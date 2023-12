Apple Maps must fix a major flaw in order to compete with Google MapsApple Maps debe corregir una gran falla para competir con Google Maps

Hace unos años, escribí sobre la característica de Apple Maps que me hace preferir la aplicación de navegación nativa de iOS sobre Google Maps. Cuando necesitas girar, es probable que Apple Maps te informe que “gires a la derecha después del segundo semáforo” en lugar de escuchar “En un cuarto de milla, gira a la derecha en Main Street”. Todos somos diferentes, pero personalmente prefiero contar semáforos que adivinar qué es un cuarto de milla mientras intento leer la señal de la calle. Si bien Apple ha agregado algunas características nuevas emocionantes a Maps en los últimos años, Google también lo ha hecho. Pero hay un área en la que Apple está detrás de Google Maps y fue mencionada en una publicación del Redditor Daehtop_Yrrah. La publicación dice: “Una nueva sección de la autopista se abrió cerca de mí hace casi dos semanas. Apple Maps todavía no lo muestra, Google Maps lo mostraba antes de que se abriera con señales de ‘Carretera cerrada’. Apple Maps muestra la autopista terminando en este punto anterior, pero Google muestra que termina en el nuevo intercambio. Ambos mapas tienen un cuadro blanco en la misma ubicación.”

Apple Maps (izquierda) no incluyó una nueva carretera que fue incluida en Google Maps (derecha)

Como se señaló en la publicación de Reddit y Autoevolution, Apple tiene un problema para actualizar rápidamente Apple Maps y mostrar las carreteras recién abiertas. Esto no parece ser un problema para Google Maps. Hay una manera de informar a Apple sobre una carretera nueva. Puedes colocar un “pin” en el área en Maps y “reportar un problema”. Las opciones incluyen agregar una nueva calle o informar “algo más”. Si seleccionas la última opción, puedes mencionar cualquier otro problema que puedas tener con la aplicación.

Otros usuarios de Reddit han escrito sobre circunstancias similares. “Un suscriptor de Reddit con el nombre de usuario “Lambor14” publicó: “Me he enfrentado al mismo problema. Es muy extraño, ya que sus datos de cierre de carreteras están casi siempre actualizados incluso en los lugares más oscuros, pero rara vez pueden agregar nuevas carreteras a tiempo. Esto es especialmente crucial en mi región, ya que cada año se abren cientos de kilómetros de autopistas y autovías. Me frustré tanto que emprendí una gran búsqueda de reportar cada parte faltante del sistema de autopistas polacas y cada pequeño problema que noto en Varsovia. Hasta ahora, Apple ha sido bastante lento procesando las solicitudes, pero mientras agreguen todo al final, estaré satisfecho.”

Sin embargo, la mayoría de los usuarios de Apple Maps preferirían que los cambios en las carreteras se hicieran lo antes posible.