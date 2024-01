Revisión de QRD Stellar T3: especificaciones, rendimiento, precio Reseña de QRD Stellar T3: especificaciones, rendimiento, precio

QRD Stellar T3 review: precio, especificaciones, rendimiento

El QRD Stellar T3 es más asequible que otras opciones de controladores y ofrece a los jugadores una mayor precisión con joysticks de efecto Hall, mapeo de botones y opciones de botones adicionales. Con la introducción del soporte del controlador Bluetooth, la promesa de hardware más centrado en los juegos y una creciente biblioteca de Apple Arcade, los fans de Apple están buscando un controlador que funcione con sus dispositivos. El QRD Stellar T3 es una opción atractiva debido a su funcionalidad y la iluminación de color LED. Aunque se comercializa como un controlador de Nintendo Switch y Switch OLED, la conectividad Bluetooth permite a los usuarios de Apple emparejar el T3 con una Mac, iPad, iPhone y Apple TV. Los jugadores pueden utilizar el T3 al jugar juegos compatibles con el controlador desde la Apple Arcade o títulos descargados independientes como Stray.

QRD Stellar T3 review – desempaquetado, diseño e impresiones iniciales

Al sacar el controlador Stellar T3 de la caja, la primera impresión es lo grande que es el controlador. En comparación con los tradicionales controladores Joycon de Nintendo Switch, el T3 parece un gigante. El QRD Stellar T3 tiene un gran tamaño. Incluso en comparación con controladores más robustos, como los de Playstation o Xbox, el T3 se siente más voluminoso que otros. Algunos jugadores con manos más pequeñas notarán el gran tamaño, pero mover los botones es bastante fácil, incluso para un niño de siete años. El QRD Stellar T3 viene en un color negro mate, y cada lado del controlador se desprende de una pieza central unificadora, al igual que los Joycons estándar de Switch. La opción de separar los controladores le da a los usuarios la capacidad de disfrutar del juego en cooperativo sin necesidad de un segundo controlador dedicado. La pieza de conexión central es solo plástico moldeado sin puertos de carga u otras características dedicadas. Además, el T3 en su conjunto tiene el diseño de botones estándar, incluido un D-pad, dos joysticks de efecto Hall, botones ABXY, R, L, ZR, ZL, +, -, inicio y botones de conexión Bluetooth. Botones macro en la parte posterior del Stellar T3. Además del diseño estándar, el T3 también tiene botones ML, MR, 2x turbo, 2x micro, 2x SL y SR, y 2x botones de control de vibración. Cada mitad del controlador también tiene un puerto de carga USB-C. Los botones adicionales amplían las capacidades de juego y un giroscopio de seis ejes también promete aún más flexibilidad al usar el T3. Los clics iniciales de los botones son receptivos y los joysticks se sienten fluidos, lo que promete una experiencia de juego agradable. Además del gran tamaño, el QRD Stellar T3 se siente más ligero que otros controladores. La carcasa de plástico y la pieza de conexión sin características reducen el peso, lo que podría ser bueno para sesiones largas, pero también hace que se sienta barato.

QRD Stellar T3 review – emparejamiento, mapeo de botones y primer uso

QRD comercializa el Stellar T3 como un controlador de Switch y Switch OLED, pero la capacidad Bluetooth significa que los usuarios pueden conectarlo a una Mac, iPhone o iPad. Desafortunadamente, los usuarios deben conectar cada mitad del T3 a su dispositivo Apple antes de usarlo. El QRD Stellar T3 separado. La conexión del Stellar T3 es bastante sencilla a pesar de la necesidad de emparejar dos veces. Deslice cada mitad fuera de la pieza central del conector y mantenga pulsado el botón Bluetooth. Una vez que su dispositivo reconozca el controlador Joy-Con (L/R), puede completar la conexión. A lo largo de las pruebas, usamos el Stellar T3 con nuestra MacBook Pro, y después de conectarlo, puede remapear los botones en la configuración. Lo más útil es que puede crear perfiles personalizados y mapas de control basados en los juegos que juega con frecuencia. La capacidad de remapeo es una de las características más atractivas disponibles en el Stellar T3. Además, el botón turbo agrega la valiosa capacidad de simular pulsaciones de botones rápidas y repetidas, que es útil para juegos de lucha o clásicos. Uso del Stellar T3 para juegos en una MacBook Pro. Después de conectar el QRD Stellar T3 a nuestra MacBook Pro, era hora de descargar un par de juegos para poner a prueba el controlador. Afortunadamente, Apple Arcade tiene una amplia biblioteca de videojuegos para elegir, gracias al mayor compromiso de la empresa con los juegos. Usar el controlador por primera vez lleva algo de tiempo acostumbrarse, especialmente porque el T3 es más sensible que los controladores antiguos a los que estamos acostumbrados. En particular, el T3 utiliza joysticks de efecto Hall, que utilizan campos magnéticos para reconocer las entradas en lugar de la resistencia eléctrica para un reconocimiento más preciso. El efecto Hall hace que los juegos sean más precisos, y después de establecernos en una sesión de juego, encontramos la sensibilidad beneficiosa, especialmente para juegos de disparos en primera persona. Del mismo modo, tener botones de entrada adicionales, como los botones MR y ML, nos dio más opciones para cambiar armas y hechizos en juegos de rol. Aunque útiles, estos botones, ubicados en la parte trasera de los controladores, a veces se pueden presionar accidentalmente, lo que provoca acciones no deseadas en el juego. Sin embargo, con un ajuste del agarre, se puede evitar en cierta medida estas entradas accidentales. Las mitades de los controladores desmontables también son útiles para posturas de juego no convencionales. Sin embargo, descubrimos que preferíamos usarlo conectado en la configuración tradicional, ya que se sentía más estable como una unidad única.

