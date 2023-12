Rusia secuestra 10,000 niños ucranianos a campamentos de “salud” rusos en otoño de 2023 solamente.

Casi 10,000 niños ucranianos fueron secuestrados a Rusia desde los territorios temporalmente ocupados de Ucrania solo para una supuesta “mejora de salud” en el otoño de 2023, informó el Centro Nacional de Resistencia (NRC).

Los niños están sujetos a propaganda en estos campos y las autoridades rusas a menudo se niegan a devolverlos a sus tutores legales.

Los rusos se habían fijado como objetivo transportar 2,500 niños de cada región ocupada, dijo el NRC.

Leer también: UA identifica al general ruso responsable de torturas, golpizas y secuestro de ucranianos en Lyman

Los médicos traídos de Rusia emiten certificados médicos para tal “mejora de salud”.

Un incidente notable involucró la muerte de un niño en el tren Tyumen-Adler, que regresaba de uno de estos programas de “mejora de salud”, informó el gobernador regional de Luhansk, Artem Lysohor, el 21 de diciembre.

Leer también: Más de 380 niños secuestrados por Rusia han sido devueltos, dice viceprimer ministro

Todos los niños fueron transportados en condiciones terribles y recibieron vacunas con una vacuna contra la gripe rusa, lo que llevó a la hospitalización de más de 100 niños, dijo el NRC.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto el 17 de marzo para el dictador ruso Vladimir Putin y la “Comisionada de Derechos de los Niños” rusa Maria Lvova-Belova por su participación en el transporte ilegal de niños de Ucrania a Rusia.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) adoptó una resolución el 27 de abril para reconocer la transferencia forzada de niños ucranianos a Rusia como genocidio.

Hasta el 27 de septiembre, al menos 19,546 niños han sido deportados o desplazados por la fuerza por Rusia, informó la plataforma estatal ucraniana Children of War.

Según el Parlamento Europeo, el número de niños ucranianos llevados ilegalmente a Rusia podría ser de hasta 300,000. Los eurodiputados creen que los rusos comenzaron a llevarse niños ucranianos en 2014, después de la ocupación de Crimea y partes de las oblasts de Donetsk y Luhansk.

Anteriormente, Lvova-Belova dijo que desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, las fuerzas de ocupación habían transferido ilegalmente a más de 700,000 niños ucranianos al territorio ruso.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine