Señal >> Blog >> Mantén tu número de teléfono privado con nombres de usuario de Signal

La misión y el único enfoque de Signal es la comunicación privada. Durante años, Signal ha mantenido privados tus mensajes, tu información de perfil (como tu nombre y foto de perfil), tus contactos y tus grupos, entre muchas otras cosas. Ahora estamos dando un paso más adelante, haciendo que tu número de teléfono en Signal sea más privado.

Aquí tienes cómo:

Nuevo valor por defecto: Tu número de teléfono ya no será visible para todos en SignalSi usas Signal, tu número de teléfono ya no será visible para todos con quienes chateas por defecto. Las personas que tengan tu número guardado en los contactos de su teléfono aún verán tu número de teléfono, ya que ya lo conocen.Conéctate sin compartir tu número de teléfonoSi no deseas proporcionar tu número de teléfono para chatear con alguien en Signal, ahora puedes crear un nombre de usuario único que puedas usar en su lugar (aún necesitarás un número de teléfono para registrarte en Signal). Ten en cuenta que un nombre de usuario no es el nombre de perfil que se muestra en los chats, no es un identificador permanente y no es visible para las personas con las que chateas en Signal. Un nombre de usuario es simplemente una forma de iniciar contacto en Signal sin compartir tu número de teléfono.Controla quién puede encontrarte en Signal por tu número de teléfonoSi no quieres que las personas puedan encontrarte buscando tu número de teléfono en Signal, ahora puedes habilitar un nuevo ajuste de privacidad opcional. Esto significa que, a menos que las personas tengan tu nombre de usuario único exacto, no podrán iniciar una conversación, ni siquiera saber que tienes una cuenta de Signal, incluso si tienen tu número de teléfono.

Por ahora, estas opciones están en fase beta y se implementarán para todos en las próximas semanas.Ten en cuenta que incluso una vez que estas funciones lleguen a todos, tanto tú como las personas con las que chateas en Signal deberán estar utilizando la versión más actualizada de la aplicación para poder aprovecharlas.De manera importante, todo esto es opcional. Aunque cambiamos la configuración predeterminada para ocultar tu número de teléfono a las personas que no lo tienen guardado en los contactos de su teléfono, puedes cambiar este ajuste. No estás obligado a crear un nombre de usuario y tienes control total sobre si deseas que las personas puedan encontrarte por tu número de teléfono o no. Cualquiera que sea la elección que funcione para ti y tus amigos, seguirás pudiendo comunicarte con tus conexiones en Signal, pasadas y presentes.

Mantener tu número de teléfono privado en SignalUna vez que se implementen estas funciones, tu número de teléfono ya no será visible en Signal para nadie que esté utilizando la última versión de Signal y que no lo tenga guardado en los contactos de su teléfono. Esto significa que cuando participes en chats grupales, envíes mensajes a personas de forma privada y realices llamadas en Signal, tu número de teléfono no aparecerá a menos que la persona lo tenga guardado (también puedes limitarlo más, como se detalla a continuación). Tu nombre de perfil y foto de Signal seguirán siendo visibles.

Si aún deseas que todos vean tu número de teléfono cuando les envíes mensajes, puedes cambiar la configuración predeterminada yendo a Configuración > Privacidad > Número de teléfono > Quién puede ver mi número. Puedes elegir tener tu número de teléfono visible para “Todos” con quienes chateas en Signal o “Nadie”. Si seleccionas “Nadie”, las únicas personas que verán tu número de teléfono en Signal son aquellas que ya lo tengan guardado en los contactos de su teléfono. Cambiar tus ajustes de privacidad del número de teléfono yendo a Configuración > Privacidad > Número de teléfono cambiará si ven tu número de teléfono en tu perfil.

