Spotify prueba listas de reproducción impulsadas por inteligencia artificial: Lo que necesitas saber

“Oh, no, not AI-related news again!” Well, it is what it is, as the wise man once said.

Spotify está en la etapa de pruebas de una nueva función que permitiría a los usuarios construir nuevas listas de reproducción con la ayuda de breves instrucciones similares a las de ChatGPT. Por ejemplo: “Llene el silencio con música de fondo de una cafetería”, o “Anímese con canciones divertidas, optimistas y positivas”, o podría pedirle a Spotify que mezcle una nueva lista de reproducción más específica con “Explorar un género de nicho como Witch House”.

La función de IA aún no se ha implementado para que todos la prueben; TechCrunch informa sobre ello y si bien Spotify confirmó que están probándolo, no compartieron más información sobre la tecnología y cómo funciona, ni se comprometieron con un marco de tiempo de lanzamiento.

Hay un video de TikTok (de @robdad_) y, aunque es corto, en total 11 segundos, nos da una idea de cómo podría ser Spotify + IA si esta función estuviera disponible en un futuro cercano. Como nota al margen: esto bien podría estar limitado a usuarios de pago, así que no se sorprenda si no lo obtiene en una cuenta gratuita.

¿Cómo se ve y qué puede hacer?

“¿Acabo de descubrir aleatoriamente el ChatGPT de Spotify?”, dice el título del video mencionado de TikTok. También hay un breve avance en el que se ve cómo se accede a la función de listas de reproducción de IA desde la pestaña “Your Library” en la aplicación de Spotify tocando el botón de suma (+) en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí, aparece un menú emergente y la función de lista de reproducción de IA es una nueva opción debajo de las opciones existentes de “Playlist” y “Blend”. La descripción de la función dice “Convierte tus ideas en listas de reproducción con IA” y señala que actualmente solo está disponible en inglés.

Lo que sucede a continuación será muy familiar para aquellos que han usado ChatGPT: se abrirá una nueva ventana tipo chat, esperando sus instrucciones y comandos. Hay una lista de instrucciones sugeridas, pero los usuarios pueden ignorar el menú y simplemente escribir lo que desean que se mezcle especialmente para ellos.

Luego, hay un mensaje de “Procesando tu solicitud…” por parte de la IA de Spotify y luego la lista de reproducción está lista y se le lleva a una nueva pantalla donde puede deslizar hacia la izquierda para eliminar cualquier canción que no desee para refinar la lista de reproducción aún más.

YouTube Music también implementó la IA, pero no relacionada con la música

A finales de octubre de 2023, YouTube Music implementó un nuevo generador de arte de listas de reproducción con IA. Esta función experimental (para usuarios de YouTube Music en inglés de EE.UU.) crea arte de listas de reproducción personalizado utilizando IA generativa.

Las imágenes de pugs y tortugas generadas por IA son agradables, pero tal vez sea hora de que YouTube Music se ponga al día y alcance a Spotify…