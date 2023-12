Soy un trabajador de oficina de la Generación Z y amo mi jornada laboral de 9 a 5 porque le da estructura a mi vida. He tenido un trabajo flexible y fue frustrante y desmoralizante.

Louise Castonguay se graduó en 2018 y comenzó a trabajar de manera flexible con una pequeña agencia de redes sociales.

Dijo que la falta de horas consistentes y trabajo en su papel flexible era desmoralizante.

Comenzar un trabajo de 9 a 5 se sintió como un rito de paso y la ayudó a trazar un camino profesional.

Este ensayo cuenta la historia de Louise Castonguay, una joven de 26 años que comenzó a trabajar de 9 a 5 en Toronto en 2020. Su empleo ha sido verificado por Insider. El texto ha sido editado por cuestiones de longitud y claridad.

He trabajado como especialista en redes sociales en una aplicación de supermercado llamada Flashfood en una posición remota de 9 a 5 desde 2020. Solía tener un trabajo más flexible, pero renuncié porque quería la seguridad de un 9 a 5.

Me gradué de la Universidad de Toronto en 2018 y mi primer trabajo fue en una agencia de marketing de redes sociales en Toronto. A menudo me sentía más como un contratista que como una empleada segura porque era una startup con horarios flexibles.

La agencia se centraba en ayudar a bares y restaurantes a poner en marcha sus perfiles en redes sociales, pero no tenía el cliente más constante. Dado que era nueva y tenía menos experiencia en el trabajo, estaba en un rol incierto.

Cuando teníamos más clientes, trabajaba más horas, pero de lo contrario, realmente no tenía un salario constante. Las cosas se desaceleraron aún más durante la pandemia de COVID-19 en 2020 porque muchos restaurantes y bares cerraron, por lo que mis días no estaban tan ocupados.

Comencé a sentirme desmoralizada por toda la flexibilidad en mi vida y quería consistencia para levantarme para algo todos los días.

Terminé dejando la agencia para unirme a Flashfood porque quería la estructura de un trabajo de 9 a 5 y los beneficios que ofrecía. Por ejemplo, realmente quería comenzar terapia por primera vez y no podía permitírmelo a menos que tuviera beneficios de salud.

Tener un trabajo de 9 a 5 se sintió como un rito de paso y un momento de madurez.

Siento que ahora tengo más tiempo

Tener un trabajo estable trajo ciertos cambios a mi vida. Comencé a cuidarme mejor porque había más personas a las que tenía que responder por la mañana. Hay algo de responsabilidad en ello.

Me levanto temprano y hago un esfuerzo para hacer ejercicio y prepararme un buen desayuno antes de sentarme a trabajar durante el día.

Después del trabajo, ahora puedo hacer más planes con mis amigos. En verano, a las 5 p.m., cierro mi computadora y camino por la calle hacia un bonito patio para encontrarme con algunas amigas para tomar algo.

También tengo una noche semanal de “Survivor” en mi casa. Mis amigos vienen a ver el programa de televisión “Survivor” los miércoles y les preparo una gran cena. Me resulta más fácil programar mi vida personal durante la semana que con un trabajo flexible.

Siento que ahora tengo más tiempo que cuando trabajaba en horarios más flexibles porque tengo una mejor idea de cuál es mi plan para la semana.

Definitivamente no siento que mi trabajo sea agobiante ni que las horas sean agotadoras.

Si siguiera trabajando en un horario flexible, pediría comida para llevar mucho más seguido y gastaría mucho más dinero. Eso no me hacía sentir bien.

Trabajar de forma remota hace que sea más fácil gestionar el horario, pero hay muchas ventajas que disfrutaría al ir a una oficina todos los días, incluyendo tener una vida social más estimulante y poder dejar el trabajo en la oficina.

Las generaciones mayores han criticado la ética laboral de la Generación Z. Definitivamente estoy trabajando tan duro como lo hicieron mis padres, así que no creo que la falta de esfuerzo sea la razón por la que no compraré una casa en los próximos cinco años.

Realmente no tengo interés en ser dueña de una casa, punto. Me interesa mucho más la idea de alquilar un apartamento, poder mudarme, cambiar mi estilo de vida una y otra vez y viajar por todo el mundo a donde mi trabajo me lleve. Esa es una aventura divertida para mí.

Anhelo la estructura de un camino profesional

En el futuro previsible, me gustaría seguir teniendo un trabajo de 9 a 5. A esta edad, me beneficio mucho de la estructura de un 9 a 5. Me está haciendo mejor en lo que hago.

Ya hay una gran cantidad de flexibilidad incorporada en mi trabajo porque tengo mucha autonomía sobre cómo paso las ocho horas en mi escritorio. Más flexibilidad me distraería.

Algunas de las ventajas incluyen tener gerentes que brinden comentarios consistentes sobre el trabajo que estoy haciendo. Sé las habilidades que se requieren de mí para ser promovida a un nuevo puesto.

Los caminos profesionales no están tan claros en roles flexibles. Es más desarticulado y lo encuentro frustrante. Anhelo la estructura de una ruta profesional.

Me encanta seguir los caminos profesionales de las personas, especialmente en LinkedIn, porque admiro a las personas que trabajan por encima de mí.

Mi jefa, nuestra jefa de marca, es una chica llamada Jordan Schenck, simplemente creo que es la más genial. Tiene un repertorio tan guay y un currículum muy interesante. Me siento realmente emocionada por trabajar en un trabajo que me pueda llevar al puesto de Jordan algún día. Me da algo en qué basar todos mis esfuerzos y aspiraciones.

Si no tuviera la estructura de un camino profesional como la que tengo ahora, estaría perdida e insegura de cuál es mi próximo paso. Me siento más segura ahora, sabiendo lo que tengo que hacer para ser quien quiero ser, en lugar de tener flexibilidad y falta de estructura.

