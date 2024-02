Cómo descansar – The New York Times

Mañana del sábado de un fin de semana largo y por el momento, hay suficiente tiempo. Juegas a ese truco: si el lunes es festivo, entonces hoy es realmente viernes, y si hoy es viernes, ¡entonces el fin de semana ni siquiera ha comenzado todavía! Tres días completos, una cantidad casi vergonzosa. Las diligencias pendientes serán vencidas. Pasarás tiempo con tu familia y tus amigos, emprenderás un proyecto de cocina ambicioso, finalmente abordarás esa puerta chirriante. ¿Ver una película en el cine? ¿Leer un libro completo de principio a fin? ¡Sí y sí! En este momento, todo es posible.

Por supuesto, todavía es temprano. Es posible que, por el momento, te quedes aquí, bajo las sábanas, y reflexiones. Ante la posibilidad ilimitada de un fin de semana largo, no hay nada tan perversamente tentador como quedarse o regresar a la cama. Todo este tiempo para llenar gloriosamente y productivamente; ¿por qué no perder un poco? Realmente no es “perder”, ¿verdad? Es cuidarse a uno mismo, es aprovechar una oportunidad, como dijo un psicólogo del sueño al Times. Si este tiempo realmente es tuyo, entonces es tuyo para gastar o malgastar como elijas.

El año pasado, una tendencia lamentablemente nombrada brotó del oscuro caldero de TikTok: el pudrimiento en la cama. “Podrirse” es pasar el día bajo las sábanas, desplazando el teléfono, durmiendo la siesta, viendo un programa, mirando el techo. Algunos médicos elogiaron la práctica como una forma necesaria de descanso; otros advirtieron que podría ser un indicio de depresión. Recientemente, la noción de “hurkle-durkle”, un término escocés del siglo XIX para quedarse en la cama cuando se debería estar levantado y activo, ha ganado popularidad.

Ambas prácticas están relacionadas con la resistencia a las preocupaciones mundanas, con la tensión entre ser un miembro responsable de la sociedad y acurrucarse bajo capas de mantas. Este es un sombrío continuo en el que existir, patinando entre los polos de un emprendedor de alto rendimiento y un holgazán disoluto. Incluso a medida que las generaciones sucesivas recurren a las redes sociales para enfrentar esta tensión en tiempo real, incluso cuando una reflexión intensificada por la pandemia sobre el agotamiento y el equilibrio entre el trabajo y la vida sugiere que un abrazo holístico al descanso profundo sin culpa podría ser posible, nuestro sesgo por hacer las cosas en lugar de acogernos persiste. Nos encanta tachar cosas de la lista, despreciamos cualquier comportamiento con un tufillo de pereza.