SITA publica un documento técnico sobre el papel de la biometría en los viajes aéreos

(05/04/24)

SITA ha publicado un informe técnico que destaca cómo el aumento en los viajes aéreos pone

una presión extraordinaria en los aeropuertos, fronteras nacionales

y recursos de las aerolíneas, y sugiere que la “infraestructura de viajes basada en papel

y procesos manuales existentes simplemente no

podrán manejar” la demanda.

En 1930, solo alrededor de 6,000 pasajeros viajaron en

avión. Para 1934, esto había aumentado a casi 500,000. Avancemos rápidamente

al 2019 y había explotado a 4 mil millones de viajeros y la IATA

predice que 8 mil millones de personas viajarán anualmente por

aire para 2040.

Para prepararse para esto, se están construyendo cientos de

nuevos aeropuertos y hay importantes proyectos de construcción en marcha

en los aeropuertos existentes en todo el mundo. Sin embargo, la infraestructura de ladrillo y mortero es solo parte de la solución

ya que sin soluciones digitales adaptables de vanguardia,

las aerolíneas y aeropuertos lucharán por manejar la afluencia de pasajeros.

SITA en la puerta de embarque en DMK en Bangkok, Tailandia. Foto por Steven Howard de TravelNewsAsia.com

SITA cree que la solución implica aprovechar el

poder de la biometría facial y de huellas dactilares para crear una experiencia

de transporte aéreo más fluida

y segura.

El informe técnico nos lleva detrás de escena al

mostrar estudios de caso exitosos como la iniciativa Biométrica de Star Alliance

y el programa DigiYatra del gobierno indio. Ambos casos utilizan la solución de procesamiento de pasajeros biométricos de extremo a extremo de SITA Smart Path.

“SITA Smart Path habilita biometricamente cada paso del

viaje del pasajero, desde la inscripción móvil hasta el embarque en la aeronave

y en cada punto intermedio y más allá”, dijo Stefan Schaffner, VP de

Aeropuertos en SITA. “Con reconocimiento facial en

tantos puntos de contacto del aeropuerto como necesite, permite a los pasajeros

administrar su identidad en todo su viaje, de una manera única y sin contacto. El resultado final es una experiencia de viaje radicalmente mejorada.”

El informe técnico también detalla cómo otras soluciones

utilizan tecnología avanzada de biometría, incluyendo SITA Flex – una

plataforma de procesamiento de pasajeros de uso común, y SITA Border

Management – que abarca control fronterizo, inteligencia de riesgos y

autorización de viaje. Ambas soluciones ya se utilizan en más de 40 aeropuertos a nivel mundial.

El

informe técnico también desglosa la solución de Credenciales de Viaje Digitales de SITA

(DTC), una identidad digital verificable muy esperada

compartida antes de la llegada (con el consentimiento del pasajero) para un cruce de fronteras sin problemas.

Como miembro tanto de la iniciativa One ID de la IATA

como de las DTC de la Organización de Aviación Civil Internacional, SITA está

realizando un extenso trabajo en las DTC de grado fronterizo

y está ayudando a definir estándares rigurosos en torno a la gestión de identidad

del pasajero en biometría.

Un ejemplo de esto es cómo las DTC de

SITA

se utilizaron para crear Happy One Pass de Aruba, una colaboración que

permite a los pasajeros que llegan a la isla caribeña de Aruba

“desembarcar en llegadas internacionales y cruzar la frontera

sin detenerse ni siquiera mostrar un documento de viaje”.

El lanzamiento del informe técnico, junto con sus estudios

de caso e información, revela que el futuro de los viajes no es un concepto

lejano, ya está sucediendo.

El informe técnico de 41 páginas y 3.38 MB se puede descargar

en formato .pdf de forma gratuita desde el sitio web de SITA,

aquí.

