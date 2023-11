Cómo obtener un iPhone 14 gratis en estas ofertas previas al Viernes Negro

El iPhone 14 tiene más de un año y, como tal, hay grandes descuentos en lo que todavía es un dispositivo muy capaz. Puede que no tenga todas las campanas y silbatos del iPhone 14 Pro o la nueva gama iPhone 15, pero es un gran smartphone por su precio actual.

¿Cuál es ese precio actual? Escucho que preguntas, bueno, si sabes dónde buscar, $0. Eso es porque dos operadores que hemos encontrado están ofreciendo el iPhone 14 sin costo inicial si tomas una línea con ellos, convirtiéndose en una de las mejores ofertas del Viernes Negro que hemos visto hasta ahora, ¡échalos un vistazo!

Consigue un iPhone 14 gratis

De las dos ofertas aquí, la de Verizon tiene un poco menos de obstáculos que cumplir, por lo que destaca como la opción más conveniente de las dos. De hecho, si vas a Verizon, puedes conseguir cuatro líneas Unlimited Welcome por $120, cada una con un iPhone 14 Plus gratis. Eso son cuatro iPhones gratis.

La oferta de T-Mobile básicamente te da un crédito en la factura todos los meses durante 24 meses por un valor de hasta $730 si entregas uno de los siguientes dispositivos en buenas condiciones: 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE 2nd Gen, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, SE (3rd Gen). También aceptarán un montón de modelos de Samsung Galaxy, One Plus y Google Pixel para que puedas hacer el cambio que siempre has querido.

Si contratas un plan más robusto, como Go5G Plus, obtendrás hasta $830 de descuento. Con Go5G Next, obtendrás $1,000.

El iPhone 14 de Apple cuenta con una excelente pantalla Super Retina XDR, chip A15, cámara de 12MP y una excelente duración de la batería. También recibirá un buen soporte por parte de iOS durante muchos años.

Ahorra dinero con las ventas del Viernes Negro

24 de noviembre – 27 de noviembre