una pieza de contenido en curso y se actualizará en consecuencia cuando haya cambios en el servicio. ¿Qué es NVIDIA GeForce NOW y cuándo está disponible? Como se mencionó antes, GeForce NOW es la respuesta de NVIDIA a una plataforma de juegos en la nube. NVIDIA ha estado trabajando en ella desde hace algunos años, aunque solo ha estado disponible como beta cerrada. Eso cambió en febrero de 2020 cuando NVIDIA finalmente lanzó el servicio fuera de la beta y lo puso disponible para todos. Entonces, ¿Cuándo está disponible? En este mismo momento. Puedes inscribirte en el servicio cuando tengas tiempo y comenzar a jugar de inmediato. Ten en cuenta que GeForce NOW puede no estar disponible en tu región. Oficialmente, el servicio solo se ha lanzado en los EE. UU. y en Europa. Aunque NVIDIA también afirma que el servicio está en funcionamiento a través de socios aliados en Rusia, Corea y Japón. ¿Cuánto cuesta? Hay dos niveles de GeForce NOW disponibles. Uno de esos niveles es gratuito. Entonces puedes inscribirte y disfrutar de juegos sin cargo alguno. Salvo por el costo del juego en sí. También está el nivel de Fundadores. Este nivel solía costar $5 al mes pero ahora ha subido a $10. Un cambio que NVIDIA hizo a principios de este año. Te brinda beneficios adicionales sobre el nivel gratuito. Entonces, además de pagar por tus juegos, también debes pagar la tarifa mensual de $9.99. Lo bueno es que si eres un suscriptor antiguo, es decir, si te suscribiste a GeForce NOW como fundador desde que costaba $4.99, entonces puedes mantener ese precio mensual siempre que la suscripción no caduque. Actualización – 21 de octubre de 2021: NVIDIA ahora ha anunciado un tercer nivel de membresía de GeForce NOW con el nivel RTX 3080. Que cuesta $99.99 por una suscripción de seis meses. Habilitando rigs de juego RTX 3080 con RTX ON, dos horas adicionales en la duración de la sesión por un total de 8 horas, y hasta 120 fps en aplicaciones de PC, Mac, Android e iOS, entre otros beneficios. Actualización: 16 de diciembre de 2021: Las membresías del nivel RTX 3080 de NVIDIA GeForce NOW ya están disponibles sin lista de espera. Esto significa que puedes suscribirte y acceder de inmediato para comenzar a transmitir juegos. Actualización: 11 de marzo de 2022: NVIDIA finalmente ha añadido la posibilidad de suscribirse al nivel RTX 3080 mensualmente. Por lo que ahora puedes pagar para suscribirte por $19.99 al mes en lugar de $99.99 por 6 meses. Actualización: 3 de enero de 2023: NVIDIA acaba de anunciar el nuevo plan Ultimate en el CES 2023, que ofrece rendimiento de GPU RTX 4080. Todos los suscriptores del plan RTX 3080 se están actualizando automáticamente a este plan, con nuevas suscripciones disponibles a partir del 3 de enero de 2023. Actualización: 27 de abril de 2023: NVIDIA acaba de anunciar tres nuevas regiones donde se han puesto en línea los SuperPODs RTX 4080. Esto incluye a Miami, Portland, Oregón, y Estocolmo. Haciendo un total de 15 regiones en todo el mundo donde están disponibles los SuperPODs RTX 4080. Las ciudades restantes están en San José, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Ashburn, Newark, Montreal, Londres, París, Ámsterdam, Frankfurt y Sofía. Actualización: 10 de agosto de 2023: A partir del 3 de agosto, NVIDIA ha confirmado que el despliegue de los SuperPODs RTX 4080 ha finalizado. Esto significa que si vives en un área donde GeForce NOW está disponible, puedes inscribirte y obtener los beneficios de la membresía Ultimate. Alimentado por una GPU RTX 4080 y funciones asociadas. ¿Qué dispositivos admite GeForce NOW? Bastantes, en realidad. GeForce NOW fue diseñado para funcionar con una amplia gama de hardware diferente. Eso significa que puedes usarlo en casi cualquier cosa. Incluyendo una PC de papa. Específicamente, puedes usarlo en computadoras y laptops con Windows, así como en Chromebooks. Entonces, si siempre has soñado con que tu computadora juegue juegos de alta calidad pero no tenía las especificaciones, ahora eso no tiene por qué limitarte. También se puede jugar en teléfonos