La imagen revela que la histórica nave espacial SLIM de Japón aterrizó boca abajo en la luna.

[Fuente]

Una imagen de la histórica nave espacial Moon Smart Lander Investigating (SLIM) de Japón, que llegó con éxito a la luna la semana pasada, reveló que aterrizó boca abajo.

Sobre la imagen: La foto publicada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) muestra a SLIM boca abajo en la superficie lunar, capturada por el robot LEV-2 (Vehículo de Exploración Lunar-2), también conocido como SORA-Q, uno de los dos pequeños rovers transportados por SLIM. A pesar de aterrizar de nariz, la fotografía confirma que SLIM logró llegar con éxito a la superficie de la luna.

“Estoy muy feliz de que el LEV-2 SORA-Q haya podido hacer una gran contribución a la misión de aterrizaje preciso del demostrador de aterrizaje lunar SLIM. Con esto, SORA-Q se convirtió en el primer robot japonés en aterrizar en la luna y tomar fotografías. Este éxito se debe a todos los involucrados y a todos los que nos apoyaron en la búsqueda de nuestros sueños juntos”, dijo en una declaración Kintaro Toyama, presidente y director representante de Takara Tomy Company.

Tendencia en NextShark: Ganadora del premio literario japonés admite recibir ayuda de ChatGPT

El aterrizaje: Durante su aterrizaje, los operadores de SLIM no pudieron confirmar de inmediato su estado y posteriormente descubrieron que sus paneles solares no estaban generando electricidad. La foto reciente confirma que SLIM no puede recolectar la luz solar según lo previsto debido a la forma en que aterrizó.

Una posible recuperación: Sin embargo, el exitoso despliegue y operación de la sonda hija, LEV-2 y LEV-1, en la luna indican un éxito parcial de la misión. El equipo está trabajando actualmente en una posible recuperación al menos hasta el 1 de febrero.

Sobre SLIM: SLIM, que fue lanzado en septiembre pasado, llegó a la órbita lunar el día de Navidad antes de descender a la superficie lunar el 19 de enero. Esta misión hizo que Japón fuera solo la quinta nación que haya logrado aterrizar una nave espacial en la luna.

Tendencia en NextShark: Modelo de descendencia ucraniana se convierte en Miss Japón 2024, generando debate

El proyecto tiene como objetivo investigar tecnología de aterrizaje preciso para futuras sondas lunares y probarla en la superficie de la luna con una sonda a pequeña escala. Su objetivo es permitir aterrizajes precisos en planetas con escasez de recursos, lo que permitiría una exploración dirigida en sondas de investigación del sistema solar.

“Este año se cumplen 10 años desde que el Space Exploration Innovation Hub colaboró con empresas de todo Japón y comenzó la investigación y el desarrollo dirigidos a la luna. Muchas nuevas tecnologías de exploración de la superficie lunar únicas de Japón están siendo desarrolladas, y es el comienzo de una nueva era lunar, con expectativas de éxito para Japón después de LEV-2”, dijo Kazuyuki Funaki, director del Hub de Innovación en Exploración Espacial de la JAXA.

Tendencia en NextShark: Video viral del enfrentamiento de turistas chinos con pianista del Reino Unido despierta debate

Descarga la aplicación NextShark:

¿Quieres mantenerte al tanto de las noticias asiático-americanas? ¡Descarga la aplicación NextShark hoy mismo!