Los enviados de la UE aprueban el uso de activos rusos congelados para la ayuda a Ucrania.

El Consejo de la Unión Europea ha llegado a un acuerdo preliminar para financiar ayuda a Ucrania con ganancias de activos rusos congelados, anunció la delegación belga en el Consejo a través de Twitter el 29 de enero.

“Los embajadores de la UE acordaron en principio una propuesta sobre el uso de ganancias inesperadas relacionadas con activos inmovilizados para apoyar la reconstrucción de Ucrania”, dice el mensaje.

El corresponsal de RFE/RL Rikard Jozwiak informó que las ganancias se colocarían en una cuenta especial, y la UE necesitaría finalizar la transferencia real del dinero a Ucrania.

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell dijo el 23 de enero que los líderes decidirían sobre el uso de activos rusos congelados en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la UE el 18 de marzo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró anteriormente que los planes para las decisiones necesarias para transferir los activos rusos congelados a Ucrania están en desarrollo.

Zelenskyy ha pedido la entrega de aproximadamente 300 mil millones de dólares en activos rusos congelados en el extranjero para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine