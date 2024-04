¿Son los iPhones un fraude? | TechRadar

De acuerdo, lo sé, sé que es una pregunta un tanto inflamatoria y no es fácil de responder. Pero es una pregunta en la que he reflexionado, de vez en cuando, desde que el iPhone se convirtió en un smartphone algo ubicuo.

Ahora, uso un iPhone 15 Pro Max y estoy bastante enamorado de él a pesar de que en general es un teléfono un tanto aburrido. Después de años usando algunos de los mejores teléfonos Android, me he enamorado por completo de la naturaleza de ‘simplemente funciona’ de los smartphones iterativos de Apple.

Pero esto ha sido muy fácil, gracias al simple hecho de que he podido usar los últimos iPhones a través de mi trabajo como periodista de tecnología, en lugar de pagarlos con dinero contante y sonante. Así que, mientras ensalzaba las virtudes del titanio y otras actualizaciones, lo estoy haciendo desde una posición privilegiada.

La pregunta definitiva, al menos en el mundo de los teléfonos, es ‘¿realmente compraría un iPhone insignia con mi propio dinero?’ Lo que nos lleva a una segunda pregunta: ‘¿sería una compra fácil, o estaría comprando un producto que roza el engaño solo porque su marca es tan fuerte?’

Sí y no, y sí y no.

Vale la pena

Enfrentemos el primer sí y no. Me encanta tener un teléfono insignia, y creo que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max son ejemplos fantásticos de un buque insignia de primera línea.

La combinación de un diseño familiar que se ha refinado a lo largo de varias generaciones, una gran potencia, una gran duración de la batería, pantallas encantadoras con tasas de actualización de 120 Hz, un botón de Acción algo personalizable, y un trío de excelentes cámaras fotográficas y de video, todo ello envuelto en una interfaz de usuario limpia gracias a iOS 17, hace que estos iPhones Pro y sus predecesores sean algunos de los mejores teléfonos del mercado.

Y si bien el precio inicial de $999 / £999 / AU$1,849 para el iPhone 15 Pro es elevado, diversos contratos (y el hecho de que los iPhones mantienen su valor durante más tiempo que sus competidores) además del servicio al cliente que ofrece Apple, se traduce en una cantidad decente por una buena cantidad de dinero.

Ofertas en el iPhone 15 Pro y Pro Max

Estableciéndose entre el precio del Samsung Galaxy S24 de $859 / £859 / AU$1,399 para el modelo de 256GB y el Galaxy S24 Ultra con su precio inicial de $1,299.99 / £1,249 / AU$2,199, el precio del iPhone 15 Pro y el precio inicial del iPhone 15 Pro Max de $1,199 / £1,199 / AU$2,199, parecen razonables; quizás un poco demasiado premium para teléfonos con muchas especificaciones más alineadas con el S24 estándar que con el S24 Ultra.

Sin embargo, habiendo usado tanto el Samsung Galaxy S24 Ultra como el iPhone 15 Pro Max, no puedo evitar inclinarme más hacia el teléfono de Apple. Claro, está bloqueado en el ecosistema de Apple y carece de campanas y silbatos generativos de IA. Pero es tan útil y me permite hacer cosas sin que las características se interpongan; creo que el iPhone 15 Pro Max es la herramienta tecnológica definitiva en lugar de un elegante artefacto.

Teniendo eso en cuenta, creo que si ya no fuera un periodista de tecnología, seguiría optando por un modelo iPhone 15 Pro y no me sentiría engañado.

Pero, por supuesto, hay un pero.

No vale la pena

Dejar caer mil dólares o más en cualquier producto tecnológico puede parecer un gasto enorme, considerando que tendrá la obsolescencia incorporada por defecto. Como alguien que recientemente se ha interesado en los relojes, prefiero gastar mi dinero en algo que probablemente me sobrevivirá, en lugar de en un dispositivo que tiene una vida útil realista de dos a cuatro años.

Además, basta con echar un vistazo a nuestra lista de los mejores teléfonos baratos para encontrar una selección de dispositivos muy capaces por menos de la mitad del precio de un iPhone 15 Pro.

Tomen el Google Pixel 7a, por ejemplo: puede que no impresione con su rendimiento, pero es lo suficientemente rápido para la mayoría de las cosas y tiene cámaras traseras que ofrecen fotografía de calidad insignia. Me resulta difícil no recomendar estos Pixel phones o los modelos recientes bien ajustados de OnePlus a cualquiera que no esté atrapado en el jardín amurallado de iOS de Apple.

Ofertas en excelentes alternativas de iPhone

En cuanto a las especificaciones, como tasas de actualización, almacenamiento y rendimiento en el mundo real, los iPhones pueden parecer un engaño, pidiendo a las personas que paguen un precio premium por no mucho más en papel que lo que ofrecen buenos teléfonos de gama media.

Y realmente pienso que el iPhone 15 es un engaño y un teléfono al que me sentiría reacio a cambiar, y mucho menos comprar, ya que una pantalla de 60Hz, un puerto USB-C lento y solo dos cámaras traseras por un precio inicial de $799 / £799 / AU$1,499, no es aceptable a mis ojos.

Claro, mis colegas en el equipo de teléfonos están de acuerdo en que el iPhone 15 es el mejor iPhone para la mayoría de las personas, pero entiendo que realmente es para las personas que están demasiado inmersas en el ecosistema de iOS y no quieren gastar en un modelo Pro.

Iría tan lejos como para decir que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus son algunos de los teléfonos más decepcionantes de Apple de los últimos años, y van en contra de la compañía innovadora que Steve Jobs construyó. Sin embargo, ese es el poder de una buena marca; incluso un teléfono mediocre a los ojos de los aficionados a la tecnología puede venderse como loco.

Ir Pro

Mi conclusión a la pregunta del titular es una algo ambigua con reservas. Sí, los iPhones son un engaño en comparación con otros teléfonos. Sin embargo, al mismo tiempo, los modelos Pro son tan buenos para ser teléfonos cotidianos, dispositivos de creación de contenido y juegos, que su precio es razonable.

Pero lo que sí puedo afirmar con certeza es que si saliera a comprar un iPhone, definitivamente optaría por un modelo Pro. El iPhone 15 Pro Max es el actual querido de la línea de teléfonos de Apple y merecidamente así, con la diferencia de precio entre él y los modelos estándar justificada.

Dicho todo esto, espero que Apple decida ofrecer algo especial para la gama iPhone 16, con grandes mejoras para los modelos estándar y características emocionantes, ya sea de hardware o software, para las opciones Pro. ¡Recuperemos algo de esa innovación generación tras generación, ¿no crees, Apple?

