Israel revoca decisión de cerrar la transmisión en vivo de la agencia de noticias Associated Press en Gaza.

Israel ha devuelto el equipo de transmisión perteneciente a la Associated Press, horas después de haberlo confiscado en el sur de Israel y de haber cerrado la señal en vivo de la agencia de noticias estadounidense en Gaza. El Ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi revirtió la decisión, lo cual generó una presión internacional creciente. La Casa Blanca expresó preocupación, mientras que la Asociación de Prensa Extranjera dijo estar alarmada por “la última de una serie de medidas intimidatorias por parte del gobierno israelí para reprimir a los medios de comunicación”. La ONU condenó la acción, calificándola de “impactante”. La vicepresidenta de AP, Lauren Easton, dijo que “rechaza en los términos más enérgicos las acciones del gobierno israelí.” Karhi afirmó que el equipo fue confiscado por violar una nueva ley de medios al proporcionar imágenes para transmisiones en la red Al Jazeera con sede en Qatar, la cual ha sido prohibida. En una reciente declaración dijo: “Dado que el Ministerio de Defensa desea examinar el asunto de las transmisiones desde estas ubicaciones en Sderot con respecto al riesgo para nuestras fuerzas, ahora he ordenado cancelar la operación y devolver el equipo a la agencia AP, hasta que el Ministerio de Defensa tome una decisión diferente.” Karhi afirma que las imágenes supuestamente compartidas estaban transmitiendo “posiciones de nuestras fuerzas en el norte de la Franja de Gaza poniéndolas en riesgo de acuerdo con opiniones de seguridad y la decisión del gobierno.” A principios de este mes, el ministerio cerró las operaciones de Al Jazeera en Israel, acusándola de ser una “vocera de Hamas” y de dañar la seguridad nacional. Al Jazeera rechazó la acusación y denunció la prohibición como un “acto criminal” que violaba los derechos humanos. También fue condenado por organizaciones periodísticas como un golpe a la libertad de prensa. Al Jazeera ha continuado operaciones en Cisjordania y la Franja de Gaza, a las cuales se ha prohibido la entrada a periodistas extranjeros desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en octubre. La Associated Press informó que funcionarios del ministerio de comunicaciones israelí confiscaron su cámara que transmitía una vista general del norte de Gaza desde la ciudad sureña de Sderot el martes por la tarde. Los funcionarios “entregaron a AP un papel, firmado por el Ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi, alegando que estaba violando la ley de radiodifusión extranjera del país,” dijo, agregando que la agencia había rechazado una orden verbal de detener la transmisión en vivo el jueves pasado. La agencia enfatizó que cumplía con las reglas de censura militar de Israel, que prohíben las transmisiones de detalles como movimientos de tropas que pudieran poner en peligro a los soldados. Sin embargo, el ministerio de comunicaciones acusó a AP de transmitir imágenes de Gaza desde el balcón de una casa en Sderot que incluía “la actividad de los soldados de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel y su ubicación.” “A pesar de que los inspectores del ministerio de comunicaciones les advirtieron que estaban violando la ley y que deberían quitar a Al Jazeera como destinatario de su contenido y no transferir su transmisión a Al Jazeera, continuaron haciéndolo,” dice un comunicado. “La ley y las directivas no distinguen entre Al Jazeera en sí y los suministradores que transfieren materiales a la [agencia de noticias] desde Israel.” El informe de AP citó a la Sra. Easton diciendo que “el cierre no se basaba en el contenido de la transmisión, sino en un uso abusivo por parte del gobierno israelí de la nueva ley de radiodifusión extranjera del país.” “Instamos a las autoridades israelíes a devolver nuestro equipo y permitirnos restablecer nuestra transmisión en vivo de inmediato para que podamos seguir proporcionando este importante periodismo visual a miles de medios de comunicación de todo el mundo,” agregó. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió el informe como “preocupante” y dijo que creía que los periodistas tenían la capacidad y el derecho de hacer su trabajo. El líder de la oposición israelí Yair Lapid dijo que la confiscación del equipo de un importante medio de comunicación estadounidense era “un acto de locura.” La Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén advirtió que la incautación impediría a AP proporcionar imágenes cruciales del norte de Gaza a cientos de clientes de la agencia en todo el mundo. “El movimiento de Israel hoy es un terreno resbaladizo. Israel podría bloquear a otras agencias de noticias internacionales de proporcionar metraje en vivo de Gaza. También podría permitir a Israel bloquear la cobertura mediática de casi cualquier evento noticioso bajo pretextos de seguridad vagos,” añadió. El observatorio de medios Reporteros Sin Fronteras acusó a Israel de “censura escandalosa”. El 9 de mayo, los inspectores del ministerio de comunicaciones allanaron un estudio utilizado por Al Jazeera en la ciudad israelí de Nazaret y confiscaron una cámara y otros equipos. Sucedió cuatro días después de que el ministerio cerrara las oficinas de Al Jazeera en Jerusalén Este ocupado, detuviera las emisiones de la red en empresas de cable y satélite israelíes y bloqueara el acceso a sus sitios web en Israel. En abril, el parlamento israelí aprobó una nueva ley de medios que permite que a las redes extranjeras consideradas una amenaza para la seguridad nacional se les prohíba “temporalmente” por un período de 45 días, que se podría renovar.