Android, así como en teléfonos iOS a través de Safari. Funcionará en el NVIDIA SHIELD y en computadoras de escritorio y laptops Mac también. Los únicos requisitos para Android son que tenga al menos 2GB de RAM, soporte para OpenGL ES 3.2 y que se ejecute en Android 5.0 o posterior. También necesitarás un gamepad compatible. Ahora también podrás acceder al servicio en los televisores LG desde 2021 o posteriores que funcionen con WebOS. ¿Qué gamepads funcionan con GeForce NOW? Esta es una pregunta bastante amplia ya que depende un poco de dónde juegas. Si juegas en PC, cualquier gamepad compatible con esa PC debería funcionar. Por ejemplo, el controlador de Xbox One, el controlador de Steam, etc. Si juegas en teléfonos Android, la lista probablemente sea un poco más corta. Con teléfonos Android, puedes usar oficialmente el Razer Junglecat, el Razer Kishi y Razer Kishi V2 y Kishi V2 Pro, el controlador SHIELD, el Razer Raiju Mobile, el Glap, el SteelSeries XL, el SteelSeries Stratus Duo, el DualShock 4, y los controladores Xbox 360 y Xbox One. Por mencionar algunos, por supuesto. Como ahora hay muchos otros que funcionan. La página de preguntas frecuentes de NVIDIA dice que necesitas usar un cable USB OTG con el DualShock 4 si estás jugando en el teléfono. Sin embargo, esto no es cierto. Y si profundizas un poco y vas a la página de soporte, verás que dice tanto por cable como por Bluetooth. Deberías poder conectar el DualShock 4 a tu teléfono de forma inalámbrica a través de Bluetooth. Ya que eso es lo que hice personalmente y funcionó perfectamente. Esto también significa que el controlador DualSense debería funcionar perfectamente ya que también puede conectarse con dispositivos Android. Opcionalmente, también puedes probablemente conectar un teclado y mouse Bluetooth a tu dispositivo y eso debería funcionar para juegos que requieran un teclado y mouse para jugar. ¿Qué juegos están disponibles en GeForce NOW? Esta es una lista muy amplia, por lo que no todos ellos se enumerarán aquí. La respuesta breve es que la mayoría de los juegos. GeForce NOW admite una amplia variedad de juegos a través de Steam, Uplay y otros lanzadores en PC. Así es como accede a los juegos. Extrae de los juegos que ya tienes en tu biblioteca existente. Además, eso también debería responder cualquier pregunta sobre el costo. No pagas directamente a NVIDIA por los títulos de juegos. Pero no te dejará acceder a ningún juego que no hayas comprado. Entonces, si quieres jugarlo, necesitarías haberlo comprado a través de Steam o en otro lugar. Cuando se trata de acceder a juegos desde Steam, algunos no se mostrarán o enumerarán en la aplicación GeForce NOW en Android. Sin embargo, una vez que inicies sesión en tu cuenta de Steam a través de la aplicación GeForce NOW, puedes seleccionar uno de los títulos que se muestran, y luego simplemente salir a tu biblioteca de Steam y seleccionar cualquier juego que desees. Esto se debe a que NVIDIA simplemente está accediendo a tu cuenta de Steam a través de la función de juego remoto de Steam. En cuanto a los juegos de otros lanzadores, puedes jugar títulos como The Division 2, Fortnite, Kingdom Come: Deliverance y más. Juegos recientes: NVIDIA ha agregado un montón de juegos al servicio en los últimos meses. Y si bien no son los títulos más recientes, no han estado disponibles para transmitir en GeForce NOW durante mucho tiempo, por lo que pueden parecer nuevos para algunas personas. Algunos juegos recientes que puedes transmitir ahora incluyen The Knight Witch, Warhammer 40,000: Darktide, Fort Triumph, Battlefield 2042, Alien Swarm: Reactive Drop, Stormworks: Build and Rescue, Evil West, Ship of Fools, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, Terracotta, Goat Simulator 3, Frozen Flame, The Darkest Tales y Caveblazers.. Juegos más recientes: NVIDIA ha agregado un puñado de títulos recién transmisibles en las últimas semanas, incluidos Tom Clancy’s The Division 2, Dakar Desert Rally, Destroy All Humans!, Destroy All Humans! 2, MX vs ATV Legends, The Valiant y Way Of The Hunter…