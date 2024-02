Biden Atrapado en un Aprieto Político por la Política hacia Israel

El cambio de política de la administración de Biden sobre los asentamientos en Cisjordania ocupada refleja no solo su creciente frustración con Israel, sino también el aprieto político en el que se encuentra el presidente, a solo días de las primarias demócratas en Michigan, donde una gran población árabe estadounidense urge a los votantes a registrar su enojo votando “sin compromiso”.

Durante un viaje a Argentina el viernes, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, calificó cualquier nuevo asentamiento como “inconsistente con el derecho internacional”, rompiendo con la política establecida bajo la administración de Trump y volviendo a la posición de Estados Unidos de varias décadas.

La administración de Biden está cada vez más cansada del comportamiento del gobierno israelí en la guerra de Gaza y más allá, con funcionarios expresándose de manera más pública sobre temas conflictivos, dijo Nimrod Novik, un investigador del think tank Israel Policy Forum. Como ejemplo, citó una decisión de Estados Unidos de imponer sanciones financieras a cuatro israelíes, tres de ellos colonos, acusados de atacar a palestinos en Cisjordania en un momento en que la violencia de los colonos contra los palestinos ha aumentado.

Sin embargo, Novik calificó los comentarios de Blinken como “demasiado poco, demasiado tarde”, agregando que las acciones de la administración “en la práctica, están desarticuladas. El mensaje está, pero es una declaración táctica donde la estrategia general no está clara”.

Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo el aliado internacional más importante de Israel. Desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre que dejó 1.200 muertos en Israel, en su mayoría civiles, Washington ha respaldado consistentemente la campaña aplastante de Israel en Gaza. La administración de Biden también ha protegido a Israel de censuras internacionales bloqueando resoluciones de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso cuando el número de muertos en Gaza se acerca a los 30,000, según funcionarios de salud en la franja.

