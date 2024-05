Mejor iPad pero necesita un nuevo software

“

El nuevo iPad Pro de Apple viene en dos tamaños y comienza en $999. También cuenta con un nuevo estuche adicional llamado Smart Keyboard que hace que se sienta como una laptop.

Los nuevos modelos de iPad Pro y iPad Air de Apple se lanzarán el miércoles. He estado probando el nuevo iPad Pro durante varios días, y lo que encontré es que es un iPad muy agradable.

Este es un lanzamiento importante para Apple. A principios de este mes, la compañía informó de una caída del 16% interanual en los ingresos de iPad en su segundo trimestre fiscal. Apple no ha lanzado un nuevo iPad desde octubre de 2022.

El nuevo iPad Pro es rápido, con el último chip M4, y cuenta con una nueva pantalla OLED que es más colorida que las pantallas anteriores. Es el producto más delgado que Apple ha lanzado.

Pero sigue ejecutando el mismo software de iPad, y eso está empezando a parecer antiguo. El modelo completamente cargado que probé cuesta alrededor de $2,499. Eso es antes de agregar el teclado de $350 y el lápiz Apple Pencil Pro de $129, que te ayudarán a sacarle más provecho al dispositivo.

Es hora de que Apple haga que esto sea más que solo un iPad. El software, llamado iPadOS, necesita ponerse al día con el hardware.

Esto es lo que necesitas saber al respecto.

Qué es bueno

Los nuevos modelos de iPad Pro en un evento de Apple. El nuevo iPad Pro es el primer dispositivo de Apple con el chip M4. La versión más grande con una pantalla de 13 pulgadas es el dispositivo más delgado de Apple hasta la fecha, con un grosor de 5.1 milímetros.

Christoph Dernbach | Picture Alliance | Getty Images

Los nuevos iPad Pros cuestan $200 más que los modelos que reemplazaron. Probé el iPad Pro de 13 pulgadas más grande, que comienza en $1,299 antes de las actualizaciones de almacenamiento y 5G. El modelo de 11 pulgadas comienza en $999.

Lo primero que noté cuando lo levanté fue lo delgado que es. Es notorio en comparación con el iPad Pro M1 que he usado durante los últimos años. Y es más ligero. Eso es especialmente agradable en el modelo de 13 pulgadas, que reemplaza a la versión de 12.9 pulgadas. Siempre pensé que se sentía demasiado pesado y torpe para usarlo como una tableta. Todavía se siente grande, pero es más manejable.

La nueva pantalla OLED es otro punto destacado. Es clara y super colorida. Es similar a la pantalla OLED que Apple ha utilizado en sus iPhone Pro durante años pero no en iPads. La pantalla se adapta, haciéndose más brillante en películas oscuras o mostrando escenas con explosiones. Y los editores de video y fotos profesionales apreciarán su precisión de color. Me encantó usarlo para películas y mientras jugaba a Diablo Immortal. El juego se verá mejor una vez que Activision Blizzard lance una actualización que permita gráficos mejorados para el iPad Pro M4. Los cuatro altavoces estéreo suenan bien y fuerte pero no metálico.

La cámara finalmente está en el lugar correcto. Está a lo largo del borde horizontal del iPad para que, cuando se coloca en posición vertical, esté en el centro para las videollamadas de FaceTime. Solía estar en la parte superior del iPad, obligando a esa mirada incómoda hacia un lado durante las videollamadas. La calidad fue agradable y clara durante mis pruebas, y me gusta que la cámara, usando la función Center Stage, me siguiera mientras me movía por la habitación.

2024 13-inch Apple iPad Pro

Todd Haselton | CNBC

El iPad tiene el último y mejor chip M4, que aún no se ha lanzado en Macs. Ejecuté una prueba de rendimiento GeekBench multicore que muestra que obtiene un 48% más que el anterior iPad Pro M2. Apple promete hasta 4 veces más rapidez en el renderizado que el M2 y un rendimiento del procesador 1.5 veces más rápido, lo que significa que la edición de video en Final Cut Pro para iPad y el renderizado de cosas como modelos 3D es más rápido para los profesionales que lo necesitan. El M4 también tiene un motor especial que ayuda a alimentar las pantallas “Tandem OLED”. Apple tomó un enfoque único para el iPad al apilar dos pantallas OLED una encima de la otra, lo que requiere esta parte especial del chip M4 para funcionar.

El iPad Pro se sintió rápido cuando ejecuté dos aplicaciones una al lado de la otra, alternando entre Slack y el navegador web, o cargando juegos. Las aplicaciones se cambian al instante. No fue muy diferente de mi iPad M1 para las cosas cotidianas, como navegar por la web y abrir aplicaciones, que parecen ser cómo se usan principalmente los iPads. Más sobre eso en la próxima sección.