También estamos introduciendo un ajuste que te permite controlar quién puede encontrarte por tu número de teléfono en Signal. Hasta hoy, cualquier persona que tuviera tu número de teléfono, ya sea en un volante de fiesta, una tarjeta de presentación o en otro lugar, podía buscarte en Signal por tu número de teléfono y enviarte un mensaje. Ahora puedes restringir esto yendo a Configuración > Privacidad > Número de teléfono > Quién puede encontrarme por mi número y configurándolo en “Nadie”.Seleccionar “Todos” significa que cualquier persona que tenga tu número de teléfono puede escribirlo en Signal y enviarte una solicitud de mensaje (que puedes aceptar, rechazar o bloquear). Este sigue siendo el ajuste predeterminado y así es como Signal ha funcionado durante años. Cambiar tus configuraciones de privacidad del número de teléfono yendo a Configuración > Privacidad > Número de teléfono cambiará cómo las personas pueden conectarse contigo en Signal.Seleccionar “Nadie” significa que si alguien introduce tu número de teléfono en Signal, no podrá enviarte mensajes ni llamadas, ni siquiera verá que estás en Signal. Y las personas con las que chateas en Signalno verán tu número de teléfono en la página de Detalles de tu perfil, incluso si tienen tu número guardado en los contactos de su teléfono. Ten en cuenta que seleccionar “Nadie” puede hacer que sea más difícil que las personas te encuentren en Signal. Si tu amigo descarga Signal y abre la aplicación para ver con quién puede chatear, no sabrá que puede enviarte mensajes. Para conectarte en Signal, deberás compartir tu nombre de usuario único completo con ellos.

Puedes cambiar estas configuraciones en cualquier momento para adaptarlas a las formas en las que deseas conectarte con otros en Signal.Nombres de usuario: Otra forma de iniciar una conversaciónHasta ahora, alguien necesitaba conocer tu número de teléfono para comunicarse contigo en Signal. Ahora, puedes conectarte en Signal sin necesidad de dar tu número de teléfono. (Aún necesitarás un número de teléfono para registrarte en Signal). Aquí es donde entran en juego los nombres de usuario.En lugar de dar tu número de teléfono, ahora puedes compartir un nombre de usuario. También puedes generar un código QR o un enlace que dirige a las personas a tu nombre de usuario, permitiéndoles conectarse contigo rápidamente en Signal. Genera un código QR o una URL única para conectarte en Signal sin compartir tu número de teléfono yendo a Perfil > Código QR o Enlace.Los nombres de usuario en Signal no funcionan como nombres de usuario en plataformas de redes sociales. Los nombres de usuario de Signal no son inicios de sesión o identificadores por los que serás conocido en la aplicación, simplemente son una forma rápida de conectar sin compartir el número de teléfono. Tu nombre de perfil sigue siendo el que configures. Tu nombre de usuario no se muestra en tu perfil y las personas a las que envías mensajes no pueden ver ni encontrar tu nombre de usuario sin que tú lo compartas.

Para conectar a través de un nombre de usuario, escribe el nombre de usuario exacto de alguien en la barra de Nuevo Chat y envíale un mensaje. Una vez que acepten tu solicitud de mensaje, verás su nombre de perfil en el chat.También nos hemos esforzado por asegurar que mantener tu número de teléfono privado para las personas con las que hablas no requiera dar más información personal a Signal. Tu nombre de usuario no se almacena en texto plano, lo que significa que Signal no puede ver o producir fácilmente los nombres de usuario de las cuentas dadas.Los nombres de usuario simplemente te permiten iniciar una conexión en Signal sin compartir tu número de teléfono, y las sólidas salvaguardias de privacidad de Signal permanecen inalteradas. Signal está diseñado para que no sepamos con quién te comunicas, qué dices, en qué chats grupales participas, quiénes están en tu lista de contactos y más.

Configúralo, compártelo, cámbialoSi deseas crear un nombre de usuario, puedes hacerlo en Configuración > Perfil. Un nombre de usuario en Signal (a diferencia de un nombre de perfil) debe ser único y debe tener dos o más números al final; una elección destinada a ayudar a mantener los nombres de usuario equitativos y minimizar las falsificaciones. Los nombres de usuario pueden cambiarse tantas veces como desees, y puedes eliminar tu nombre de usuario por completo si prefieres no tener uno. Para crear un nombre de usuario, ve a Configuración > Perfil.

Una vez que hayas creado un nombre de usuario, puedes compartirlo con otras personas que puedan usarlo para conectarse contigo. Para conectarte con alguien a través de su nombre de usuario, simplemente abre la pantalla de Nuevo Chat en Signal y escribe su nombre de usuario.Como Signal no proporciona un directorio de búsqueda de nombres de usuario, solo las personas que tengan tu nombre de usuario único exacto podrán iniciar una conversación contigo. Y puedes compartirlo con tantas personas como desees.También puedes compartir un código QR o una URL único que redirige a tu nombre de usuario en…