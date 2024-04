GeForce NOW agrega ESO, amplía la membresía Ultimate a Japón.

NVIDIA ha anunciado esta semana que está expandiendo sus membresías Ultimate de GeForce NOW a los suscriptores en Japón. Esta semana también marca la primera semana de abril para los nuevos juegos de GeForce NOW. Lo que significa que hay una gran cantidad de emocionantes títulos nuevos que esperar jugar en la nube.

Esta semana se agregarán un total de siete juegos nuevos. Esto incluye juegos increíblemente populares como SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE, ARK: Survival Ascended, Thief y The Elder Scrolls Online. ESO es fácilmente el lanzamiento de juego más notable aquí. Y esto se debe en gran parte a que es un MMO de larga duración.

También está enraizado en una de las franquicias de juegos más populares y conocidas, los Elder Scrolls. Si eres fan de ESO, podrás jugarlo a través de GeForce NOW si tienes las versiones de Steam o Epic Games Store. Además de ESO y los otros juegos ya mencionados, GeForce NOW también está recibiendo Sons of Valhalla, MEGA MAN X DiVE Offline y Turbo Golf Racing 1.0. Todos estos están disponibles a partir de ahora para transmitir a través del servicio.

Los suscriptores en Japón ahora pueden acceder a GeForce NOW con los beneficios de la membresía Ultimate

Si no estás familiarizado con GeForce NOW, NVIDIA lanzó oficialmente las membresías Ultimate en 2023. Esto fue parte de la actualización que hizo al tercer nivel de planes que anteriormente utilizaban servidores con GPU RTX 3080. Los nuevos servidores, llamados SuperPods, están equipados con GPU RTX 4080 más potentes. En el momento de su lanzamiento inicial, solo estaban disponibles en un puñado de países. Estados Unidos fue uno de ellos, pero incluso en EE. UU., no estaban en línea en todas las regiones de inmediato. El despliegue llevó un poco de tiempo. Desde entonces, NVIDIA ha estado implementando gradualmente la disponibilidad de la membresía Ultimate en más regiones de todo el mundo.

Con el acceso a la membresía Ultimate en Japón en vivo, ahora NVIDIA ofrece GeForce NOW en 110 países. Y esa lista seguirá creciendo según NVIDIA. Sin embargo, no menciona dónde se lanzará la membresía Ultimate a continuación. La membresía Ultimate específicamente se ofrece en América del Norte, Europa y algunas regiones más.

Más juegos llegando a lo largo de abril

Dado que esta es la primera semana de abril, hay muchos juegos nuevos por delante para el mes. Esto incluye lanzamientos como Dead Island 2 que se lanzó en 2023. Sin embargo, será un nuevo lanzamiento en Steam el 22 de abril. Esta es la versión que se está agregando este mes. Phantom Fury, Backpack Battles, Evil West, Lightyear Frontier y Manor Lords también se agregarán en abril.