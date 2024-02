SAG nombra a Lily Gladstone como mejor actriz

Después de que los 30º Screen Actors Guild (SAG) Awards bañaran a Apple TV+ con 11 nominaciones en enero, por la Película Original de Apple Killers of the Flower Moon y los exitosos programas de televisión The Morning Show, Lessons in Chemistry y Ted Lasso, el servicio de streaming logró apenas una victoria el sábado en Los Ángeles. SAG nombró a Lily Gladstone como mejor actriz.

Para ser precisos, se llevó el premio por el desempeño sobresaliente de una actriz en un papel protagónico por Killers of the Flower Moon.

Ahora que tiene un Globo de Oro y un premio SAG en su haber, sus posibilidades de ganar el premio Oscar a Mejor Actriz el 10 de marzo parecen incluso más brillantes.

SAG nombra a Lily Gladstone mejor actriz por Killers of the Flower Moon; Ted Lasso, The Morning Show y Lessons in Chemistry se quedan cortos

Primero, Lily Gladstone se convirtió en la primera actriz indígena en ganar un Globo de Oro por Mejor Interpretación en la épica histórica de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, y ahora se lleva una victoria en los Premios SAG por Desempeño Sobresaliente de una Actriz Femenina en un Papel Protagónico interpretando a Mollie Burkhart en la película.

La película también recibió nominaciones de SAG por Desempeño Sobresaliente de un Elenco en una Película y Actor de Reparto Sobresaliente para Robert De Niro, pero esos nominados se quedaron cortos.

Así es como Apple describe la ola de honores para la película antes de la victoria de Gladstone en los SAG:

Ampliamente aclamada como una “obra maestra” y una de las mejores películas del año, Killers of the Flower Moon ha sido honrada como la Mejor Película del Año por el National Board of Review, nombrada en la lista de Películas del Año del American Film Institute y obtuvo 12 nominaciones a los Premios Critics’ Choice. La película también ha sido nombrada en la lista de Películas del Año del American Film Institute, y obtuvo 12 nominaciones a los Premios Critics’ Choice. Además, ha sido incluida en las listas cortas de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en las categorías de Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original, nominada por el Sindicato de Directores de Arte para Película de Época, el Sindicato de Diseñadores de Vestuario por Excelencia en Película de Época y seleccionada como la Mejor Película de 2023 por The New York Times y The New Yorker, además de ser reconocida por más de 20 grupos de críticos a nivel mundial, incluido el premio a la Mejor Película por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.

Nominaciones de SAG y honores anteriores para series de comedia y drama

Ted Lasso

“¡Ted Lasso” terminó pero sigue ganando premios? Sí. Y lo mismo ocurre con otras películas y programas de Apple TV+.

Foto: Apple TV+

Para su tercera y última temporada, la comedia ganadora del Emmy, SAG, AFI y Critics Choice Award Ted Lasso de Apple obtuvo nominaciones para los actores principales Jason Sudeikis, Brett Goldstein y Hannah Waddingham, junto con el Desempeño Sobresaliente de un Elenco.

Apple destacó los éxitos del programa:

Estas nominaciones son las últimas de una serie de premios para el fenómeno global Ted Lasso, la comedia más nominada al Emmy este año por tercer año consecutivo con un total de 21 nominaciones, incluidas Mejor Comedia y múltiples nominaciones a actuaciones. En 2022, Ted Lasso se unió a las leyendas de la comedia con su victoria por Mejor Serie de Comedia por sus primeras y segundas temporadas, convirtiéndose en la octava serie del género en los 74 años de historia del Emmy en hacerlo. La segunda temporada de Ted Lasso también fue la comedia más premiada por el Emmy por segundo año consecutivo con cuatro victorias en total, incluidos Premios Emmy por Actor Principal en una Serie de Comedia (Jason Sudeikis), Actor de Reparto en una Serie de Comedia (Brett Goldstein) y Dirección Destacada para una Serie de Comedia (M.J. Delaney).

The Morning Show

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon protagonizan “The Morning Show.”

Foto: Apple TV+

La exitosa serie dramática The Morning Show obtuvo nominaciones para las estrellas Jennifer Aniston y Billy Crudup, así como Desempeño Sobresaliente de un Elenco.

Así se expresa Apple sobre el reconocimiento a la serie:

Además de los honores de los Premios SAG para su tercera temporada, la exitosa serie global de Apple, ganadora del Emmy, SAG, AFI y Critic Choice Award, The Morning Show, ha sido previamente honrada con un Premio SAG al Desempeño Sobresaliente de una Actriz Femenina en una Serie de Drama por la poderosa actuación de Aniston como Alex Levy. La serie también ha recibido nominaciones pasadas de los Premios SAG para las estrellas Reese Witherspoon y Billy Crudup, así como Desempeño Sobresaliente de un Elenco en una Serie de Drama para su segunda temporada. En su primera temporada, Crudup obtuvo una victoria en el Emmy en la categoría de Actor de Reparto en una Serie de Drama, además de un Critics Choice Award. La directora Mimi Leder ha sido honrada con una nominación al Emmy por Mejor Dirección en una Serie de Drama por dirigir el final de la primera temporada. La temporada de debut de la serie también obtuvo un Critics Choice Award, y recibió nominaciones de la Asociación de Críticos de Televisión a la Mejor Programa Nuevo y un TV Choice Award a la Mejor Drama Nuevo.

Lessons in Chemistry

Brie Larson recibió una nominación de SAG por su programa, “Lessons in Chemistry”.

Foto: Apple TV+

SAG también reconoció la nueva serie dramática Lessons in Chemistry con una nominación al Desempeño Sobresaliente en una Serie Limitada para Brie Larson.

Pero ese no es el único honor que ha recibido el programa:

La nominación al Premio SAG por la muy aclamada serie limitada “Lessons in Chemistry” amplía los recientes honores para la serie, que incluyen múltiples nominaciones de los Premios Critics Choice, Globos de Oro, Premios DGA, Premios Independent Spirit Awards y Premios de la Asociación de Maquillaje y Estilistas de Películas de Hollywood, entre muchos otros.

Míralos todos en Apple TV+

Apple TV+ está disponible por suscripción por $9.99 con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel de la suscripción Apple One. Por un tiempo limitado, los clientes que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch pueden disfrutar de tres meses de Apple TV+ gratis.

Después de su lanzamiento en noviembre de 2019, “Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de streaming totalmente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos que cualquier otro servicio de streaming. Hasta la fecha, las películas, documentales y series originales de Apple han sido honrados con 638 victorias y 1,836 nominaciones y contando,” dijo el servicio.

Además de películas y programas de televisión galardonados (incluyendo la exitosa comedia de fútbol Ted Lasso), Apple TV+ ofrece una variedad de documentales, dramas, comedias, programas infantiles y más.

Fuente: Apple TV+

Publicamos este post por primera vez el 11 de enero de 2024, y lo actualizamos con la noticia de la victoria de Gladstone el 25 de febrero de 2024.