Ataque a furgoneta de prisión en Francia: ¿Quién es el prisionero fugado Mohamed Amra?

La madre de Amra dijo que él no había dado ninguna indicación de que intentaría escapar. “No habla conmigo. es mi hijo, no habla conmigo de nada en absoluto.” Ella dijo que fue a visitarlo en varias de las prisiones donde había estado detenido, pero “nunca reveló nada. No entiendo”. Ella describió rompiendo a llorar al enterarse del emboscada. “Me derrumbé, lloré – estaba tan mal – ¿cómo pueden quitar vidas de esta manera?” también describió la vida de su hijo en el sistema carcelario, diciendo que lo “arrastraron de un lado a otro, lo pusieron en aislamiento en vez de sentenciarlo de una vez por todas”. Había estado en prisiones separadas en Marsella, París y Rouen durante el proceso legal en su contra por robo, lo que resultó en una condena a 18 meses de cárcel. Tenía 13 condenas anteriores por delitos en su mayoría menores, incluyendo conducir sin licencia, robo y negarse a detenerse para la policía, según BFMTV. Sin embargo, su implicación en la muerte de un hombre de Dreux cerca de Rouen que fue secuestrado en Marsella en actos relacionados con el tráfico de drogas sugiere involucramiento con criminales más serios.