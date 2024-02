Rusia ignora el llamado de Ucrania para devolver los cuerpos de los prisioneros de guerra que Moscú dice que murieron en el accidente del Il-76.

Tras afirmaciones rusas de que los prisioneros de guerra ucranianos murieron en el reciente accidente del avión Il-76, Ucrania apeló para que los supuestos prisioneros asesinados sean devueltos a casa, dijo Andrii Yusov, representante de inteligencia militar, el 1 de febrero.

Pero el gobierno ruso no ha respondido a la solicitud de Ucrania, agregó.

“Ucrania solicitó y sigue solicitando la transferencia de los cuerpos”, dijo Yusov.

“Hasta ahora, el lado ruso no está de acuerdo con esto. Por lo tanto, la demanda de nuestro estado de llevar a cabo una investigación internacional imparcial sigue siendo relevante… Rusia aún no ha confirmado el proceso en relación con la investigación internacional abierta.”

Rusia ha afirmado que la aeronave militar rusa que se estrelló en la óblast de Belgorod el 24 de enero fue destruida por las fuerzas ucranianas y que llevaba 65 prisioneros de guerra ucranianos.

Ucrania cuestionó la narrativa de Rusia y exigió una investigación internacional, a la que Moscú se negó.

Earlier this week, Yusov reminded that, as of now, there is no evidence of the presence of the POWs on the crashed plane apart from Russia’s claims.

“Unawareness de que el avión puede haber llevado tanto a prisioneros como a munición, con los prisioneros actuando como escudos humanos. El día del accidente, varios medios de comunicación ucranianos informaron, citando fuentes militares, que el avión transportaba misiles S-300.”

“Dado que el avión estaba cargado solo a un tercio, según su versión (rusa), otros suministros pueden haber estado presentes, ya que este es el objetivo principal de la aeronave”, dijo el portavoz.

La Oficina de Coordinación de Ucrania para el Trato de Prisioneros de Guerra confirmó que estaba planeado un intercambio de prisioneros para el 24 de enero que implicaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos. Sin embargo, los funcionarios ucranianos dijeron que Rusia no proporcionó evidencia de que estos prisioneros estuvieran en el avión accidentado.

