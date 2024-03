Sin premios Oscar para películas de Apple en 2023

Lily Gladstone and Leonardo DiCaprio in ‘Killers of the Flower Moon’

A pesar de 13 nominaciones al premio de la Academia, Apple TV+ no ganó ninguno en la ceremonia de los Óscar, en un año en el que casi todos los streamers fueron excluidos. Aquí te contamos por qué eso importa.

Ya estaba claro que este no iba a ser un año en el que los Óscar hicieran que la mejor película fuera la Mejor Película. Pero además de que “Barbie” fue prácticamente ignorada, solo hubo un premio para cualquier servicio de streaming.

Netflix se llevó un Óscar por “The Wonderful Story of Henry Sugar”, una entrada en la categoría de Cortometraje de Acción en Vivo. Esa fue la única victoria para un servicio de streaming en un año en el que hubo un total de 32 nominaciones entre Netflix, Apple TV+ y más.

Apple tuvo 13 de esas nominaciones, con 10 para “Flores de la Luna Asesina” y el resto para “Napoleón”. De los otros servicios de streaming, Netflix lideró con 19 nominaciones distribuidas en 11 películas.

En general, Netflix tiene un mejor historial de victorias en los Óscar que cualquier otro servicio de streaming. En 2023 se llevó seis premios, por ejemplo, mientras que en 2022 su única victoria fue la más importante, la de mejor director para Jane Campion.

Sin embargo, el premio aún más significativo siempre ha sido negado a Netflix y a todos los streamers — excepto a Apple. En 2022, “CODA” convirtió a Apple TV+ en el primer servicio de streaming en ganar el Óscar a la mejor película.

Por qué vale la pena ganar un Óscar

Tradicionalmente, ganar un Óscar a la mejor película ha sido increíblemente importante para una película. Por un lado, generalmente obtendrá un reestreno en el cine — Apple hizo eso con “Killers of the Flower Moon” solo porque fue nominada.

Luego, prácticamente para siempre, las películas tendrán mejores ventas y más reproducciones en streaming cuando tengan ese reconocimiento de “mejor película”. A lo largo de los años, ganar un Óscar puede marcar una enorme diferencia en la rentabilidad de una película.

Para un servicio de streaming, no hay ventas per se, pero un título de prestigio atrae espectadores al servicio. Por ejemplo, Apple puede esperar que más personas vean “Napoleón” y “Luna de Flores”, debido a que los Óscar significan que más gente ha oído hablar de ellas.

Los Óscar significan dinero para los cineastas y los servicios de streaming. Significa suficiente dinero que Apple TV+ gastó una gran cantidad de efectivo y tuvo intensas negociaciones globales para asegurar la mayor cantidad de derechos internacionales de CODA que pudo.

Pero hacer que la gente pruebe el servicio es donde realmente gana el prestigio para los servicios de streaming. Es lo suficientemente importante como para que Apple esté reportadamente satisfecha con sus películas importantes, incluso cuando fracasan en la taquilla.

El reparto de ‘CODA’ en los Óscar, publicado en Twitter por Tim Cook

Probabilidades de Apple en 2024

Nadie espera que la fallida película de espías de Apple TV+, “Argylle”, ni siquiera sea nominada para los Premios de la Academia el próximo año. Pero ya sea que Apple apueste por el próximo thriller “Wolfs” o la comedia romántica “Proyecto Artemis”, tendrá dificultades para obtener un Óscar.

En junio de 2023, la Academia introdujo nuevas reglas para los Óscar y específicamente para el premio a la mejor película. Tienen que ver con la duración de estreno en cines de una película y qué tan amplio es ese estreno en los Estados Unidos.

Todo esto supuestamente tiene la intención de ayudar a los cines, lo cual, por supuesto, es algo bueno. Pero donde no hace ninguna diferencia para la mayoría de las películas, marca toda la diferencia para los servicios de streaming.

Ahora tienen que asumir los costos de estrenos extendidos y más amplios en cines. Eso podría significar que las películas atraigan a menos personas a los servicios de streaming, ya que han visto la película en cines.

Ese punto es discutible, ya que las productoras suelen ver sus estrenos en cines como simples anuncios para las ventas digitales y streaming posteriormente. Pero dado que la regla afecta tan exclusivamente a los servicios de streaming, no es una exageración asumir que los Óscar específicamente quieren reducir las posibilidades de que uno gane de nuevo.

Apple fue el primer servicio de streaming en ganar un Óscar. Es posible que siga siendo el único en hacerlo.