Rishi Sunak vuelve a estar bajo presión tras las pérdidas en las elecciones parlamentarias

Primer Ministro Rishi Sunak de Gran Bretaña podría encontrarse en un predicamento familiar después de que su Partido Conservador sufriera una derrota en las elecciones parlamentarias en dos distritos el jueves: aislado, asediado y objeto de conspiraciones susurradas por Tories inquietos empeñados en impulsarlo fuera de la posición de líder.

La impactante pérdida de dos escaños en áreas antes confiables del Partido Conservador coronó otra semana desastrosa para el Sr. Sunak. Los datos económicos confirmaron el jueves que Gran Bretaña había caído en recesión a finales del año pasado, socavando una de las cinco promesas principales del Primer Ministro: reactivar el crecimiento del país. Sin embargo, los analistas dijeron que los comploters contra el Sr. Sunak no son más probables de llegar a algún lugar diferente a lo que han logrado en crisis de liderazgo anteriores. Por mucho que sean desesperadas las situaciones políticas de los Conservadores, les sería difícil, en esta etapa tarde, reemplazar a su languideciente primer ministro con alguien más.

Con el partido dividido entre los centristas y quienes están a la derecha, y unas elecciones generales a la vista en meses, las condiciones para un golpe interno del partido —similar al que derrocó a los dos líderes anteriores del Partido Conservador, Liz Truss y Boris Johnson— se hacen cada día más difíciles, según los analistas.

El Sr. Sunak podría ser purgado como lo fueron el Sr. Johnson y la Sra. Truss. Pero, su destino más probable, según estos analistas, es ser arrastrado de su cargo por el Partido de la Oposición Laborista, que capturó los dos escaños el jueves con un amplio margen y ha liderado a los Conservadores por márgenes de dos dígitos en encuestas nacionales por más de un año.

“No descartaría completamente la idea de que podría irse para fines de mes, pero me parece bastante improbable”, dijo Timothy Bale, profesor de política en Queen Mary, University of London, sobre el Sr. Sunak. “Creo que la mayoría de los miembros parlamentarios de los Conservadores todavía están convencidos de que eso los haría parecer ridículos”.

El apoyo a los Conservadores nunca se recuperó del desastroso período de 44 días de la Sra. Truss como primera ministra, que terminó con su renuncia después de tener que revertir los recortes de impuestos que alarmaron a los mercados financieros y causaron un alza en las tasas de interés. Pero, el desplome prolongado del partido comenzó durante el mandato escandaloso del Sr. Johnson.

Hubo ecos de la época de Johnson en la elección en Wellingborough, una circunscripción en Northamptonshire, donde el miembro del Parlamento Tory, Peter Bone, fue retirado por los votantes después de un escándalo de acoso y conducta sexual. En las elecciones generales de 2019, los Conservadores ganaron el escaño por más de 18,000 votos. Esta vez, los votantes eligieron al candidato laborista, Gen Kitchen, por un margen de 6,436 votos. Este fue la mayor pérdida de votos que los Conservadores han sufrido en una elección parcial de posguerra por el escaño que defendían. En la otra elección, en Kingswood, cerca de Bristol, el Laborismo ganó un escaño Tory abandonado por Chris Skidmore, un ministro de energía. Había renunciado para protestar el plan del gobierno para emitir más licencias de extracción de petróleo y gas del Mar del Norte. Los Conservadores habían ganado el escaño por más de 11.000 votos en 2019. Esta vez, el candidato laborista, Damien Egan, lo tomó por 2.501 votos.

Aunque cada carrera tenía sus propias características peculiares, ambas reflejaron un gran cansancio de los votantes con los Conservadores, que han estado dirigiendo el gobierno durante 14 años. El Sr. Sunak ni siquiera se molestó en hacer campaña en ninguna de las circunscripciones, lo que atestigua las bajas expectativas del partido para retener los escaños.

Estas elecciones, sin embargo, a menudo se ven como un presagio del rendimiento de un partido en elecciones generales, y estas derrotas confirmaron la sombría perspectiva para los Tories. Con encuestas que indican que cientos de miembros del Parlamento Tory podrían perder sus escaños, el ánimo dentro del partido ahora bordea el pánico, según funcionarios.

Es por eso que cada nuevo revés electoral da pie a la especulación de que los Conservadores se volverán contra su líder. Incluso antes de la votación del jueves, el Sr. Sunak había sumado a esas preocupaciones con una serie de pasos en falso políticos.

En una entrevista con el presentador de televisión Piers Morgan, el Sr. Sunak aparentemente aceptó una apuesta de 1.000 libras (aproximadamente $1,260) de que Gran Bretaña pondría a solicitantes de asilo en un avión a Ruanda antes de la próxima elección general. Sus críticos le atacaron por apostar con las vidas de las personas que realizan travesías del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Además, el Sr. Sunak recibió críticas por hacer un chiste en la Cámara de los Comunes sobre la postura de los Laboristas en relación a las personas transgénero. Mientras el Sr. Sunak hablaba, la madre de Brianna Ghey, una adolescente transgénero que había sido asesinada, estaba visitando el Parlamento. El Sr. Sunak declinó a disculparse en repetidas ocasiones. Aunque el Sr. Sunak heredó un partido en conflicto, una economía azotada por la pandemia de coronavirus, un sistema de salud en crisis y la guerra en Ucrania, los analistas dijeron que estos episodios revelaron un déficit preocupante en sus instintos políticos.

“No es particularmente convincente como político, lo cual no es del todo sorprendente dado que su ascenso al poder fue tan rápido”, dijo el Profesor Bale, quien ha escrito varios libros sobre el Partido Conservador.

Definitivamente, el proceso de destituir al Sr. Sunak sería un desafío, incluso para un partido conocido por su despiadado descarte de líderes impopulares. A menos que acceda a renunciar, lo cual no muestra señales de hacer, más de 50 miembros del Parlamento Tory tendrían que volverse en contra del Sr. Sunak para forzar una votación de no confianza. Los miembros del Parlamento pueden presentar cartas que presionen para un concurso en privado; no se sabe cuántos lo han hecho. Pero muy pocos han llamado públicamente al primer ministro a renunciar.

Por último, el partido sigue perdido en un mar de conflictos internos, por lo que cada revés electoral refuerza la especulación acerca de una potencial revuelta interna.¿Será posible que el partido encuentre un consenso sobre un líder sucesor? Eso parece altamente improbable. Gran parte de la agitación contra el Sr. Sunak ha surgido desde la derecha. Críticos como David Frost, una vez asesor de Mr. Johnson, han advertido que el partido se dirige a una derrota y que, si no actúa, “pronto solo quedará ruinas humeantes”, como lo expresó Mr. Frost.