2024 13-inch Apple iPad Pro

Todd Haselton | CNBC

Los nuevos iPad Pros admiten el actualizado Teclado Mágico de $350 para iPad Pro (la versión de 11 pulgadas es de $300). Es impresionante y es como escribir en un Mac con una fila de funciones completa por encima de las teclas numéricas para cambiar entre aplicaciones, ajustar el volumen o brillo y más. Apple agregó un trackpad mucho más grande y un reposamanos de aluminio pero mantuvo el mismo exterior suave y el mecanismo de pantalla “flotante”, que te permite acoplar el iPad en la funda usando sus pines magnéticos y bascular hacia adelante y hacia atrás.

2024 13-inch Apple iPad Pro

Todd Haselton | CNBC

El nuevo Apple Pencil Pro también es muy divertido. Principalmente uso el Apple Pencil para firmar documentos. Pero las personas que dibujan o pintan en sus iPads, o necesitan más control en aplicaciones 3D o de video, apreciarán las nuevas funciones. Me gustó apretarlo para cambiar entre la herramienta: lápiz o pincel o borrador y el pulso háptico para confirmar que lo has apretado. Los desarrolladores pueden agregar la función de apretar a sus aplicaciones para que puedas acceder a diferentes herramientas en diferentes aplicaciones. El giroscopio adicional también te permite inclinar y girar el lápiz para cambiar tu trazo de lápiz o pluma. El doble toque es conveniente, también, lo que te permite cambiar entre una herramienta de lápiz y borrador, por ejemplo. La función de suspensión muestra una vista previa de dónde vas a tocar la pantalla.

Apple promete la misma duración de batería que los últimos iPad Pros. Así que obtienes alrededor de 10 horas de navegación por Internet o viendo video, o nueve horas si estás navegando por la web en una conexión celular. Eso se alineó con lo que recibí durante mis pruebas. Espera obtener un día completo de uso. Aún así, es impresionante dado que este iPad es 1.3 mm más delgado y 103 gramos más ligero que el último iPad Pro de 12.9 pulgadas.

Qué es malo

2024 13-inch Apple iPad Pro

Todd Haselton | CNBC

Aquí está mi mayor queja sobre los modelos Pro: El software, iPadOS, es lo que obtendrás en cualquier otro iPad. Y aunque creo que funciona genial, es hora de que los modelos Pro tengan un mejor sistema operativo.

Supongo que Apple tiene algo grande planeado para la Conferencia Mundial de Desarrolladores del próximo mes, y espero que aborde esto. Probablemente no obtendré mi deseo, pero me encantaría ver que el iPad Pro actúe como una Mac. Ponlo en el teclado y se convierte en una MacBook táctil. Sácalo y úsalo como un iPad normal. Tiene un procesador más nuevo que las MacBook de Apple, así que esto debería ser posible si es algo que Apple quiere. De todos modos, necesitamos un mejor multitarea.

Regisseur de Pantalla en el iPad Pro

Todd Haselton | CNBC

La función “Regisseur de Pantalla” de Apple se suponía que facilitaría la ejecución de múltiples aplicaciones y el cambio entre ellas, pero sigue siendo demasiado confusa. Las aplicaciones deberían abrirse en ventanas separadas y minimizarse como en una Mac. Y, dado que los procesadores de la serie M también alimentan a las Mac, deberíamos poder ejecutar aplicaciones de Mac también.

Apple habló mucho sobre inteligencia artificial cuando anunció los nuevos iPads. Pero la mayor parte de la IA es lo que Apple ha llamado previamente aprendizaje automático. Muchas de esas cosas suceden detrás de escena. La cámara puede tomar múltiples fotos de un documento y escanearlo con mayor precisión, por ejemplo. La IA puede aislar fondos en Final Cut Pro o generar música en aplicaciones como StaffPad. El CEO de Apple, Tim Cook, ha dicho que hablará sobre la IA generativa durante la WWDC en junio, por lo que es probable que haya más funciones en camino.

Por último, desearía que el iPad Pro admitiera una pantalla siempre encendida como los iPhone Pro de Apple. Me permitiría echar un vistazo al iPad para ver notificaciones, música, widgets y más. Sin embargo, la frecuencia de actualización de la pantalla del iPad cae a 10hz en lugar de 1hz, lo que significa que seguiría actualizándose con demasiada frecuencia y consumiría más energía.

Deberías comprar el iPad Pro de 2024?

2024 13-inch Apple iPad Pro

Todd Haselton | CNBC

Depende de lo que necesites. Es mi iPad favorito hasta la fecha, aunque no necesito el chip más rápido. Me encanta lo delgado que es y que es más ligero que los iPads anteriores. El teclado actualizado es genial. El nuevo Apple Pencil Pro funciona bien, pero los creativos lo usarán más que yo.

Sigo pensando que el de 13 pulgadas es un poco demasiado grande y aconsejaría a la mayoría de las personas que se inclinen por el modelo de 11 pulgadas. Si no te importa necesitar toda la velocidad, deberías considerar el nuevo iPad Air, que cuesta menos y también viene con una pantalla de 13 pulgadas más grande. Si solo necesitas una tableta para navegar por la web, jugar y revisar correos electrónicos, consigue el iPad de $350.

“