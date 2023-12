Revisión del kit de reloj Yeelight Cube con Matter y HomeKit Revisión del kit de reloj Yeelight Cube con Matter y HomeKit

Recientemente me he convertido en un gran fan de todo lo retro. Me encanta el reloj Tidbyt. Estoy listo para que Apple traiga de vuelta el iPod. Las cosas viejas están de vuelta. Recientemente he estado probando una alternativa realmente divertida de Tidbyt con soporte para HomeKit. No tiene casi la misma cantidad de opciones de aplicaciones de terceros, pero sigue siendo un gran accesorio de escritorio. Esta semana estoy mirando el Yeelight Cube Clock Kit.

Aunque Yeelight comercializa el kit como un reloj retro, esa es solo una de las formas en que se puede usar. Es una de las formas más fáciles de entender para qué sirve este dispositivo, pero se puede utilizar de innumerables maneras. Directamente de la caja, también hay un rastreador de suscriptores de YouTube y un rastreador de seguidores de Twitch. También puede aprovechar las opciones desarrolladas por la comunidad y crear las suyas propias. Cada píxel en cada cubo es personalizable, por lo que las posibilidades de construcción son infinitas. Como accesorio de escritorio, me encanta como un reloj simple con estilo retro.

Desembalaje e instalación para el reloj Yeelight Cube

Tendrás varios paneles para desempaquetar dependiendo del kit de Yeelight que compres. Yo tenía la lámpara principal y luego cuatro modelos de extensión para mis propósitos. Comenzarás con la lámpara principal para tu desembalaje. La parte inferior del kit tiene el código de Matter impreso en ella. La enchufarás a la corriente y luego usarás la aplicación Yeelight Station para conectarla a tu Wi-Fi. Puedes empezar a apilar las extensiones en la base y terminar con la lámpara principal en el otro extremo. Dependiendo de si lo configuras de forma vertical u horizontal, deberás configurar ese ajuste en la aplicación Yeelight. A partir de ahí, puedes empezar a disfrutar de todo lo que ofrece el reloj Yeelight.

Creo que sería suficiente si solo pudieras usar la parte del reloj retro del reloj Yeelight Cube. Es un bonito accesorio de escritorio o mostrador. Luego puedes elegir una cuenta de YouTube o Twitch para alternar entre el reloj y tu recuento de suscriptores. Desearía que pudieras configurarlo para que cambiará entre diferentes bits de información en lugar de elegir solo uno. A partir de ahí, también puedes elegir entre las opciones preconstruidas de ambiente de Yeelight y unirte a la comunidad para descargar las presentadas por otros usuarios. La opción de la comunidad es genial, pero espero ver más opciones.

Creo que lo único que falta en el reloj Yeelight Cube es la capacidad de obtener datos y fuentes externos. Al igual que el Tidbyt, desearía que el reloj Yeelight pudiera obtener calendarios, acciones, deportes, etc. Está tan cerca de ser perfecto, por lo que tengo esperanzas de que Yeelight ampliará las opciones en el futuro.

Conclusión

Debido a que gran parte del reloj Yeelight Cube está hecho para personalizar la pantalla, el soporte para HomeKit es básico, pero funciona. Funcionará como un interruptor de encendido/apagado para la pantalla. Si lo estás usando en tu escritorio, mi recomendación de automatización sería configurar la pantalla para encenderse a primera hora de la mañana y apagarse por la noche. Si lo estás usando en tu mesita de noche, también puedes personalizar el brillo dentro de HomeKit. En general, es un dispositivo divertido con el que espero que se amplíen las fuentes adicionales de información.

Puedes comprar el reloj Yeelight Cube en Amazon.

