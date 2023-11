¿Se acabó la diplomacia panda al salir los pandas del zoológico nacional?

Melissa Songer, a conservation biologist at the zoo with 23 years of experience working with pandas, comments, “They are at the age when they should be in China.”

Los dos pandas adultos, Mei Xiang y Tian Tian, y su cachorro de 3 años, Xiao Qi Ji, están programados para ser cargados en jaulas ese día y conducidos en camiones a un Boeing 777 de FedEx llamado Panda Express.

Luego serán volados 19 horas desde el Aeropuerto Internacional de Dulles a China, donde se unirán a otros 150 pandas en una exuberante reserva natural en las montañas brumosas de la provincia de Sichuan.

Con eso, una era de diplomacia panda terminará, al menos por ahora.

Comenzó cuando Patricia Nixon, la primera dama, mencionó su cariño por los pandas – “Los amo” – al primer ministro de China, Zhou Enlai, durante la histórica visita que ella y el presidente Richard Nixon hicieron a Beijing en 1972. En dos meses, China había enviado una hembra y un macho panda, Ling-Ling y Hsing-Hsing, al Zoológico Nacional.

La presencia de los pandas en Washington ha persistido desde entonces como símbolo de los lazos entre Estados Unidos y China.

Las esferas de pelusa en blanco y negro, que bien podrían ser animalitos de peluche tambaleándose, siempre me han parecido diplomáticos naturales: cuando vivía y trabajaba en Beijing, llevé a mi familia al centro de investigación de pandas en la ciudad de Chengdu, y mi hija de 3 años desarrolló una obsesión duradera por ellos.

Pero las tensiones entre Estados Unidos y China han ido en aumento durante años, y ahora hay especulaciones de que China está pidiendo el regreso de los pandas debido al punto muerto diplomático.

Funcionarios del zoológico y científicos dicen que la razón real se reduce a la biología, o “tiempo de panda”. Los tres pandas, señalan, están en la edad en la que deberían volver a China.

Mei Xiang y Tian Tian llegaron en 2000, aproximadamente un año después de que Hsing-Hsing fue sacrificado debido a una enfermedad renal y ocho años después del fallecimiento de Ling Ling por insuficiencia cardíaca. Los dos nuevos pandas se quedaron durante una década bajo el primer pacto formal, y luego permanecieron bajo dos acuerdos consecutivos de cinco años. Este último terminó temprano en la pandemia, y la asociación socia en China aceptó una extensión de tres años, que está a punto de expirar.

Mei Xiang dio a luz en agosto de 2020, a una edad en la que los científicos pensaban que ya no podría tener un bebé. Así que el cachorro fue nombrado Xiao Qi Ji, o Pequeño Milagro. Fue su cuarto cachorro vivo nacido en Washington.

Los zoológicos que albergan pandas fuera de China suelen comprometerse a devolver los cachorros antes de que cumplan 4 años y a enviar a los adultos de vuelta cuando están ancianos: Mei Xiang tiene 25 años y Tian Tian 26.

“Están en la edad en la que deberían estar en China”, dijo Melissa Songer, una bióloga de conservación del zoológico que ha trabajado con los pandas durante 23 años. “No quiero que un panda pase fuera de China”.

El zoológico de Atlanta ahora tiene los únicos pandas gigantes en Estados Unidos: una pareja y dos cachorros gemelos, pero se espera que regresen a China el próximo año. Una madre anciana y su hijo en el zoológico de San Diego regresaron en 2019, y Ya Ya, una panda hembra en el zoológico de Memphis, volvió en abril. Su compañero, Le Le, tenía previsto regresar con ella, pero murió en febrero a los 25 años de una enfermedad cardíaca, un acontecimiento que enfureció a algunos ciudadanos chinos.

Se necesitan algo más que bosques de bambú para albergar a un panda. Para empezar, el Zoológico Nacional pagó una tarifa a un socio chino de conservación de $500,000 por año por una pareja (un descenso de $1 millón durante la primera década de Mei Xiang y Tian Tian aquí).

A pesar de los costos, los cuatro zoológicos estadounidenses que han alojado constantemente pandas han trabajado con dos grupos de conservación separados en China para asegurar los acuerdos. Songer dijo que el Zoológico Nacional tiene la intención de pedir a su socio, la Asociación China de Conservación de Vida Silvestre, una nueva pareja.

Cuando se le preguntó sobre esa posibilidad, Liu Pengyu, el portavoz de la Embajada China, no respondió. Pero sí dijo que los pandas gigantes son “embajadores de amistad del pueblo chino” y que la colaboración entre China y el Zoológico Nacional “ha desempeñado un papel importante en mejorar el mutuo entendimiento y amistad entre los pueblos chino y estadounidense”.

Los funcionarios del zoológico dijeron que no habían pedido al Departamento de Estado que se involucrara, ni tenían la intención de instar al presidente Biden a que pusiera una palabra con Xi Jinping, líder de China, cuando se reúnan en California la próxima semana.

Hasta hace poco, los pandas se consideraban especies en peligro de extinción, por lo que los científicos del Zoológico Nacional investigaron los ciclos reproductivos para ayudar con la cría de pandas. Songer dijo que una panda hembra es fértil solo uno o dos días al año, y los científicos monitorean los niveles hormonales mediante muestras de orina para determinar cuándo hacer la inseminación artificial. Así nació el Pequeño Milagro.

“Lo tenemos resuelto, China lo tiene resuelto”, dijo Songer. “Ha sido un gran éxito reproducirlos bajo cuidado humano”.

La población de pandas en China ha crecido, y ahora los científicos están experimentando con la reintroducción de pandas en estado salvaje.

El domingo por la mañana temprano, mi hija, Aria, ahora con 11 años, y yo observamos cómo la madre, el padre y el hijo deambulaban por sus respectivos recintos interiores y exteriores, masticando bambú, jugando con pelotas de plástico y trepando sobre rocas.

Se veían tan abrazables como los pandas de peluche con los que Aria dormía todas las noches. Aria me contó innumerables curiosidades sobre los pandas: “¿Sabías que comen 14 horas al día?”

Las multitudes aumentaron, creando una sensación de pandemonio.

Algunos habían estado viniendo a diario, y otros repetían su visita después de aparecer durante el festival de nueve días de Panda Palooza a principios de este otoño. Otros habían escuchado que los pandas se marchaban y habían viajado cientos o miles de millas para echar un vistazo.

“Este será el único animal que veré hoy”, dijo Denise Fesser, de 47 años, que había conducido casi tres horas esa mañana desde Nueva Jersey. Tenía una membresía en el zoológico por los pandas y visitaba varias veces al año. Cuando viaja al extranjero, vuela de entrada y salida a Washington para verlos.

“Xiao Qi Ji es el más divertido de ver,” dijo mientras tomaba algunas fotos de él con un zoom. “Fue uno de esos momentos de pura alegría cuando nació durante la pandemia.”

La familia Allen condujo ocho horas desde Charlotte, N.C., para ver a los pandas por primera vez.

“Vi la cámara de los pandas todos los días durante la pandemia,” dijo uno de los niños, Anna Kate, refiriéndose a las cámaras que el zoológico instaló hace años para emitir un reality show de pandas en línea.

“Quizás descubran cómo hacer un pacto para que vuelvan aquí a su hogar,” dijo su madre, Gillian Allen. Se detuvo. “Pero China es realmente su hogar”.