QRD Stellar T3 review – luces LED, carga y reconexión

Una característica destacada del QRD Stellar T3 es la favorita de todos los jugadores: la iluminación LED. El T3 cuenta con un espectro LED brillante y consistente que los jugadores pueden recorrer con colores que incluyen azul, verde, rojo, morado, amarillo, naranja y blanco. El QRD Stellar T3 tiene luces de colores LED brillantes. Los colores monocromáticos son solo el comienzo, ya que el Stellar T3 también presenta una opción de color que respira. El T3 ofrece a los jugadores una opción de barrido de respiración multicolor o un modo de sinfonía monocromática. El Stellar T3 de QRD también permite a los usuarios cambiar el nivel de brillo, lo que ayuda a proteger los ojos en la oscuridad y ahorra batería. Además, aquellos que no deseen tener las luces encendidas no tienen que hacerlo, ya que el controlador permite apagarlas. El Stellar T3 tiene una batería de 500 mAh en cada mitad del controlador. Eso significa que, dependiendo de la configuración como el brillo y el modo LED, la configuración de la vibración y las funciones turbo, los usuarios tienen al menos unas horas de juego inalámbrico antes de necesitar recargar. Puertos USB-C en cada mitad del T3. Ahí es donde las cosas se ponen un poco incómodas. El QRD Stellar T3 es principalmente un controlador de Nintendo Switch, lo que significa que cada Joy-Con se carga al conectarse a la consola. Sin embargo, al usarlo con un dispositivo Apple, como nuestra MacBook Pro, tuvimos que cargar de otra manera. Cada Joy-Con tiene un puerto USB-C en la parte inferior, lo que permite a los usuarios cargar los controladores sin necesidad de una consola Switch. Sin embargo, ambos Joy-Cons (mitades del controlador) requieren una carga separada, lo cual es bastante inconveniente para los usuarios de Apple. Desearíamos que el conector central pudiera aceptar una entrada USB-C única que compartiera la carga entre cada Joy-Con. Eso nos permitiría seguir jugando sin tener que preocuparnos de que una de las mitades del controlador se agote durante la sesión. A pesar del inconveniente de la carga, cuando vuelves al Stellar T3, reconectarlo a una MacBook o iPad es sencillo. Simplemente despierta el controlador con el botón “home”y reconecta el T3 en el menú de configuración de Bluetooth.

QRD Stellar T3 review – una alternativa de nivel profesional a los controladores de marca conocida

Usamos el QRD Stellar T3 para varias sesiones de juego y disfrutamos usándolo cada vez. Aunque el controlador es grande, no resultó incómodo para jugar durante mucho tiempo, incluso si los botones ML/MR a veces estaban en el camino. El Stellar T3 ofrece capacidades de mapeo de botones, lo que resulta útil para juegos más avanzados. Del mismo modo, la función de turbo es posiblemente nuestra nueva función favorita del controlador, especialmente al volver a visitar los clásicos. El QRD Stellar T3 – alternativa de controlador de nivel profesional. Los colores LED también son otra característica emocionante, que añade ambiente a nuestros juegos. A pesar de todo lo bueno que ofrece el QRD Stellar T3, su mayor defecto es la carga. Existe una oportunidad perdida evidente al no tener la pieza central del conector compatible con la carga para toda la unidad, incluso si los puertos separados significan una carga independiente para cada Joy-Con. Además, a pesar de su tamaño, el T3 se siente bastante ligero, lo que podría hacer que algunos usuarios sientan que la calidad es más barata. En general, el QRD Stellar T3 proporciona una experiencia de juego agradable, y sus capacidades superan sus defectos. El T3 también es más asequible que los controladores de marca como Xbox o Playstation a $58.99, especialmente con los botones adicionales y la capacidad de mapeo, que suelen reservarse para controladores de nivel profesional que cuestan aún más caro.

QRD Stellar T3 — Pros

Capacidad de mapeo sencilla

Luces LED con control …