Sunak se prepara para la batalla sobre el proyecto de ley de Ruanda.

El primer ministro enfrenta otra larga semana en la Cámara de los Comunes.

Lo primero el lunes es su declaración acerca de la implicación británica en los ataques contra los rebeldes Houthi de Yemen y por qué la decisión se tomó sin consultar a los diputados.

Pero la atención pronto se centrará, una vez más, en su plan estrella de inmigración para Ruanda.

Antes de Navidad, después de mucha algarabía, el plan del gobierno pasó la primera etapa en la Cámara de los Comunes.

A partir del martes, será el centro de un nuevo debate en la cámara.

El plan implicaría que el gobierno enviara a algunos solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido a Ruanda para su procesamiento.

El Tribunal Supremo del Reino Unido dijo que el plan era ilegal debido al riesgo de que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda pudieran ser devueltos a sus países de origen, donde podrían correr peligro.

Ahora, los ministros están trabajando en un plan que esperan sea legal: un proyecto de ley que declare que Ruanda es un país seguro.

Pero algunos diputados conservadores consideran que el plan no es lo suficientemente sólido y es probable que fracase, por lo que quieren enmendarlo.

Antes de entrar en detalles, quiero hacer una distinción entre dos cosas cruciales en Westminster en general, y en particular en esta disputa: el ruido y los números.

Antes de Navidad, hubo bastante de lo primero y muy poco de lo segundo.

En otras palabras, los diputados conservadores que piensan que los planes del gobierno son poco fiables hicieron mucho ruido al respecto, pero al final no votaron en su contra.

Saben que algunos les tacharon de “cobardes”. Pero dijeron que volverían en el nuevo año.

Bien, aquí estamos, y el volumen vuelve a subir.

Algunos se sienten animados, incluso emocionados, de que el vicepresidente del Partido Conservador, Lee Anderson, parece haber indicado que está dispuesto a apoyar algunas de las enmiendas.

Y la Secretaria de Estado para Asuntos Empresariales Kemi Badenoch no está negando un informe en The Times que indica que ha advertido en privado al primer ministro que los planes actuales no van lo bastante lejos.

Pero, ¿hay verdaderamente los números para derrotar al gobierno?

El martes y miércoles, en lo que se conoce como la Etapa del Comité del proceso de elaboración de leyes, los diputados debatirán y votarán sobre los planes.

Se han presentado un montón de enmiendas.

Dependerá de la Diputada Eleanor Laing determinar cuáles serán seleccionadas.

Los líderes de tres tribus de diputados conservadores, el Grupo de Investigación Europeo, el Grupo del Sentido Común y los Nuevos Conservadores, dijeron el fin de semana que alrededor de 60 diputados conservadores han respaldado enmiendas destinadas a endurecer la legislación, tal como ellos la ven.

Muchos están especialmente interesados en dos ideas.

En primer lugar, detener la causa que obstaculizó la primera vez que el gobierno intentó hacer funcionar esta idea.

En junio de 2022, un avión estaba a punto de partir, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino en el último momento.

Así que algunos diputados conservadores quieren que los ministros tengan la autoridad, por defecto, para ignorar esas órdenes judiciales.

En segundo lugar, también quieren limitar significativamente la cantidad de circunstancias personales que un migrante podría citar para evitar ser enviado a Ruanda.

Lo fundamental aquí es que estas enmiendas no pasarán: el gobierno no las apoya, y los partidos de la oposición tampoco.

Así que dos cosas realmente importan: ¿Cuántos diputados conservadores realmente estarían dispuestos a votar en contra de los planes del gobierno si no se modifican?

Esa votación, en lo que se conoce como Tercera Lectura, llegará el miércoles por la noche si el proyecto de ley no ha sido enmendado.

Me sorprende en esta etapa que mientras aquellos que quieren enmiendas hablan con confianza sobre su apoyo, son considerablemente más cautos a la hora de cuántos de esos partidarios realmente estarían dispuestos a votar en contra del plan de Ruanda y así infligir una derrota aplastante a Rishi Sunak.

Nuevamente, recuerda la diferencia entre el ruido y los números.

Según las cosas están, la música del gobierno parece relativamente confiada.

Argumentarán que la única oportunidad de hacer funcionar el plan de Ruanda antes de las elecciones es respaldarlos.

Si las cosas empiezan a verse inestables desde la perspectiva del número 10, ¿podrían ofrecer concesiones?

No tienen mucho margen de maniobra, ya que los diputados conservadores generalmente en la izquierda del partido dicen que el proyecto de ley debe permanecer tal como está.

Y el gobierno de Ruanda ha afirmado públicamente que el plan debe mantenerse dentro del marco del derecho internacional, razón por la cual algunos de los que abogan por cambios insisten en que sus ideas son compatibles con esto.

Esperemos a ver qué sucede.

Y recuerda, incluso si después del ruido de esta semana el gobierno sale victorioso, los planes luego pasarán a la Cámara de los Lores.

Aún queda bastante por recorrer en este debate.